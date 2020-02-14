Экономика

Радиочастотный спектрРадиочастотный спектрВыручка «Яндекса» выросла на 39%

Такси и сервисы по доставке еды принесли компании 22% всей прибыли. Самым крупным источником доходов «Яндекса» осталась реклама. В 2019 году выручка от этого ресурса выросла на 18% и составил около 121,7 млрд рублей.
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Выручка «Яндекса» увеличилась на 39% за год

РБК14 февраля в 08:17

Такси уже приносит почти четверть выручки «Яндекса»

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ПРАЙМ14 февраля в 06:08

Выручка «Яндекса» по итогам 2019 год выросла на 39%

Коммерсантъ14 февраля в 06:06

Выручка Mail.ru Group в 4 квартале составит 25,78 млрд рублей

Finam.Ru14 февраля в 07:50
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Сбежавшую с карантина петербурженку суд вернул в больницу

Суд принудительно вернул в больницу петербурженку Аллу Ильину, которая сбежала с карантина с симптомами коронавируса 2019-nCoV.
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Состояние выходца из России Николая Сторонского - одного из основателей британского финтех-стартапа Revolut - превысило $1,6 млрд.
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В России утвердили правила централизованного управления сетью связи

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