Экономика
iReactorВыручка «Яндекса» в 2019 году выросла на 39%
Консолидированная выручка «Яндекса» без учета продаж на «Яндекс.Маркете», согласно стандартам US GAAP, в 2019 году выросла на 39% и составила более 175 млрд рублей. Об этом журналистам заявили официальные представители пресс-службы компании.
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Общество
Бесплатной парковкой с 1 июля смогут пользоваться инвалиды III группы
Бесплатная парковка будет положена инвалидам III группы при наличии у них ограничения к самостоятельному передвижению 1-й, 2-й или 3-й степени выраженности, а также гражданам, получившим до 1 июля в федеральном учреждении медико-социальной экспертизы опознавательный знак "Инвалид" для индивидуального использования и пользующимся правом на бесплатную парковку.
Религия
Православные отмечают Сретение Господне
Общество
В Гидрометцентре сделали прогноз погоды на март
В марте температура на всей европейской территории России прогнозируется в пределах климатической нормы, рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.
Здоровье
В Хубэй со всего Китая прибыли более 25 тысяч медиков
Свыше 25 тысяч медиков со всей КНР прибыли в провинцию Хубэй для помощи коллегам в борьбе со вспышкой коронавируса.
Происшествия
Суд арестовал мужчину, бросившего в Шереметьево детей
Центральный районный суд Хабаровска отправил под арест мужчину, который бросил своих детей в московском аэропорту Шереметьево в январе, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
Шоу-бизнес
Во время концерта в Кремле у Лолиты случился приступ
Политика
Создаваемая дальневосточная авиакомпания получит 20 самолетов SSJ-100
Общество
Киркоров заявил, что не боится оскорбить чувства верующих новым клипом
Эстрадный певец Филипп Киркоров заявил, что не боится обвинений в оскорблении чувств верующих из-за его нового клипа "Романы".
Хоккей
Свечников и «Каролина» выиграли у Гусева и «Нью-Джерси»
"Каролина Харрикейнз" принимала на домашнем льду "Нью-Джерси Дэвилз" и уверенно победила со счетом 5:2. У хозяев победная шайба на счету Андрея Свечникова.
Автоспорт
Формула 1. «Альфа Таури» показала новый болид Квята и Гасли
Команда, за которую выступает российский гонщик Формулы-1 Даниил Квят в межсезонье сменила не только название, но и дизайн болида.
Армия и оружие
Президент Литвы рассказал о помощи НАТО в борьбе с Россией
НАТО помогает Литве эффективно «сдерживать» Россию, заявил президент прибалтийской республики Гитанас Науседа.
Политика
Глава OMV прокомментировал строительство «Северного потока — 2»
Наука
Ученые выяснили, почему тускнеет знаменитый «Крик» Эдварда Мунка
Футбол
«Манчестер Сити» отстранили от еврокубков на два года
УЕФА отстранил "Манчестер Сити" от еврокубков на два года. Помимо этого, клуб оштрафовали на тридцать миллионов евро.
Шоу-бизнес
Собчак показала обнаженное фото с Глюкозой
Телеведущая Ксения Собчак поздравила своих подписчиков с Днем всех влюбленных и «подарила» им обнаженное фото с певицей Глюкозой, поставив хештег «#моявалентинка».
Футбол
Голевой пас Головина помог «Монако» победить «Монпелье»
Футбольный клуб «Монако», в составе которого выступает российский полузащитник Александр Головин, в пятницу, 14 февраля, одержал победу над «Монпелье» со счетом 1:0 в матче 25-го тура французской Лиги 1 на стадионе «Луи II».
Общество
Кардиолог рассказал о способе снижения давления за 15 минут
Директор Центра профилактической и спортивной медицины в Техническом университете Мюнхена, член научно-консультативного совета Немецкого фонда сердца кардиолог Мартин Холле пояснил, какие способы помогут снизить давление без использования лекарств.
Гаджеты
Флагманы Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro представили официально
Шоу-бизнес
Григорьев-Апполонов узнал результаты ДНК-теста на отцовство
Солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов оказался в центре секс-скандала.
Происшествия
В Петербурге из коронавирусного карантина сбежали еще трое человек
Из карантинного бокса Боткинской больницы в Санкт-Петербурге сбежали еще трое человек, пишет «Фонтанка».
Футбол
Роналду на последних минутах спас «Ювентус» в матче с «Миланом»
Матч шел к победе хозяев, но на 90-й минуте Роналду реализовал пенальти. 1:1 — «Милан» и «Ювентус» разошлись миром в матче Кубка Италии.
Происшествия
В Екатеринбурге задержали 33 авиарейса из-за тумана
В аэропорту Кольцово Екатеринбурга из-за тумана задержали 33 авиарейса - как на прилет, так и на вылет.
Здоровье
Мишустин начал ревизию доставшегося ему наследия
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин начал пересмотр наследия, которое ему досталось от правительства ушедшего в отставку Дмитрия Медведева.
Происшествия
На юге Казахстана в массовых беспорядках пострадали 185 человек
Экономика
Мишустин поручил информировать граждан о рефинансировании ипотеки
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил наладить систему информирования граждан о возможности рефинансирования ипотечных кредитов.
Баскетбол
США обыграли сборную мира в матче восходящих звезд НБА
В рамках звездного уик-энда НБА состоялся матч восходящих звезд лиги. Команда США одержала победу над сборной мира (151:131).
Армия и оружие
Турецкая военная техника массово уничтожается армией Асада
Экономика
Соглашение по строительству Ленского моста в Якутии подписали в Москве
В Москве 13 февраля стороны подписали концессионное соглашения о проектировании, строительстве и эксплуатации моста через реку Лена в Якутске, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.
Культура
Добронравов опроверг информацию о конфликте с Васильевым
Ранее в СМИ появилась информация, что Васильев отказался сниматься в продолжении "Сватов" по причине своего конфликта с Добронравовым.
Политика
Захарова рассказала о словах Помпео по итогам встречи с Лавровым
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала итоги встречи главы ведомства Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео на полях Мюнхенской конференции.