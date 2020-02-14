Экономика
iReactorВыручка «Яндекса» в 2019 году выросла на 39%
Консолидированная выручка «Яндекса» без учета продаж на «Яндекс.Маркете», согласно стандартам US GAAP, в 2019 году выросла на 39% и составила более 175 млрд рублей. Об этом журналистам заявили официальные представители пресс-службы компании.
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Общество
Лукашенко пригрозил изымать транзитную нефть из РФ
Лукашенко заявил, что РФ предоставила лишь четвертую часть месячного объема нефти, прописанного в межправительственном соглашении.
Биатлон
Россия лишена золота Сочи-2014 в биатлонной эстафете
Происшествия
В Волгограде в руках у школьника взорвался телефон
Полиция в Волгограде начала проверку по факту взрыва мобильного телефона в руках у 11-летнего школьника.
Здоровье
От старости умерла восьмилетняя девочка на Волыни
Здоровье
В Египте зафиксировали первый случай заражения коронавирусом
Министерство здравоохранения Египта сообщило о первом случае заражения коронавирусом 2019-nCoV в стране.
Авто
Названы самые надежные трехлетние автомобили
Технологии
В «Лаборатории Касперского» назвали способы защиты от хакеров
Заклеивать объективы телефона неудобно, поэтому эксперт советует просто следить за тем, куда направлены камеры и что в настоящий момент попадает в их объективы.
Политика
Путин спросил Зеленского о выполнении Минских соглашений
Прямой вопрос о выполнении Киевом минских договоренностей задал главе Украины Владимиру Зеленскому президент России Владимир Путин, 14 февраля сообщает пресс-служба Кремля.
Футбол
«Зенит» вошел в список финансово стабильных клубов мира
Петербургский «Зенит» попал в тридцатку самых стабильных клубов мира в плане финансовой составляющей.
Политика
Пушков оценил заявление МИД Британии о словах Путина о «маме и папе»
Российский сенатор Алексей Пушков в Twitter оценил заявление МИД Великобритании о словах Путина о приверженности терминам "мама и папа".
Футбол
«Манчестер Сити» на два года запретили выступать в еврокубках
«После рассмотрения доказательств было установлено, что «Манчестер Сити» нарушил правила лицензирования УЕФА и финансового фейр-плей, завысив долю спонсорских доходов в отчете по безубыточности за период с 2012 по 2016 год», — говорится в заявлении.
Общество
Российские туристы покинули лайнер Westerdam в камбоджийском порту
Все семь российских туристов покинули круизный лайнер Westerdam.
Общество
Климатолог сообщил о завершении зимы в Москве
Зима в Москве закончилась, в столице начался период перехода в весну.
Футбол
«Интер» хочет включить Гризманна в сделку по Мартинесу
28-летний Гризманн перешел в Барселону летом 2019 года. За это время он забил 12 голов и четыре ассиста в 32 матчах.
Шоу-бизнес
Дочка Маликова с размахом отметила свой юбилей
Дочь народного артиста РФ Дмитрия Маликова Стефания отпраздновала день рождения в кругу друзей.
Политика
Житель ЛНР дозвонился в прямой эфир украинского канала
Человек, представившийся жителем города Антрацит Луганской Народной Республики, дозвонился на украинский телеканал и рассказал собравшимся правду об ожиданиях от украинской власти.
Авто
Новая Hyundai Creta приедет в Россию в удешевленной версии
Продажи новинки в Индии стартуют в марте. По прогнозам, в России новая Hyundai Creta появится не раньше 2021 года.
Политика
Губернатор Калужской области ушел в отставку
Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов ушел в отставку по собственному желанию в четверг, 13 февраля.
Гаджеты
Флагманы Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro представили официально
Политика
«Ъ» назвал условия Лондона для проведения встречи «пятерки» Совбеза
Официальный Лондон заявил о готовности принять предложение президента Российской Федерации Владимира Путина и провести отдельную встречу постоянных членов Совета Безопасности ООН, но только в случае согласия на это Вашингтона.
Общество
Филипп Киркоров борется с соблазнами в клипе на трек «Романы»
Российский певец Филипп Киркоров представил в сети новый трек "Романы" и опубликовал на YouTube клип на него.
Шоу-бизнес
Лена Ленина вышла замуж в платье за 10 миллионов рублей
Знаменитая российская писательница и светская львица Лена Ленина вышла замуж.
Футбол
Дюков объявил о создании новых зон в ПФЛ
Глава Российского футбольного союза Александр Дюков прокомментировал предстоящую реформу ПФЛ, сообщает Sport24.
Политика
Президент Литвы заявил о помощи США и НАТО в «сдерживании» России
Литовский президент Гитанас Науседа заявил, что размещение войск НАТО, в том числе американских военных, на территории Литвы и в Балтийском регионе является «сильным сдерживающим фактором для России».
Общество
Обнародован десятилетний план борьбы с наркотиками в России
МВД России обнародовало проект указа президента о стратегии борьбы с наркотиками до 2030 года.
Шоу-бизнес
Случился приступ: Лолиту откачивали во время концерта
Армия и оружие
Глава Минобороны Украины рассказал о неизменности пути страны в НАТО
Украина идет в НАТО, есть только вопрос тактического плана — каким образом он будет построен, заявил глава украинского Минобороны Андрей Загороднюк в интервью Deutsche Welle.
Кино
Бекмамбетов снимет военный фильм в вертикальном формате
Наука
Нейросеть научилась распознавать узлы в полимерах
Ученые проверили способность нейросетей классифицировать возникающие в химии полимеров узлы.