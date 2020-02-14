Экономика
Радиочастотный спектрВыручка «Яндекса» выросла на 39%
Такси и сервисы по доставке еды принесли компании 22% всей прибыли. Самым крупным источником доходов «Яндекса» осталась реклама. В 2019 году выручка от этого ресурса выросла на 18% и составил около 121,7 млрд рублей.
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Общество
Представитель РПЦ осудил высказывание Смирнова о женщинах
Футбол
«Зенит» одобрил аренду Кокорина в «Сочи»
Политика
В Кремле оценили «особое мнение» судьи КС о правопреемстве СССР
Ранее член судейской коллегии предложил не считать Россию правопреемницей СССР, такое мнение он выразил в комментарии к постановлению по делу о компенсации утерянного жилья детям пострадавших от политических репрессий.
Экономика
«Кредитное здоровье» россиян вернулось к докризисному уровню
Кто и как измеряет "кредитное здоровье" россиян НБКИ, которое входит в тройку крупнейших бюро на российском рынке, публикует динамику индекса кредитного здоровья (Credit Health Index) с октября 2008 года.
Энергетика
Литва в последней инстанции проиграла спор с «Газпромом» на €1,4 млрд
Литва в последней инстанции - Верховном суде Швеции - проиграла дело о финансовых претензиях к российской компании "Газпром" в размере €1,4 млрд.
Политика
В Кремле отреагировали на высказывания Лукашенко в адрес России
Россия продолжит энергетический диалог с Белоруссией, несмотря на эмоциональные реплики президента республики Александр Лукашенко.
Общество
Россиян предупредили о морозах в марте
Ранее Вильфанд предупреждал, что синоптическая весна наступает в 20-х числах марта, но в нынешнем году весна придет быстрее из-за аномально теплой зимы.
Происшествия
Врача курганской больницы, отказавшегося помочь пациенту, уволят
Терапевт приемного отделения курганской больницы, читавший книгу во время приема и отказавшийся помогать пациенту, будет уволен из медучреждения.
Общество
Большой театр ответил на претензии Волочковой по поводу пенсии
Балерина Анастасия Волочкова пожаловалась на то, что в Большом театре ей не отдают трудовую книжку, поэтому она не может оформить пенсию.
Общество
Сбежавшую с карантина петербурженку суд вернул в больницу
Суд принудительно вернул в больницу петербурженку Аллу Ильину, которая сбежала с карантина с симптомами коронавируса 2019-nCoV.
Политика
Украинских прокуроров по делу MH17 отстранили от работы
Все шесть украинских прокуроров, работавших по делу о крушении в Донбассе Boeing MH17, отстранены от работы в ходе реформы генеральной прокуратуры.
Общество
Ветеранов войны в Мюнхене наградили юбилейными медалями
Памятные юбилейные медали по случаю 75-летней годовщины Победы фронтовикам по поручению президента РФ Владимира Путина фронтовикам вручил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Шоу-бизнес
Бывшая девушка принца Гарри покончила с собой
Британская телеведущая Кэролайн Флэк покончила с собой. В 2009 году она непродолжительное время встречалась с принцем Гарри.
Авто
Новый Kia Sorento представили официально
Сегодня, 17 февраля, компания Kia официально представила среднеразмерный кроссовер Kia Sorento нового поколения на специальной презентации в Южной Корее.
Политика
Посол России в Турции рассказал о новых угрозах
Посол РФ в Турции Алексей Ерхов рассказал «Звезде» о постоянных угрозах и оскорблениях, поступающих ему лично и в адрес России.
Политика
Что скажет Строкань: Битва смыслов за Карабах
Итоги дискуссии президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна на Международной конференции по безопасности подводит политический обозреватель Сергей Строкань – специально для портала «Москва-Баку»
Шоу-бизнес
12-летняя дочь Глюкозы коротко постриглась и покрасила волосы
Накануне 12-летняя девочка даже кардинально сменила свой образ, покрасив волосы в фиолетовый цвет, о чем сообщила в соцсетях.
Армия и оружие
В Восточной Гуте обнаружили массовое захоронение жертв боевиков
Сирийские военные и отряды гражданской обороны обнаружили массовое захоронение жертв боевиков террористических формирований юго-восточнее города Дума в районе Восточная Гута.
Экономика
Forbes сообщил о новом долларовом миллиардере из России
Состояние выходца из России Николая Сторонского - одного из основателей британского финтех-стартапа Revolut - превысило $1,6 млрд.
Общество
В России утвердили правила централизованного управления сетью связи
Правительство РФ утвердило правила централизованного управления сетью связи общего пользования в рамках закона об устойчивой работе рунета.
Культура
Автор саундтрека к «Бригаде» Андрей Иванов утонул в Австралии
Российский композитор Андрей Иванов, известный как один из создателей музыкального проекта Triplex и автор саундтреков к фильмам и телесериалам, погиб в Австралии.
Происшествия
Начальник московской полиции подал в отставку
Генерал-майор Сергей Плахих написал рапорт об отставке с должности заместителя начальника ГУ МВД по Москве — начальника столичной полиции в связи с выходом на пенсию, рассказал РБК источник в главке.
Энергетика
Российская нефть ESPO дешевеет из-за падения спроса в Китае
Российскую нефть ESPO Blend обычно быстро раскупают китайские государственные и частные нефтеперерабатывающие компании, поскольку она позволяет получать большое количество дизельного топлива, а также может быстро поставляться в КНР из порта Козьмино.
Футбол
Игорь Черевченко: «Еврокубки подтвердили: никто в России не может играть первым номером»
Главный тренер тульского «Арсенала» Игорь Черевченко в интервью «СЭ» сказал, что не изменил своего мнения о том, что российские клубы не могут играть первым номером.
Футбол
«Зенит» обыграл «Аланию» в контрольном матче
"Зенит" обыграл "Аланию" в контрольном матче в рамках сбора в Турции. Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу петербургского клуба.
Здоровье
Женское здоровье: что нужно знать о раке
В мире ежегодно диагностируют рак у 500 тысяч представительниц женского пола.