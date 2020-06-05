Экономика
Газета.RuВыручка алкогольных магазинов в России упала в мае на 34%
Выручка алкогольных магазинов в России упала в мае на 34% по сравнению с 2019 годом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на результаты исследования компании "Эвотор".
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Россияне на карантине стали меньше пить: выручка от алкоголя упала на треть
Комсомольская правда04:42
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Политика
В Германии допустили введение штрафных пошлин на американский газ
Германия может ввести штрафные пошлины на газ из США в случае продолжения давления на проект газопровода «Северный поток — 2». Об этом РИА Новости заявил глава комитета бундестага по энергетике Клаус Эрнст.
RT на русском 08:56
Политика
Министр финансов Финляндии уходит в отставку
Хельсинки, 5 июня 2020, 16:17 — REGNUM О своём уходе в отставку сообщила 5 июня журналистам финский министр финансов Карти Кулмуни.
REGNUM 09:17
Кино
Умер актер и режиссер Михаил Кокшенов
Актер и режиссер Михаил Кокшенов скончался в возрасте 83 лет. Об этом сообщила поэтесса Любовь Воропаева на своей странице в Facebook.
Газета.Ru 10:50
Политика
Трамп заявил, что эпидемия коронавируса в США почти закончилась
Президент США Дональд Трамп считает, что эпидемия коронавируса в стране практически закончилась.
РИА Новости 10:56
Происшествия
Главу Российской венчурной компании отправили под домашний арест
Гагаринский районный суд в Москве отправил под домашний арест до 21 июля главу Российской венчурной компании (РВК) Александра Повалко.
РБК 10:55
Политика
Социологи предупредили о возможности массовых протестов в России
Социолог Сергей Белановский был одним из тех, кто предсказал массовые протесты на Болотной площади в Москве в 2011 году.
Коммерсантъ 04:10
Космос
Космический корабль Илона Маска снова доставит людей на МКС
Запуск Crew Dragon состоялся 30 мая, полет прошел успешно, стыковка корабля к МКС выполнялась в автоматическом режиме.
Русская Планета вчера в 13:58
Общество
Умерла супруга телеведущего Андрея Норкина Юлия
Москва, 5 июня 2020, 14:42 — REGNUM Телеведущий Андрей Норкин сообщил о кончине своей супруги Юлии.
REGNUM 07:42
Общество
В Минздраве заявили о переломе в ситуации с коронавирусом
Ситуацию с коронавирусом в России удалось переломить, несмотря на увеличение количества больных, заявил замминистра здравоохранения Евгений Камкин на круглом столе "Здравоохранение: возвращение в режим плановой работы".
РИА Новости 10:50
Общество
Суд установил надзор за Варварой Карауловой
Кунцевский суд Москвы установил административный надзор в отношении Варвары Карауловой. Об этом ТАСС сообщил адвокат Сергей Бадамшин.
Моя Москва.онлайн вчера в 13:56
Общество
Для водителей появится новый штраф в 50 тысяч рублей
Если в автомобиле есть несовершеннолетний пассажир до 16 лет, штраф вырастает до 50 тысяч рублей.
Московский Комсомолец вчера в 14:28
Общество
Города на побережье в Калининградской области откроют для посещений
Региональный оперативный штаб по контролю за новой коронавирусной инфекцией в Калининградской области откроет для въезда города на побережье Балтики.
Известия 10:44
Игры
В Steam вернулись игры Electronic Arts
Evo-rus.com 05:10
Политика
КПРФ намерена голосовать против поправок в Конституцию
Москва, 4 июня 2020, 17:18 — REGNUM Президиум ЦК КПРФ принял решение о голосовании против поправок в Конституцию.
REGNUM вчера в 10:18
Происшествия
На Кубани за сутки выявили 83 случая заражения коронавирусом
Краснодар, 5 июня 2020, 11:03 — REGNUM 83 новых случая заражения коронавирусом подтверждено за последние сутки в Краснодарском крае, сообщили 5 июня в региональном оперативном штабе.
REGNUM 04:03
Здоровье
Недорогой препарат для желудка избавил пациентов от коронавируса
Недорогой препарат, который применяется для лечения расстройств ЖКТ, «Фамотидин» может быть очень полезным для лечения коронавируса.
ToDay News Ufa 09:53
Политика
Захарова прокомментировала заявление японского политолога о Курилах
Ранее японский политолог Юкио Касима опубликовал статью в издании Wedge Infinity.
REGNUM 06:38
Наука
Ученый определил срок действия иммунитета к коронавирусу COVID-19
Ученые смогли узнать, у кого может быть иммунитет к коронавирусу.
Evo-rus.com вчера в 23:32
Экономика
Актуализированы сведения для самостоятельной проверки налоговых рисков
В разделе «Концепция системы планирования выездных налоговых проверок» размещены сведения по налоговой нагрузке и показателям рентабельности за 2019 год.
Главная книга 06:43
Финансы
ЦБ РФ в рамках сделки по Сбербанку продал валюту на $4,3 млрд
ЦБ РФ в рамках сделки с акциями Сбербанка продал валюту на $4,3 млрд.
Интерфакс 08:46
Политика
В Раде зарегистрировали постановление об отставке главы МВД
Депутаты Верховной рады зарегистрировали в парламенте постановление об отставке министра внутренних дела Украины Арсена Авакова, собрав 55 подписей.
ТАСС 10:21
Общество
Прохоров вступился за Потанина после ЧП в Норильске
Миллиардер Михаил Прохоров считает, что призывы к смене собственника «Норникеля» и национализации компании – это серьезная угроза для всех частных компаний в России.
Ведомости 04:51
Шоу-бизнес
Forbes назвал самых высокооплачиваемых знаменитостей
Американская модель Кайли Дженнер возглавила список самых высокооплачиваемых звезд 2020 года от Forbes.
Газета.Ru вчера в 13:10
Политика
Посольство России уведомили о высылке двух дипломатов из Чехии
«Посольством Российской Федерации в Чешской Республике получена нота МИД Чехии с уведомлением о высылке двух сотрудников российской дипмиссии», — говорится в сообщении в Facebook.
RT на русском 08:36
Здоровье
Доктор Мясников предупредил о новых «сюрпризах» коронавируса
Мясников предупредил, что коронавирус «еще может принести нам "сюрпризы"», так как вирус пока непредсказуем и своенравен.
Lenta.ru 07:28
Происшествия
В Чебоксарах полицейский получил условный срок за изнасилование
Суд признал фигуранта виновным и приговорил к 3,5 годам тюрьмы условно.
Чебоксары 24 10:36
Общество
Собянин допустил, что маски в Москве придётся носить до осени и дольше
Необходимость носить маски в Москве может сохраниться до тех пор, пока не начнётся массовая вакцинация от коронавируса, а это может произойти в октябре или позднее, рассказал в интервью ТАСС столичный мэр Сергей Собянин.
RT на русском вчера в 01:22
Общество
В Москве появился новый тип пропусков
Система цифровых пропусков в Москве, введенная в рамках борьбы с распространением COVID-19, действует до 14 июня.
РИА Новости вчера в 09:29
Происшествия
Fox: семь человек погибли в результате стрельбы в Алабаме
Семь человек стали жертвами стрельбы в округе Морган в штате Алабама в четверг вечером. Об этом сообщает в пятницу телеканал Fox News.
ТАСС 10:13