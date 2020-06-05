Экономика

Life.ruLife.ruВ мае в России резко упала выручка магазинов спиртного

В прошлом месяце выручка продавцов табака упала на 27%. При этом средний чек вырос на 10% — до 302 рублей. Ранее Роспотребнадзор развеял популярные мифы об алкоголе и коронавирусе, а также рассказал о рисках от употребления спиртного в период пандемии.
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Россияне на карантине стали меньше пить: выручка от алкоголя упала на треть

Комсомольская правда04:42

Выручка алкогольных магазинов в мае в России упала на треть

АБН03:31

Средний чек повседневных покупок вырос в мае

Известиявчера в 19:30

Малый бизнес восстановил оборот на треть

Вести.Ruвчера в 23:50

Оборот предприятий малого и среднего бизнеса упал в мае на 41%

Телеканал 360°вчера в 20:59

Эксперт сообщил о росте среднего чека покупок россиян в мае

RT на русскомвчера в 20:08

Исследование: выручка алкогольных магазинов в России в мае упала на 34%

ТАСС02:23
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В Нью-Йорке появились русскоязычные отряды для защиты от мародеров

Для защиты от мародеров и провокаторов в Бруклине были созданы отряды дружинников, патрулирующих местные улицы.
RuNews24.ru 03 июня в 19:49
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Политика

Голосование по поправкам в Конституцию пройдет по другим правилам

В новых условиях эпидемиологической ситуации голосование по поправкам к Конституции, которое было назначено на 1 июля, пройдет максимально бесконтактно.
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Православные христиане отметят Троицкую родительскую субботу

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Москва, 5 июня 2020, 13:37 — REGNUM На 83-м году жизни скончался российский актёр Михаил Кокшенов.
REGNUM 06:37
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Политика

Песков пояснил возмущение Путина на совещании по ЧС в Норильске

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин действительно получил данные о ЧС в Норильске после 29 мая.
Газета.Ru 07:47
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Билл Гейтс прокомментировал слухи о чипировании человечества

"Шизофренический бред" Ранее бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко назвал слухи о чипировании "абсолютным бредом" и "неуклюжим заказом".
РИА Новости 03:53
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В Москве применили экспериментальную методику лечения от COVID-19

НИИ скорой помощи имени Склифосовского в Москве стало первым российским медицинским учреждением, где применяют экспериментальную методику лечения от COVID-19 с помощью гипербарической оксигенации (ГБО), говорится на официальном портале мэра и правительства столицы.
РИА Новости 00:50
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Опрос показал отношение украинцев к националистам

Киевский международный институт социологии (КМИС) провёл опрос, чтобы выяснить отношение украинцев к националистам.
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Калечившая пациенток лжехирург из Краснодара впала в кому перед судом

Как сообщало ИА REGNUM, Алёна Верди (Антонина Горбунова) получила прозвище «Доктор Франкенштейн» за тяжёлый вред, причинённый здоровью нескольких пациенток.
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Политика

Социологи предупредили о возможности массовых протестов в России

Социолог Сергей Белановский был одним из тех, кто предсказал массовые протесты на Болотной площади в Москве в 2011 году.
Коммерсантъ 04:10
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Политика

Два сотрудника посольства РФ в Чехии объявлены персонами нон грата

Прага, 5 июня 2020, 15:07 — REGNUM Два сотрудника посольства РФ в Чехии объявлены персонами нон грата.
REGNUM 08:07
Общество

Умерла жена телеведущего Андрея Норкина

Российский журналист и телеведущий Андрей Норкин в фейсбуке сообщил о смерти своей супруги Юлии.
РИА Новости 05:44
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Общество

Меркель назвала экономическую ситуацию в ФРГ самой тяжелой в истории

Канцлер ФРГ Ангела Меркель считает, что экономика страны находится в самой тяжелой ситуации в истории.
Коммерсантъ вчера в 17:31
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Общество

Шапошников ответил на обвинение Навального в незаконном заработке

Два года назад спикер Мосгордумы Алексей Шапошников действительно продал акции АО «Северянин», а полученные средства направил в уставный капитал собственной компании.
Компания вчера в 04:59
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Строгие ограничения в Москве снимут к 1 июля

График снятия ограничений из-за коронавируса в Москве будет готов к 8 июня, сообщил в эфире "России 24" мэр столицы Сергей Собянин.
РИА Новости вчера в 12:34
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Вышел трейлер нового документального фильма о Бэнкси

News.ru 03:32
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Названа предварительная причина взрыва в жилом доме на юге Москвы

Газета.Ru 08:30
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Мосгорсуд снизил срок ареста журналиста Ильи Азара

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Москва может ответить на отказ Киева в земельных участках для РФ

Москва может предпринять ответные зеркальные меры после решения Киевского городского совета о расторжении договоров аренды на три земельных участка в украинской столице, предназначавшихся для строительства жилого здания, гаража, помещений консульского отдела и резиденции посла РФ.
Газета.Ru вчера в 16:53
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Технологии

В Сингапуре планируют выдать всем жителям устройства отслеживания контактов

Сингапур, 5 июня 2020, 12:57 — REGNUM Носимыми электронными устройствами, способными идентифицировать людей, контактировавших с носителями коронавируса, снабдить всех жителей планируют власти Сингапура.
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Политика

В Минске обсуждают вопрос пребывания военных объектов России в стране

В Минобороны Белоруссии заявили, что в настоящий момент вопрос условий дальнейшего пребывания российских военных объектов на белорусской территории проходит процедуру внутригосударственного согласования.
RT на русском 04:01
Происшествия

Начало экологической катастрофы в Норильске сняли на видео

Пожар потушили, но из пробоины вылилось около 20 тысяч тонн горючего, которое попало в ручьи и реки Амбарную и Далдыкан.
Вести.Ru 03 июня в 12:07
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Общество

Жителей России ожидают две сокращенные недели в июне

"Сокращённая рабочая неделя с 8 по 11 июня и длинные выходные ожидают россиян в связи с празднованием Дня России 12 июня", - заявили в ведомстве.
Газета.Ru вчера в 03:08
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Общество

Суд установил административный надзор за Варварой Карауловой

Суд установил административный надзор над бывшей студенткой МГУ Варварой Карауловой, которая была осуждена за попытку примкнуть к ИГ.
Газета.Ru вчера в 11:52
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Космос

SpaceX разрешили повторно отправлять людей в космос на Crew Dragon

Ранее экипаж Crew Dragon, отправленный на Международную космическую станцию (МКС) в рамках первой миссии доставки астронавтов, описал свои впечатления от передвижения на корабле и стыковки.
Lenta.ru вчера в 11:17
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Список смартфонов, которые получат Android 11

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Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений.
Российская газета вчера в 09:29
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Театры и концертные организации Пермского края возобновляют репетиции

С 5 июня решением Оперативного штаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции в Пермском крае возобновляется репетиционный процесс в театрах и концертных организациях.
Сайт губернатора и Правительства Пермского края 07:21
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Принц Уильям выразил обеспокоенность по поводу отъезда брата в другую страну и попросил его вернуться в Великобританию.
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ПВО Сирии отразили атаку ВВС Израиля над городом Масьяф

Сирийские системы противовоздушной обороны (ПВО) отразили в небе над городом Масьяф провинции Хама атаку ВВС Израиля.
Пятый канал вчера в 15:09
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