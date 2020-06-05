Выручка алкогольных магазинов в России упала в мае на 34% по сравнению с 2019 годом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на результаты исследования компании "Эвотор".

Выручка алкогольных магазинов в России упала в мае на 34%

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