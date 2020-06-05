Экономика

Газета.RuГазета.RuВыручка алкогольных магазинов в России упала в мае на 34%

Выручка алкогольных магазинов в России упала в мае на 34% по сравнению с 2019 годом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на результаты исследования компании "Эвотор".
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Россияне на карантине стали меньше пить: выручка от алкоголя упала на треть

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Исследование: выручка алкогольных магазинов в России в мае упала на 34%

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Малый бизнес восстановил оборот на треть

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Оборот предприятий малого и среднего бизнеса упал в мае на 41%

Телеканал 360°вчера в 20:59

Эксперт сообщил о росте среднего чека покупок россиян в мае

RT на русскомвчера в 20:08

Выручка алкогольных магазинов в мае в России упала на треть

АБН03:31
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Прохоров вступился за Потанина после ЧП в Норильске

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Общество

В Кремле осведомлены об инциденте с застреленным в Екатеринбурге мужчиной

Москва, 5 июня 2020, 14:40 — REGNUM В администрации президента РФ видели информацию о посягательствах предполагаемого преступника, который был застрелен сотрудниками СОБРа при штурме квартиры в Екатеринбурге, на представителей органов правопорядка.
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Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны

Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений.
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Минобороны начало переброску полевого госпиталя в Забайкалье

Газета.Ru вчера в 10:02
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Политика

Песков напомнил об условии вступления в силу поправок к Конституции

По словам Пескова, президент Владимир Путин говорил, что поправки вступят в силу только после того, как их поддержат граждане России.
РБК 06:23
Общество

В России могут вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам

Москва, 5 июня 2020, 08:10 — REGNUM Законопроект о возвращении практики индексации пенсий работающим пенсионерам внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Игорем Лебедевым и Ярославом Ниловым, передает корреспондент ИА REGNUM 4 июня.
REGNUM 01:10
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Общество

Россиян ждут две короткие рабочие недели в июне

Роструд напомнил о двух коротких рабочих неделях в июне — в связи с празднованием Дня России и проведением парада Победы.
РИА Новости вчера в 02:53
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Общество

В ВОЗ заявили, что Россия достигла плато по коронавирусу

Россия делает огромное количество тестов, что замечательно.
РИА Новости 06:29
Общество

Умерла жена телеведущего Андрея Норкина

Российский журналист и телеведущий Андрей Норкин в фейсбуке сообщил о смерти своей супруги Юлии.
РИА Новости 05:44
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Происшествия

Убивших инвалида в Берёзовском подростков обязали выплатить 5 миллионов его семье

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Происшествия

В Москве полицейские пресекли вечеринку с 50 участниками

В Москве полицейские при поддержке бойцов спецназа пресекли вечеринку с участием более 50 человек на Варшавском шоссе.
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Общество

Билл Гейтс ответил на слухи о чипировании человечества

Американский предприниматель, основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс заявил, что конспирологические теории вокруг его участия в заговоре по глобальному чипированию людей слишком глупы, чтобы их опровергать.
РИА Новости вчера в 20:27
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Скончался актёр Михаил Кокшенов

Москва, 5 июня 2020, 13:37 — REGNUM На 83-м году жизни скончался российский актёр Михаил Кокшенов.
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Лимитированная Xbox One X в стиле Cyberpunk 2077 уже поступила в продажу

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Политика

Захарова прокомментировала заявление японского политолога о Курилах

Ранее японский политолог Юкио Касима опубликовал статью в издании Wedge Infinity.
REGNUM 06:38
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Общество

Николая Платошкина посадили под домашний арест

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Платошкину меру пресечения в виде домашнего ареста на 2 месяца, до 2 августа", - сказала собеседница агентства.
РИА Новости вчера в 14:13
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Происшествия

В жилом доме на юге Москвы произошел взрыв

На юге Москвы в жилом доме произошел взрыв, сообщают ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на источники.
Ведомости 06:18
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Политика

КПРФ намерена голосовать против поправок в Конституцию

Москва, 4 июня 2020, 17:18 — REGNUM Президиум ЦК КПРФ принял решение о голосовании против поправок в Конституцию.
REGNUM вчера в 10:18
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Общество

Илон Маск назвал Amazon монополистом

Американский предприниматель Илон Маск полагает, что компания Amazon обеспечила себе монополию на рынке и должна быть разделена.
ТАСС вчера в 15:57
Армия и оружие

Войска ПНС Ливии захватили город Тархуна

РИА Новости 05:16
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Происшествия

МЧС сообщило о локализации разлива топлива под Норильском

Разлив дизельного топлива под Норильском локализован, говорится в сообщении МЧС России.
Коммерсантъ 04:44
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Общество

Суд установил административный надзор за Варварой Карауловой

Суд установил административный надзор над бывшей студенткой МГУ Варварой Карауловой, которая была осуждена за попытку примкнуть к ИГ.
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Общество

Соловьев прокомментировал уход своей соведущей Шафран

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Энергетика

Минск направил письмо «Газпрому» с предложениями по поставкам газа

Минэнерго Белоруссии направило письмо "Газпрому" с предложениями условий поставок газа в республику в 2020 году, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу министерства.
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Политика

Путин поручил внести изменения в природоохранное законодательство

Российский президент Владимир Путин поручил до конца весенней сессии Госдумы внести изменения в природоохранное законодательство.
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В Петербурге спасатели вытащили на берег тонувшую в Неве женщину

Санкт-Петербург, 5 июня 2020, 14:54 — REGNUM Петербургские спасатели смогли вытащить на берег одну из двух девушек, которые оказались по неизвестным причинам в холодных водах Невы у Володарского моста.
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Мэр Екатеринбурга прокомментировал гибель мужчины при штурме квартиры

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Православные христиане отметят Троицкую родительскую субботу

В субботу перед праздником Пятидесятницы Православная Церковь совершает вселенское поминовение всех в вере почивших православных христиан.
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