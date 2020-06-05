Экономика

Газета.RuГазета.RuВыручка алкогольных магазинов в России упала в мае на 34%

Выручка алкогольных магазинов в России упала в мае на 34% по сравнению с 2019 годом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на результаты исследования компании "Эвотор".
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Выручка алкогольных магазинов в России упала в мае на 34%

Газета.Ru07:21

Россияне на карантине стали меньше пить: выручка от алкоголя упала на треть

Комсомольская правда04:42

Исследование: выручка алкогольных магазинов в России в мае упала на 34%

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Выручка алкомаркетов в мае рухнула на 34 процента

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Россияне стали больше тратить на еду и лекарства. Но на алкоголь средний чек уменьшился

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Эксперт сообщил о росте среднего чека покупок россиян в мае

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Средний чек повседневных покупок вырос в мае

Известиявчера в 19:30
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Умер актер и режиссер Михаил Кокшенов

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Социологи предупредили о возможности массовых протестов в России

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Умерла супруга телеведущего Андрея Норкина Юлия

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Общество

В Минздраве заявили о переломе в ситуации с коронавирусом

Ситуацию с коронавирусом в России удалось переломить, несмотря на увеличение количества больных, заявил замминистра здравоохранения Евгений Камкин на круглом столе "Здравоохранение: возвращение в режим плановой работы".
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Суд установил надзор за Варварой Карауловой

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Если в автомобиле есть несовершеннолетний пассажир до 16 лет, штраф вырастает до 50 тысяч рублей.
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В Steam вернулись игры Electronic Arts

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Захарова прокомментировала заявление японского политолога о Курилах

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Депутаты Верховной рады зарегистрировали в парламенте постановление об отставке министра внутренних дела Украины Арсена Авакова, собрав 55 подписей.
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Посольство России уведомили о высылке двух дипломатов из Чехии

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Доктор Мясников предупредил о новых «сюрпризах» коронавируса

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Семь человек стали жертвами стрельбы в округе Морган в штате Алабама в четверг вечером. Об этом сообщает в пятницу телеканал Fox News.
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