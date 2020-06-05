Экономика

АБНАБНВыручка алкогольных магазинов в мае в России упала на треть

В России выручка алкогольных магазинов в мае этого года упала на 34% по сравнению с прошлым годом, уменьшился также средний чек и достиг 366 рублей. В среднем за май выручка малых и средних предприятий в России снизилась на 41%.
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с чего всё началось

Средний чек повседневных покупок вырос в мае

В период карантина россияне изменили свое потребление: стали реже ходить в магазины, но приобретать больше товаров за один раз, сообщил «Известиям» гендиректор IT-компании «Эвотор» Андрей Романенко. В результате средний чек повседневных покупок вырос.
Известиявчера в 19:30

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Россияне на карантине стали меньше пить: выручка от алкоголя упала на треть

Комсомольская правда04:42

Выручка алкогольных магазинов в мае в России упала на треть

АБН03:31

Выручка алкомаркетов в мае рухнула на 34 процента

ФедералПресс03:15

Исследование: выручка алкогольных магазинов в России в мае упала на 34%

ТАСС02:23

Россияне стали больше тратить на еду и лекарства. Но на алкоголь средний чек уменьшился

URA.Ruвчера в 22:43

Эксперт сообщил о росте среднего чека покупок россиян в мае

RT на русскомвчера в 20:08

Средний чек повседневных покупок вырос в мае

Известиявчера в 19:30
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Власти Москвы заявили, что самый острый период ограничений позади

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