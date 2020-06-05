Экономика

Газета.RuГазета.RuВыручка алкогольных магазинов в России упала в мае на 34%

Выручка алкогольных магазинов в России упала в мае на 34% по сравнению с 2019 годом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на результаты исследования компании "Эвотор".
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Исследование: выручка алкогольных магазинов в России в мае упала на 34%

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Комсомольская правда04:42

Средний чек повседневных покупок вырос в мае

Известиявчера в 19:30
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«Для передвижения по территории города Москвы с использованием любых видов транспорта в целях получения государственных и иных услуг в помещениях многофункциональных центров предоставления государственных услуг на территории города Москвы оформляется цифровой пропуск сроком на один календарный день без ограничения количества пропусков в течение календарной недели», — говорится в тексте документа.
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