Экономика

АБНАБНВыручка алкогольных магазинов в мае в России упала на треть

В России выручка алкогольных магазинов в мае этого года упала на 34% по сравнению с прошлым годом, уменьшился также средний чек и достиг 366 рублей. В среднем за май выручка малых и средних предприятий в России снизилась на 41%.
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Выручка алкогольных магазинов в России упала в мае на 34%

Газета.Ru07:21

Россияне на карантине стали меньше пить: выручка от алкоголя упала на треть

Комсомольская правда04:42

Эксперт сообщил о росте среднего чека покупок россиян в мае

RT на русскомвчера в 20:08

Выручка алкомаркетов в мае рухнула на 34 процента

ФедералПресс03:15

Россияне стали больше тратить на еду и лекарства. Но на алкоголь средний чек уменьшился

URA.Ruвчера в 22:43

Исследование: выручка алкогольных магазинов в России в мае упала на 34%

ТАСС02:23

Средний чек повседневных покупок вырос в мае

Известиявчера в 19:30
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