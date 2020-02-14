Экономика

iReactoriReactorВыручка «Яндекса» в 2019 году выросла на 39%

Консолидированная выручка «Яндекса» без учета продаж на «Яндекс.Маркете», согласно стандартам US GAAP, в 2019 году выросла на 39% и составила более 175 млрд рублей. Об этом журналистам заявили официальные представители пресс-службы компании.
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Чистая прибыль «Яндекса» упала на 75 процентов

Lenta.ruвчера в 08:03

Выручка «Яндекса» увеличилась на 39% за год

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Такси уже приносит почти четверть выручки «Яндекса»

Ведомостивчера в 06:04

Выручка «Яндекса» в IV квартале выросла на 33%

Интерфаксвчера в 06:31

Консолидированная выручка «Яндекса» в 2019 году по US GAAP выросла на 39%

ПРАЙМвчера в 06:08

Выручка «Яндекса» по итогам 2019 год выросла на 39%

Коммерсантъвчера в 06:06

Консолидированная выручка «Яндекса» в 2019 году выросла на 39%

ТАССвчера в 06:35
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Общество

Бесплатной парковкой с 1 июля смогут пользоваться инвалиды III группы

Бесплатная парковка будет положена инвалидам III группы при наличии у них ограничения к самостоятельному передвижению 1-й, 2-й или 3-й степени выраженности, а также гражданам, получившим до 1 июля в федеральном учреждении медико-социальной экспертизы опознавательный знак "Инвалид" для индивидуального использования и пользующимся правом на бесплатную парковку.
Российская газета вчера в 01:11
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Православные отмечают Сретение Господне

Вести.Ru вчера в 20:00
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В Гидрометцентре сделали прогноз погоды на март

В марте температура на всей европейской территории России прогнозируется в пределах климатической нормы, рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.
Новый День 13 февраля в 03:07
Здоровье

В Хубэй со всего Китая прибыли более 25 тысяч медиков

Свыше 25 тысяч медиков со всей КНР прибыли в провинцию Хубэй для помощи коллегам в борьбе со вспышкой коронавируса.
Газета.Ru 00:35
Происшествия

Суд арестовал мужчину, бросившего в Шереметьево детей

Центральный районный суд Хабаровска отправил под арест мужчину, который бросил своих детей в московском аэропорту Шереметьево в январе, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
ТАСС вчера в 21:30
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Во время концерта в Кремле у Лолиты случился приступ

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Создаваемая дальневосточная авиакомпания получит 20 самолетов SSJ-100

Российская газета вчера в 13:14
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Киркоров заявил, что не боится оскорбить чувства верующих новым клипом

Эстрадный певец Филипп Киркоров заявил, что не боится обвинений в оскорблении чувств верующих из-за его нового клипа "Романы".
Газета.Ru вчера в 13:14
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Свечников и «Каролина» выиграли у Гусева и «Нью-Джерси»

"Каролина Харрикейнз" принимала на домашнем льду "Нью-Джерси Дэвилз" и уверенно победила со счетом 5:2. У хозяев победная шайба на счету Андрея Свечникова.
Вести.Ru вчера в 21:45
Автоспорт

Формула 1. «Альфа Таури» показала новый болид Квята и Гасли

Команда, за которую выступает российский гонщик Формулы-1 Даниил Квят в межсезонье сменила не только название, но и дизайн болида.
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Президент Литвы рассказал о помощи НАТО в борьбе с Россией

НАТО помогает Литве эффективно «сдерживать» Россию, заявил президент прибалтийской республики Гитанас Науседа.
Lenta.ru 00:24
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Глава OMV прокомментировал строительство «Северного потока — 2»

РИА Новости вчера в 12:25
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Ученые выяснили, почему тускнеет знаменитый «Крик» Эдварда Мунка

Красная весна 00:40
Футбол

«Манчестер Сити» отстранили от еврокубков на два года

УЕФА отстранил "Манчестер Сити" от еврокубков на два года. Помимо этого, клуб оштрафовали на тридцать миллионов евро.
РИА Новости вчера в 15:09
Шоу-бизнес

Собчак показала обнаженное фото с Глюкозой

Телеведущая Ксения Собчак поздравила своих подписчиков с Днем всех влюбленных и «подарила» им обнаженное фото с певицей Глюкозой, поставив хештег «#моявалентинка».
iReactor вчера в 08:50
Футбол

Голевой пас Головина помог «Монако» победить «Монпелье»

Футбольный клуб «Монако», в составе которого выступает российский полузащитник Александр Головин, в пятницу, 14 февраля, одержал победу над «Монпелье» со счетом 1:0 в матче 25-го тура французской Лиги 1 на стадионе «Луи II».
Известия вчера в 23:16
Общество

Кардиолог рассказал о способе снижения давления за 15 минут

Директор Центра профилактической и спортивной медицины в Техническом университете Мюнхена, член научно-консультативного совета Немецкого фонда сердца кардиолог Мартин Холле пояснил, какие способы помогут снизить давление без использования лекарств.
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Флагманы Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro представили официально

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Григорьев-Апполонов узнал результаты ДНК-теста на отцовство

Солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов оказался в центре секс-скандала.
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Происшествия

В Петербурге из коронавирусного карантина сбежали еще трое человек

Из карантинного бокса Боткинской больницы в Санкт-Петербурге сбежали еще трое человек, пишет «Фонтанка».
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Футбол

Роналду на последних минутах спас «Ювентус» в матче с «Миланом»

Матч шел к победе хозяев, но на 90-й минуте Роналду реализовал пенальти. 1:1 — «Милан» и «Ювентус» разошлись миром в матче Кубка Италии.
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Происшествия

В Екатеринбурге задержали 33 авиарейса из-за тумана

В аэропорту Кольцово Екатеринбурга из-за тумана задержали 33 авиарейса - как на прилет, так и на вылет.
ТАСС вчера в 23:41
Здоровье

Мишустин начал ревизию доставшегося ему наследия

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин начал пересмотр наследия, которое ему досталось от правительства ушедшего в отставку Дмитрия Медведева.
URA.Ru вчера в 12:43
Происшествия

На юге Казахстана в массовых беспорядках пострадали 185 человек

РИА Новости вчера в 23:36
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Мишустин поручил информировать граждан о рефинансировании ипотеки

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил наладить систему информирования граждан о возможности рефинансирования ипотечных кредитов.
РИА Новости 13 февраля в 03:34
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США обыграли сборную мира в матче восходящих звезд НБА

В рамках звездного уик-энда НБА состоялся матч восходящих звезд лиги. Команда США одержала победу над сборной мира (151:131).
Спорт-Экспресс вчера в 23:32
Армия и оружие

Турецкая военная техника массово уничтожается армией Асада

ГЛАС.RU вчера в 07:52
Экономика

Соглашение по строительству Ленского моста в Якутии подписали в Москве

В Москве 13 февраля стороны подписали концессионное соглашения о проектировании, строительстве и эксплуатации моста через реку Лена в Якутске, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.
REGNUM 13 февраля в 19:31
Культура

Добронравов опроверг информацию о конфликте с Васильевым

Ранее в СМИ появилась информация, что Васильев отказался сниматься в продолжении "Сватов" по причине своего конфликта с Добронравовым.
Neva.Today вчера в 04:55
Политика

Захарова рассказала о словах Помпео по итогам встречи с Лавровым

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала итоги встречи главы ведомства Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео на полях Мюнхенской конференции.
Российская газета вчера в 12:18
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