Экономика
Радиочастотный спектрВыручка «Яндекса» выросла на 39%
Такси и сервисы по доставке еды принесли компании 22% всей прибыли. Самым крупным источником доходов «Яндекса» осталась реклама. В 2019 году выручка от этого ресурса выросла на 18% и составил около 121,7 млрд рублей.
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Биатлон
Норвежский биатлонист публично вступился за Логинова
Накануне российский биатлонист Александр Логинов выиграл золотую медаль на чемпионата мира в Антерсельве в спринте.
Политика
Лавров назвал условия проведения нового нормандского саммита
Новый саммит "нормандской четверки" может состояться после выполнения решений декабрьской встречи, пока особого прогресса нет, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Общество
Сбежавшую с карантина петербурженку суд вернул в больницу
Суд принудительно вернул в больницу петербурженку Аллу Ильину, которая сбежала с карантина с симптомами коронавируса 2019-nCoV.
Общество
Обнародован рейтинг российских регионов по качеству жизни
РИА Новости отмечают, что значение сводного рейтингового балла у этих регионов повысилось в сравнении с прошлым годом – то есть качество жизни в них улучшилось, хотя дистанция до среднего по стране уровня остается значительной.
Общество
Представитель РПЦ осудил высказывание Смирнова о женщинах
Как сообщало ИА REGNUM, протоиерей Дмитрий Смирнов заявил, что женщины проживающие с мужчинами в гражданском браке являются «бесплатными проститутками».
Происшествия
Табун лошадей провалился под лед в Башкирии
Провалившийся под лед табун лошадей спасли в Башкирии. Об этом 17 февраля сообщает ГТРК «Башкортостан».
Музыка
Элтон Джон во время концерта потерял голос из-за пневмонии
Общество
Большой театр ответил на претензии Волочковой по поводу пенсии
Балерина Анастасия Волочкова пожаловалась на то, что в Большом театре ей не отдают трудовую книжку, поэтому она не может оформить пенсию.
Интернет
Google прекратила поддержку бесплатного сервиса Wi-Fi в Южной Африке
Компания Google решила отказаться от дальнейшей поддержки бесплатного сервиса Wi-Fi в Южной Африке.
Политика
«Денег нет, но вы держитесь»: Богдан смеётся над украинцами с Сейшел
Верю, скоро все Вы будете заниматься тем, что вам нравится.
Политика
В Кремле оценили «особое мнение» судьи КС о правопреемстве СССР
Ранее член судейской коллегии предложил не считать Россию правопреемницей СССР, такое мнение он выразил в комментарии к постановлению по делу о компенсации утерянного жилья детям пострадавших от политических репрессий.
Политика
В Алеппо вновь начал работу аэропорт
Государственное телевидение Сирии сообщили о возобновлении работы аэропорта в Алеппо.
Происшествия
Москвичка умерла во время конкурса по поеданию пирожных
Молодая москвичка умерла в одном из баров в центре Москвы, во время конкурса по поеданию пирожных.
Армия и оружие
Украину уличили в экспорте военной продукции в Россию
В августе 2014 года Украина установила запрет на экспорт в Россию товаров военного и двойного назначения.
Авто
Назван бренд самых надежных автомобилей
Автомобили корейского бренда класса премиум Genesis признаны самыми надежными в мире.
Экономика
Украина собралась привлечь $50 млрд инвестиций в ближайшие годы
Как сообщил министр, общая сумма инвестиций, которые страна намерена привлечь за пять лет, составит не менее $50 млрд.
Происшествия
В Москве задержали приковавшего себя к дверям ФСБ активиста Фокина
Активист приковал себя цепью к двери здания в поддержку фигурантов дела «Сети» (террористическая организация, запрещена в РФ).
Общество
Петербургские книжные магазины поддержали фигурантов дела «Сети»
В понедельник, 17 февраля, стало известно, что петербургские книжные магазины «Порядок слов» и «Все свободны» устроили забастовку в поддержку фигурантов дела «Сети» (запрещённая в РФ организация).
Шоу-бизнес
Бузова получила травму после прыжка в толпу фанатов
По сообщениям СМИ, певица и телеведущая Ольга Бузова на одном из последних концертов решила прыгнуть в толпу фанатов со сцены.
Происшествия
Россиянка нашла пакет с деньгами в туалете на борту самолета
Россиянка нашла пакет с деньгами на борту самолета и попыталась его присвоить.
Политика
Шойгу прибыл с рабочим визитом в Белград
Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу прибыл с рабочим визитом в Белград.
Шоу-бизнес
Елена Степаненко запускает новое телешоу
Источник отметил, что Степаненко приносит большой рейтинг каналу. Известно, что за свою работу артистка попросила приличную сумму.
Экономика
Порядок получения пенсии по старости на банковские карты изменится
В организации разъяснили, что всем пенсионерам, открывшим банковский счет для доставки пенсии после 1 июля 2017 года, кредитные организации обязаны были предоставить карту «Мир».
Шоу-бизнес
Пугачева призналась, что делала пластику
Певица рассказала, что раньше прибегала к услугам специалистов и делала пластику лица, однако позже врачи запретили ей эти процедуры из-за проблем с сердцем.
Политика
МИД РФ предупредил россиян об опасности преследования со стороны США
МИД РФ предупредил граждан России, планирующих выезжать за рубеж, об опасности подвергнуться преследованиям со стороны США.
Происшествия
На Урале группа людей напала на станцию скорой помощи с арбалетом
Правоохранители города Озёрска Челябинской области возбудили уголовное дело после нападения группы местных жителей на станцию скорой помощи.