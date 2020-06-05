В прошлом месяце выручка продавцов табака упала на 27%. При этом средний чек вырос на 10% — до 302 рублей. Ранее Роспотребнадзор развеял популярные мифы об алкоголе и коронавирусе, а также рассказал о рисках от употребления спиртного в период пандемии.

В мае в России резко упала выручка магазинов спиртного

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