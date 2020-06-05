В России выручка алкогольных магазинов в мае этого года упала на 34% по сравнению с прошлым годом, уменьшился также средний чек и достиг 366 рублей. В среднем за май выручка малых и средних предприятий в России снизилась на 41%.

Выручка алкогольных магазинов в мае в России упала на треть

Общество Умерла журналистка Юлия Норкина Журналистка Юлия Норкина скоропостижно скончалась в возрасте 52 лет, сообщает сайт kp.ru. 1,1K

Политика Социологи предупредили о возможности массовых протестов в России Социолог Сергей Белановский был одним из тех, кто предсказал массовые протесты на Болотной площади в Москве в 2011 году. 4,1K

Происшествия В Иркутской области ликвидируют возгорание на нефтяной скважине В Усть-Кутском районе Иркутской области ликвидируют возгорание на скважине Аянском нефтяном месторождении, сообщается на сайте правительства региона в пятницу, 5 июня. 8

Политика Путин рассказал о ситуации с безработицей и инфляцией в России Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация в макроэкономике страны находится "в рабочем состоянии", а также "на очень хорошем качественном уровне".

Футбол Россия может провести финальный турнир Лиги чемпионов Как отмечается, Россия и Германия намерены подать заявки в ближайшее время. Португалия объявляла об этом намерении ранее.

Происшествия Очевидец начала ЧП в Норильске: «Тянулась река топлива» В окрестностях Норильска, где 29 мая на территории ТЭЦ-3, принадлежащей «Норильско-Таймырской энергетической компании», произошла разгерметизация резервуара, продолжается ликвидация утечки дизельного топлива.

Происшествия Членов Таганской ОПГ обвинили в убийстве Деда Хасана По словам Петренко, обвиняемые в разные годы совершили убийства генерального директора ОАО "Роспищепром" Аслана Усояна, который известен как Дед Хасан, а также двух бизнесменов из Москвы и двух членов собственной банды, адвоката Натальи Вавилиной, разбойное нападение, вымогательство и похищение предпринимателя в российской столице, серию мошенничеств, фальсификации доказательств в суде. 6

Авто GAC планирует расширить модельную линейку в России Китайская компания GAC в перспективе планирует расширить свой модельный ряд представленных в России машин.

Футбол Двух игроков «Боруссии» оштрафовали за нарушение санитарных норм Немецкая футбольная лига приняла решение оштрафовать футболистов дортмундской «Боруссии» Джейдона Санчо и Мануэля Аканжи за то, что они нарушили санитарно-эпидемиологические нормы.

Кино Умер актер и режиссер Михаил Кокшенов Актер и режиссер Михаил Кокшенов скончался в возрасте 83 лет. Об этом сообщила поэтесса Любовь Воропаева на своей странице в Facebook. 1,2K

Музыка Максим Фадеев представил новый проект своего лейбла Музыкальный продюсер и композитор Максим Фадеев представил публике свой новый проект - певицу под именем Mayrun и ее дебютную песню "Глубоко". 6

Политика Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений. 3,4K

Энергетика Стоимость российского сорта Urals превысила $42 за баррель Стоимость российского сорта Urals превысила $42 за баррель Фьючерсные контракты на североморскую нефть Brent выросли в цене до $42,5 за баррель. 26