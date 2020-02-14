Экономика

Радиочастотный спектрРадиочастотный спектрВыручка «Яндекса» выросла на 39%

Самым крупным источником доходов «Яндекса» осталась реклама. В 2019 году выручка от этого ресурса выросла на 18% и составил около 121,7 млрд рублей. Показатели «Яндекс.Маркета» в отчете не учитывались – в апреле 2018 года «Яндекс» продал долю в сервисе «Сбербанку».
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Чистая прибыль «Яндекса» упала на 75 процентов

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Такси уже приносит почти четверть выручки «Яндекса»

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Консолидированная выручка «Яндекса» в 2019 году выросла на 39%

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Выручка «Яндекса» в IV квартале выросла на 33%

Интерфаксвчера в 06:31

Консолидированная выручка «Яндекса» в 2019 году по US GAAP выросла на 39%

ПРАЙМвчера в 06:08

Выручка «Яндекса» по итогам 2019 год выросла на 39%

Коммерсантъвчера в 06:06

Выручка «Яндекса» увеличилась на 39% за год

РБКвчера в 08:17
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Автоматически обработано 7067 источников, обновлено вчера в 23:53, Ашберн
Политика

В США заявили о невозможности заменить российские РД-180 до 2030 года

Консультанты американского конгресса считают, что США не смогут найти альтернативу российскому ракетному двигателю РД-180 как минимум до 2030 года.
Известия вчера в 23:03
Армия и оружие

Президент Литвы: США и НАТО помогают «сдерживать» Россию

США и НАТО помогают Литве эффективно «сдерживать» Россию, заявил литовский лидер Гитанас Науседа на конференции по безопасности в Мюнхене.
Московский Комсомолец вчера в 23:49
Политика

Путин спросил Зеленского о выполнении Минских соглашений

Прямой вопрос о выполнении Киевом минских договоренностей задал главе Украины Владимиру Зеленскому президент России Владимир Путин, 14 февраля сообщает пресс-служба Кремля.
REGNUM вчера в 19:26
Политика

США повысят пошлины на самолеты из ЕС

"США повышают пошлины на летательные аппараты, импортируемые из ЕС, с 10% до 15%, решение вступает в силу 18 марта", - сказано в сообщении.
ТАСС вчера в 20:52
Экономика

Поставки российского вина на Украину увеличились почти на 50%

В пресс-службе Минсельхоза уточнили, что в прошлом году экспорт натурального виноградного вина увеличился на 28% и в натуральном, и в денежном выражении, до 4,2 млн л и $9,5 млн (данные не учитывают торговлю со странами ЕАЭС в декабре 2019 года).
РБК вчера в 01:00
Политика

Глава OMV прокомментировал строительство «Северного потока — 2»

Российская сторона сможет завершить строительство газопровода "Северный поток — 2", заявил Райан Зеле, глава австрийской нефтегазовой компании OMV, которая финансирует проект.
РИА Новости вчера в 12:25
Шоу-бизнес

Юлия Ахмедова: «Пью антидепрессанты, каждую неделю посещаю психолога»

Ахмедова не скрывает, что посещает психологов и иногда становится пациенткой кризисных центров.
StarHit.ru вчера в 12:30
Политика

Штайнмайер обвинил Россию и Китай в нарушении международного права

Россия и Китай выборочно нарушают международное право, в частности, в ситуации вокруг Крыма и Южно-Китайского моря, это способствует снижению уровня безопасности в мире, заявил федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, выступая на открытии 56-й Мюнхенской конференции по безопасности.
РИА Новости вчера в 09:17
Политика

План по Украине пропал с сайта Мюнхенской конференции

План по урегулированию ситуации на Украине, получивший название «12 шагов к большей безопасности на Украине и евроатлантическом регионе», исчез с официального сайта Мюнхенской конференции.
REGNUM вчера в 19:25
Общество

Филипп Киркоров представил новый клип

Эстрадный исполнитель Филипп Киркоров представил клип на свою новую песню «Романы».
Inc-news.ru вчера в 09:08
Футбол

«Манчестер Сити» отстранен от еврокубков на два года

14 февраля Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) вынес неожиданное решение - "Манчестер Сити" отстранен от участия в еврокубках на два года.
Газета.Ru вчера в 14:54
Энергетика

Россия и Белоруссия подписали протокол о ценах на газ в 2020 году

«Алексей Миллер и Владимир Семашко подписали протокол между «Газпромом» и правительством республики, в соответствии с которым определен порядок формирования цен при поставке природного газа в Беларусь в 2020 году», — говорится в сообщении.
РБК вчера в 07:38
Шоу-бизнес

Лена Ленина вышла замуж в платье за 10 миллионов рублей

Знаменитая российская писательница и светская львица Лена Ленина вышла замуж.
Вечерний курьер вчера в 09:58
Общество

Россиянам предложили «гаражную амнистию» в 2021 году

Минэкономразвития и Росреестр внесли в правительство РФ законопроект о так называемой гаражной амнистии.
ТАСС 13 февраля в 02:31
Биатлон

Бё надеется, что Россию лишат золота эстафеты из-за Устюгова

Устюгов является обладателем золотой медали Олимпийских игр в Сочи в эстафете.
Нева Спорт вчера в 10:11
Происшествия

Задержан разрешивший строительство на берегу Байкала чиновник

Lenta.ru вчера в 00:01
Политика

Украина и Румыния намерены «противостоять» России в Черном море

"Обе стороны обеспокоены угрожающими действиями России в Черном море", – пишет он в своем Telegram-канале.
РИА Новости вчера в 18:57
Общество

Жителям Уханя запретили покидать свои микрорайоны из-за коронавируса

Администрация китайского города Ухань, где зафиксирован главный очаг вспышки нового коронавируса, напомнила жителям о введении жесткого карантина на территории всех жилых комплексов, указав на необходимость соблюдения установленных правил.
ТАСС вчера в 21:37
Здоровье

В ВОЗ допустили заражение коронавирусом двух третей населения Земли

Советник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Айра Лонджини высказал мнение, что новым коронавирусом COVID-19 могут заразиться две трети жителей планеты.
Известия 13 февраля в 23:52
Происшествия

Суд арестовал бросившего детей в Шереметьево мужчину

Центральный районный суд Хабаровска отправил под арест мужчину, который бросил двоих сыновей в аэропорту Шереметьево, передает ТАСС.
РБК вчера в 22:42
Музыка

В Сети появилась песня из неизданного альбома Виктора Цоя

Звукозаписывающий лейбл Mashina Records представил сингл "Ты мог быть героем" из неизданного альбома рок-группы "Кино".
РИА Новости 13 февраля в 07:41
Общество

Более 20 квартир нашли у замглавы ГИБДД по Воронежской области

У заместителя начальника управления ГИБДД Воронежской области нашли 22 квартиры, стоимостью около 50 млн рублей.
Газета.Ru вчера в 11:56
Общество

WSJ: США эвакуируют своих граждан с карантинного лайнера в Японии

Власти США готовят эвакуацию своих граждан с круизного лайнера Diamond Princess, который находится на карантине из-за заражения ряда пассажиров коронавирусом, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на заявление представителя Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Генри Уолка.
RT на русском вчера в 22:38
Здоровье

В Хубэй прибыли 25 тысяч медиков для борьбы с коронавирусом

В эпицентр распространения коронавируса провинцию Хубэй направлены 217 медицинских бригад, в составе которых находятся более 25 тысяч медицинских работников.
ТК Звезда вчера в 22:05
Шоу-бизнес

Собчак опубликовала обнаженное фото с Глюкозой

Ксения Собчак по случаю Дня святого Валентина опубликовала на своей странице в инстаграме пикантный снимок.
Московский Комсомолец вчера в 07:33
Культура

Добронравов опроверг информацию о конфликте с Васильевым

Ранее в СМИ появилась информация, что Васильев отказался сниматься в продолжении "Сватов" по причине своего конфликта с Добронравовым.
Neva.Today вчера в 04:55
Происшествия

В Северной Осетии экс-прокурора задержали по подозрению в убийстве

В Северной Осетии задержали экс-сотрудника прокуратуры республики, на участке загородной дачи которого ранее нашли тело его сожительницы, пропавшей в начале января, говорится в сообщении регионального управления СК.
РБК вчера в 03:59
Здоровье

Мишустин поручил снять ограничения на закупки иностранных лекарств

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил снять ограничения на закупки иностранных лекарств.
Lenta.ru вчера в 08:50
Футбол

Слуцкий пошутил над карьерой Дзюбы за рубежом

Евро-футбол.ру 12 февраля в 14:44
Хоккей

Алексей Морозов будет назначен президентом КХЛ

Издание «Спорт-Экспресс» сообщает о том, что высшее руководство страны после долгих раздумий приняло решение поставить новым главой КХЛ Алексея Морозова.
ГЛАС.RU 12 февраля в 05:04
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