Экономика

iReactoriReactorВыручка «Яндекса» в 2019 году выросла на 39%

Консолидированная выручка «Яндекса» без учета продаж на «Яндекс.Маркете», согласно стандартам US GAAP, в 2019 году выросла на 39% и составила более 175 млрд рублей. Об этом журналистам заявили официальные представители пресс-службы компании.
Читать в источнике
Комментировать46

Подробнее о событии

Выручка «Яндекса» увеличилась на 39% за год

РБКвчера в 08:17

Квартальная выручка «Яндекса» выросла на треть

News.ruвчера в 07:14

Выручка Mail.ru Group в 4 квартале составит 25,78 млрд рублей

Finam.Ruвчера в 07:50

Выручка «Яндекса» в IV квартале выросла на 33%

Интерфаксвчера в 06:31

Выручка «Яндекса» по итогам 2019 год выросла на 39%

Коммерсантъвчера в 06:06

Такси уже приносит почти четверть выручки «Яндекса»

Ведомостивчера в 06:04

Консолидированная выручка «Яндекса» в 2019 году выросла на 39%

ТАССвчера в 06:35
Показать все источники
Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 04:28, Ашберн
Общество

Лукашенко пригрозил изымать транзитную нефть из РФ

Лукашенко заявил, что РФ предоставила лишь четвертую часть месячного объема нефти, прописанного в межправительственном соглашении.
REGNUM вчера в 22:41
Биатлон

Россия лишена золота Сочи-2014 в биатлонной эстафете

Газета.Ru 03:13
Происшествия

В Волгограде в руках у школьника взорвался телефон

Полиция в Волгограде начала проверку по факту взрыва мобильного телефона в руках у 11-летнего школьника.
Вести.Ru 01:58
Здоровье

От старости умерла восьмилетняя девочка на Волыни

Регион online вчера в 17:46
Здоровье

В Египте зафиксировали первый случай заражения коронавирусом

Министерство здравоохранения Египта сообщило о первом случае заражения коронавирусом 2019-nCoV в стране.
Экономика сегодня вчера в 12:40
Авто

Названы самые надежные трехлетние автомобили

Tvoe-avto.com вчера в 05:05
Технологии

В «Лаборатории Касперского» назвали способы защиты от хакеров

Заклеивать объективы телефона неудобно, поэтому эксперт советует просто следить за тем, куда направлены камеры и что в настоящий момент попадает в их объективы.
URA.Ru вчера в 21:48
Политика

Путин спросил Зеленского о выполнении Минских соглашений

Прямой вопрос о выполнении Киевом минских договоренностей задал главе Украины Владимиру Зеленскому президент России Владимир Путин, 14 февраля сообщает пресс-служба Кремля.
REGNUM вчера в 19:26
Футбол

«Зенит» вошел в список финансово стабильных клубов мира

Петербургский «Зенит» попал в тридцатку самых стабильных клубов мира в плане финансовой составляющей.
КМВ Новости вчера в 03:50
Политика

Пушков оценил заявление МИД Британии о словах Путина о «маме и папе»

Российский сенатор Алексей Пушков в Twitter оценил заявление МИД Великобритании о словах Путина о приверженности терминам "мама и папа".
РИА Новости 02:31
Происшествия

ФСБ пресекла деятельность крупной нарколаборатории в Крыму

РИА Новости 01:52
Футбол

«Манчестер Сити» на два года запретили выступать в еврокубках

«После рассмотрения доказательств было установлено, что «Манчестер Сити» нарушил правила лицензирования УЕФА и финансового фейр-плей, завысив долю спонсорских доходов в отчете по безубыточности за период с 2012 по 2016 год», — говорится в заявлении.
РБК вчера в 13:40
Общество

Российские туристы покинули лайнер Westerdam в камбоджийском порту

Все семь российских туристов покинули круизный лайнер Westerdam.
Вести.Ru 00:33
Общество

Климатолог сообщил о завершении зимы в Москве

Зима в Москве закончилась, в столице начался период перехода в весну.
РБК вчера в 23:06
Футбол

«Интер» хочет включить Гризманна в сделку по Мартинесу

28-летний Гризманн перешел в Барселону летом 2019 года. За это время он забил 12 голов и четыре ассиста в 32 матчах.
Советский спорт 04:11
Шоу-бизнес

Дочка Маликова с размахом отметила свой юбилей

Дочь народного артиста РФ Дмитрия Маликова Стефания отпраздновала день рождения в кругу друзей.
ФАН вчера в 16:13
Политика

Житель ЛНР дозвонился в прямой эфир украинского канала

Человек, представившийся жителем города Антрацит Луганской Народной Республики, дозвонился на украинский телеканал и рассказал собравшимся правду об ожиданиях от украинской власти.
Новостной фронт 03:42
Авто

Новая Hyundai Creta приедет в Россию в удешевленной версии

Продажи новинки в Индии стартуют в марте. По прогнозам, в России новая Hyundai Creta появится не раньше 2021 года.
Новые автомобили вчера в 23:51
Политика

Губернатор Калужской области ушел в отставку

Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов ушел в отставку по собственному желанию в четверг, 13 февраля.
Известия 13 февраля в 17:02
Гаджеты

Флагманы Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro представили официально

Astera 13 февраля в 06:58
Политика

«Ъ» назвал условия Лондона для проведения встречи «пятерки» Совбеза

Официальный Лондон заявил о готовности принять предложение президента Российской Федерации Владимира Путина и провести отдельную встречу постоянных членов Совета Безопасности ООН, но только в случае согласия на это Вашингтона.
ТК Звезда 01:53
Общество

Филипп Киркоров борется с соблазнами в клипе на трек «Романы»

Российский певец Филипп Киркоров представил в сети новый трек "Романы" и опубликовал на YouTube клип на него.
РИА Новости вчера в 03:30
Шоу-бизнес

Лена Ленина вышла замуж в платье за 10 миллионов рублей

Знаменитая российская писательница и светская львица Лена Ленина вышла замуж.
Вечерний курьер вчера в 09:58
Футбол

Дюков объявил о создании новых зон в ПФЛ

Глава Российского футбольного союза Александр Дюков прокомментировал предстоящую реформу ПФЛ, сообщает Sport24.
ProstoProSport 13 февраля в 07:45
Политика

Президент Литвы заявил о помощи США и НАТО в «сдерживании» России

Литовский президент Гитанас Науседа заявил, что размещение войск НАТО, в том числе американских военных, на территории Литвы и в Балтийском регионе является «сильным сдерживающим фактором для России».
RT на русском 02:50
Общество

Обнародован десятилетний план борьбы с наркотиками в России

МВД России обнародовало проект указа президента о стратегии борьбы с наркотиками до 2030 года.
Lenta.ru 01:59
Шоу-бизнес

Случился приступ: Лолиту откачивали во время концерта

Комсомольская правда вчера в 12:54
Армия и оружие

Глава Минобороны Украины рассказал о неизменности пути страны в НАТО

Украина идет в НАТО, есть только вопрос тактического плана — каким образом он будет построен, заявил глава украинского Минобороны Андрей Загороднюк в интервью Deutsche Welle.
Rambler News Service вчера в 12:54
Кино

Бекмамбетов снимет военный фильм в вертикальном формате

RuNews24.ru вчера в 05:19
Наука

Нейросеть научилась распознавать узлы в полимерах

Ученые проверили способность нейросетей классифицировать возникающие в химии полимеров узлы.
N+1 вчера в 12:09
Как работают Яндекс.Новости?
Главное