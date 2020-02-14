Экономика
Радиочастотный спектрВыручка «Яндекса» выросла на 39%
Самым крупным источником доходов «Яндекса» осталась реклама. В 2019 году выручка от этого ресурса выросла на 18% и составил около 121,7 млрд рублей. Показатели «Яндекс.Маркета» в отчете не учитывались – в апреле 2018 года «Яндекс» продал долю в сервисе «Сбербанку».
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Автоматически обработано 7067 источников, обновлено вчера в 23:53, Ашберн
Политика
В США заявили о невозможности заменить российские РД-180 до 2030 года
Консультанты американского конгресса считают, что США не смогут найти альтернативу российскому ракетному двигателю РД-180 как минимум до 2030 года.
Армия и оружие
Президент Литвы: США и НАТО помогают «сдерживать» Россию
США и НАТО помогают Литве эффективно «сдерживать» Россию, заявил литовский лидер Гитанас Науседа на конференции по безопасности в Мюнхене.
Политика
Путин спросил Зеленского о выполнении Минских соглашений
Прямой вопрос о выполнении Киевом минских договоренностей задал главе Украины Владимиру Зеленскому президент России Владимир Путин, 14 февраля сообщает пресс-служба Кремля.
Политика
США повысят пошлины на самолеты из ЕС
"США повышают пошлины на летательные аппараты, импортируемые из ЕС, с 10% до 15%, решение вступает в силу 18 марта", - сказано в сообщении.
Экономика
Поставки российского вина на Украину увеличились почти на 50%
В пресс-службе Минсельхоза уточнили, что в прошлом году экспорт натурального виноградного вина увеличился на 28% и в натуральном, и в денежном выражении, до 4,2 млн л и $9,5 млн (данные не учитывают торговлю со странами ЕАЭС в декабре 2019 года).
Политика
Глава OMV прокомментировал строительство «Северного потока — 2»
Российская сторона сможет завершить строительство газопровода "Северный поток — 2", заявил Райан Зеле, глава австрийской нефтегазовой компании OMV, которая финансирует проект.
Шоу-бизнес
Юлия Ахмедова: «Пью антидепрессанты, каждую неделю посещаю психолога»
Ахмедова не скрывает, что посещает психологов и иногда становится пациенткой кризисных центров.
Политика
Штайнмайер обвинил Россию и Китай в нарушении международного права
Россия и Китай выборочно нарушают международное право, в частности, в ситуации вокруг Крыма и Южно-Китайского моря, это способствует снижению уровня безопасности в мире, заявил федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, выступая на открытии 56-й Мюнхенской конференции по безопасности.
Политика
План по Украине пропал с сайта Мюнхенской конференции
План по урегулированию ситуации на Украине, получивший название «12 шагов к большей безопасности на Украине и евроатлантическом регионе», исчез с официального сайта Мюнхенской конференции.
Общество
Филипп Киркоров представил новый клип
Эстрадный исполнитель Филипп Киркоров представил клип на свою новую песню «Романы».
Футбол
«Манчестер Сити» отстранен от еврокубков на два года
14 февраля Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) вынес неожиданное решение - "Манчестер Сити" отстранен от участия в еврокубках на два года.
Энергетика
Россия и Белоруссия подписали протокол о ценах на газ в 2020 году
«Алексей Миллер и Владимир Семашко подписали протокол между «Газпромом» и правительством республики, в соответствии с которым определен порядок формирования цен при поставке природного газа в Беларусь в 2020 году», — говорится в сообщении.
Шоу-бизнес
Лена Ленина вышла замуж в платье за 10 миллионов рублей
Знаменитая российская писательница и светская львица Лена Ленина вышла замуж.
Общество
Россиянам предложили «гаражную амнистию» в 2021 году
Минэкономразвития и Росреестр внесли в правительство РФ законопроект о так называемой гаражной амнистии.
Биатлон
Бё надеется, что Россию лишат золота эстафеты из-за Устюгова
Устюгов является обладателем золотой медали Олимпийских игр в Сочи в эстафете.
Происшествия
Задержан разрешивший строительство на берегу Байкала чиновник
Политика
Украина и Румыния намерены «противостоять» России в Черном море
"Обе стороны обеспокоены угрожающими действиями России в Черном море", – пишет он в своем Telegram-канале.
Общество
Жителям Уханя запретили покидать свои микрорайоны из-за коронавируса
Администрация китайского города Ухань, где зафиксирован главный очаг вспышки нового коронавируса, напомнила жителям о введении жесткого карантина на территории всех жилых комплексов, указав на необходимость соблюдения установленных правил.
Здоровье
В ВОЗ допустили заражение коронавирусом двух третей населения Земли
Советник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Айра Лонджини высказал мнение, что новым коронавирусом COVID-19 могут заразиться две трети жителей планеты.
Происшествия
Суд арестовал бросившего детей в Шереметьево мужчину
Центральный районный суд Хабаровска отправил под арест мужчину, который бросил двоих сыновей в аэропорту Шереметьево, передает ТАСС.
Музыка
В Сети появилась песня из неизданного альбома Виктора Цоя
Звукозаписывающий лейбл Mashina Records представил сингл "Ты мог быть героем" из неизданного альбома рок-группы "Кино".
Общество
Более 20 квартир нашли у замглавы ГИБДД по Воронежской области
У заместителя начальника управления ГИБДД Воронежской области нашли 22 квартиры, стоимостью около 50 млн рублей.
Общество
WSJ: США эвакуируют своих граждан с карантинного лайнера в Японии
Власти США готовят эвакуацию своих граждан с круизного лайнера Diamond Princess, который находится на карантине из-за заражения ряда пассажиров коронавирусом, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на заявление представителя Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Генри Уолка.
Здоровье
В Хубэй прибыли 25 тысяч медиков для борьбы с коронавирусом
В эпицентр распространения коронавируса провинцию Хубэй направлены 217 медицинских бригад, в составе которых находятся более 25 тысяч медицинских работников.
Шоу-бизнес
Собчак опубликовала обнаженное фото с Глюкозой
Ксения Собчак по случаю Дня святого Валентина опубликовала на своей странице в инстаграме пикантный снимок.
Культура
Добронравов опроверг информацию о конфликте с Васильевым
Ранее в СМИ появилась информация, что Васильев отказался сниматься в продолжении "Сватов" по причине своего конфликта с Добронравовым.
Происшествия
В Северной Осетии экс-прокурора задержали по подозрению в убийстве
В Северной Осетии задержали экс-сотрудника прокуратуры республики, на участке загородной дачи которого ранее нашли тело его сожительницы, пропавшей в начале января, говорится в сообщении регионального управления СК.
Здоровье
Мишустин поручил снять ограничения на закупки иностранных лекарств
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил снять ограничения на закупки иностранных лекарств.
Футбол
Слуцкий пошутил над карьерой Дзюбы за рубежом
Хоккей
Алексей Морозов будет назначен президентом КХЛ
Издание «Спорт-Экспресс» сообщает о том, что высшее руководство страны после долгих раздумий приняло решение поставить новым главой КХЛ Алексея Морозова.