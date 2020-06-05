Выручка алкогольных магазинов в России упала в мае на 34% по сравнению с 2019 годом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на результаты исследования компании "Эвотор".

Выручка алкогольных магазинов в России упала в мае на 34%

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Политика Министр финансов Финляндии уходит в отставку Хельсинки, 5 июня 2020, 16:17 — REGNUM О своём уходе в отставку сообщила 5 июня журналистам финский министр финансов Карти Кулмуни.

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