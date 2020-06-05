Экономика
АБНВыручка алкогольных магазинов в мае в России упала на треть
В России выручка алкогольных магазинов в мае этого года упала на 34% по сравнению с прошлым годом, уменьшился также средний чек и достиг 366 рублей. В среднем за май выручка малых и средних предприятий в России снизилась на 41%.
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с чего всё началось
В период карантина россияне изменили свое потребление: стали реже ходить в магазины, но приобретать больше товаров за один раз, сообщил «Известиям» гендиректор IT-компании «Эвотор» Андрей Романенко. В результате средний чек повседневных покупок вырос.Известиявчера в 19:30
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Россияне на карантине стали меньше пить: выручка от алкоголя упала на треть
Комсомольская правда04:42
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Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений.
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Японский политолог Юкио Касияма призвал власти страны "отобрать" у России четыре острова Южно-Курильской гряды - Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи.
Газета.Ru вчера в 15:14
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Скончался актёр Михаил Кокшенов
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REGNUM 06:37
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ГТРК Вятка 05:55
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Общество
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Система цифровых пропусков в Москве, введенная в рамках борьбы с распространением COVID-19, действует до 14 июня.
РИА Новости вчера в 09:29
Шоу-бизнес
Роль Хюррем в «Великолепном веке» должна была сыграть другая актриса
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Российская газета 05:45
Политика
В Кремле оценили возможность национализации «Норникеля»
В пятницу, 29 мая, на принадлежащей дочерней компании «Норникеля» ТЭЦ-3 произошел разлив дизельного топлива.
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Солист «Иванушек» Кирилл Андреев рассказал о романе с Жанной Фриске
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Evo-rus.com 02:59
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Собянин: Москва составит график дальнейшего снятия ограничений
Власти Москвы составят график для постепенного возобновления работы отраслей и предприятий.
Агентство Москва вчера в 12:00
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Помощник госсекретаря США Дэвид Шенкер заявил, что Россия играет на Ближнем Востоке "деструктивную роль" и должна "убираться" оттуда.
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YouTube заблокировал ролик о поправках к Конституции за гомофобию
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Телеканал RTVI вчера в 07:25
Авто
Новую «Волгу» могут выпустить на базе Skoda Octavia
В Сети появились рендерные изображения российского седана, разработанные независимыми дизайнерами, в основу которого легла Skoda Octavia A8.
32CARS.ru 03:51
Общество
Власти Москвы заявили, что самый острый период ограничений позади
Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что столица уже преодолела наиболее острый период ограничений по COVID-19.
Газета.Ru 06:26
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КПРФ решила голосовать против поправок в Конституцию
Сам порядок голосования по поправкам в конституцию дает возможность массовых нарушений, - считает Сопредседатель общественного движения "Голос" Григорий Мельконьянц.
Эхо Москвы вчера в 15:03
Общество
Николая Платошкина посадили под домашний арест
"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Платошкину меру пресечения в виде домашнего ареста на 2 месяца, до 2 августа", - сказала собеседница агентства.
РИА Новости вчера в 14:13
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Renault объявила о скидках на свои модели в июне
В июне 2020 года во всех российских дилерских центрах и онлайн-шоуруме Renault действуют специальные условия на покупку автомобилей.
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Как сообщало ИА REGNUM, Алёна Верди (Антонина Горбунова) получила прозвище «Доктор Франкенштейн» за тяжёлый вред, причинённый здоровью нескольких пациенток.
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