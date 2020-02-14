Такси и сервисы по доставке еды принесли компании 22% всей прибыли. Самым крупным источником доходов «Яндекса» осталась реклама. В 2019 году выручка от этого ресурса выросла на 18% и составил около 121,7 млрд рублей.

Политика В Кремле оценили «особое мнение» судьи КС о правопреемстве СССР Ранее член судейской коллегии предложил не считать Россию правопреемницей СССР, такое мнение он выразил в комментарии к постановлению по делу о компенсации утерянного жилья детям пострадавших от политических репрессий.

Экономика «Кредитное здоровье» россиян вернулось к докризисному уровню Кто и как измеряет "кредитное здоровье" россиян НБКИ, которое входит в тройку крупнейших бюро на российском рынке, публикует динамику индекса кредитного здоровья (Credit Health Index) с октября 2008 года.

Общество Россиян предупредили о морозах в марте Ранее Вильфанд предупреждал, что синоптическая весна наступает в 20-х числах марта, но в нынешнем году весна придет быстрее из-за аномально теплой зимы.

Общество Большой театр ответил на претензии Волочковой по поводу пенсии Балерина Анастасия Волочкова пожаловалась на то, что в Большом театре ей не отдают трудовую книжку, поэтому она не может оформить пенсию.

Политика Украинских прокуроров по делу MH17 отстранили от работы Все шесть украинских прокуроров, работавших по делу о крушении в Донбассе Boeing MH17, отстранены от работы в ходе реформы генеральной прокуратуры.

Общество Ветеранов войны в Мюнхене наградили юбилейными медалями Памятные юбилейные медали по случаю 75-летней годовщины Победы фронтовикам по поручению президента РФ Владимира Путина фронтовикам вручил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Шоу-бизнес Бывшая девушка принца Гарри покончила с собой Британская телеведущая Кэролайн Флэк покончила с собой. В 2009 году она непродолжительное время встречалась с принцем Гарри.

Авто Новый Kia Sorento представили официально Сегодня, 17 февраля, компания Kia официально представила среднеразмерный кроссовер Kia Sorento нового поколения на специальной презентации в Южной Корее.

Политика Посол России в Турции рассказал о новых угрозах Посол РФ в Турции Алексей Ерхов рассказал «Звезде» о постоянных угрозах и оскорблениях, поступающих ему лично и в адрес России.

Политика Что скажет Строкань: Битва смыслов за Карабах Итоги дискуссии президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна на Международной конференции по безопасности подводит политический обозреватель Сергей Строкань – специально для портала «Москва-Баку»

Общество В России утвердили правила централизованного управления сетью связи Правительство РФ утвердило правила централизованного управления сетью связи общего пользования в рамках закона об устойчивой работе рунета.

Культура Автор саундтрека к «Бригаде» Андрей Иванов утонул в Австралии Российский композитор Андрей Иванов, известный как один из создателей музыкального проекта Triplex и автор саундтреков к фильмам и телесериалам, погиб в Австралии.

Происшествия Начальник московской полиции подал в отставку Генерал-майор Сергей Плахих написал рапорт об отставке с должности заместителя начальника ГУ МВД по Москве — начальника столичной полиции в связи с выходом на пенсию, рассказал РБК источник в главке.

Энергетика Российская нефть ESPO дешевеет из-за падения спроса в Китае Российскую нефть ESPO Blend обычно быстро раскупают китайские государственные и частные нефтеперерабатывающие компании, поскольку она позволяет получать большое количество дизельного топлива, а также может быстро поставляться в КНР из порта Козьмино.