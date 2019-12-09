РПЛ

РИА НовостиРИА НовостиВыручка клубов РПЛ в 2018 году составила 59,4 млрд рублей

Выручка футбольных клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) в 2018 году составила 59,4 миллиарда рублей, говорится в отчете по итогам комплексного исследования экономики российского футбола.
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Экономика российского футбола. Главные цифры

Спорт-Экспрессвчера в 12:55

Наибольшее количество концертов в 2019 году прошло на стадионах ФК «Спартак» и «Динамо»

ТАСС Спортвчера в 08:41

Доходы клубов РПЛ за 2018 финансовый год – 59,4 млрд рублей, расходы – 57,8 млрд

Sports.ruвчера в 09:11

Клубы РПЛ заработали в 2018 году почти 60 миллиардов рублей

Матч ТВвчера в 09:18

Клубы РПЛ во второй раз за последние 7 лет добились положительной разницы доходов и расходов

Sport24.ruвчера в 09:10

Клубы РПЛ вышли на прибыль второй раз за семь лет

Чемпионатвчера в 11:34

Выручка клубов РПЛ в 2018 году составила 59,4 млрд рублей

РИА Новостивчера в 08:52
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Происшествия

В чешской больнице неизвестный открыл стрельбу

В чешской больнице неизвестный открыл стрельбу в одной из палат.
BFM.ru 03:04
Шоу-бизнес

Евгений Петросян женился на молодой помощнице

Известный юморист Евгений Петросян женился на 30-летней помощнице Татьяне Брухуновой.
Политика Сегодня вчера в 03:38
Политика

Путин назвал убитого в Берлине организатором терактов в метро в Москве

Глава государства напомнил, что только в одном из терактов, к организации которого был причастен убитый, погибли 98 человек.
РИА Новости вчера в 18:55
Политика

Зеленский на год продлит действие закона об особом статусе Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский по итогам саммита "нормандской четверки" в Париже заявил. что закон об особом статусе Донбасса будет продлен на год.
Pravda.Ru 03:22
Политика

Зеленский поделился впечатлениями от встречи с Путиным

Известия вчера в 20:32
Происшествия

Глава района Крыма погибла в ДТП

В результате ДТП на трассе Черноморское — Евпатория в Крыму погибли четыре человека, включая главу Черноморского района Людмилу Глушко.
РБК 03:09
Гаджеты

DM: у миллионов пользователей перестанет работать WhatsApp с 2020 года

Мессенджер WhatsApp перестанет поддерживаться миллионами устройств по всему миру с 2020 года.
ТАСС 01:21
Экономика

Цены на авиабилеты в России продолжат расти в 2020 году

Российские авиакомпании в 2020 году будут вынуждены поднимать цены на авиабилеты ввиду увеличения расходов, передают 10 декабря «Известия» со ссылкой на Ассоциацию эксплуатантов воздушного транспорта.
REGNUM вчера в 23:44
Происшествия

Суд оштрафовал ЧОП, охранявший колледж в Благовещенске

Российская газета вчера в 23:25
Экономика

На Дальнем Востоке начнут выдавать ипотеку под 2% годовых

Глава правительства России Дмитрий Медведев утвердил постановление об условиях программы "Дальневосточная ипотека" для молодых семей, предусматривающую выдачу кредитов по ставке 2% на общую сумму до 450 миллиардов рублей, об этом сообщается на сайте правительства.
РИА Новости вчера в 17:25
Спорт

Россию отстранили от Олимпиад и ЧМ на 4 года из-за допинга

Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял рекомендацию комитета по соответствию организации лишить Россию на четыре года права участвовать в крупных спортивных международных мероприятиях, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со сс ылкой на пресс-службу WADA.
Доступ1 вчера в 05:27
Гаджеты

MSI готовит видеокарты Radeon RX 5500 XT Mech и RX 5500 XT Gaming X

В свою очередь Radeon RX 5500 XT Gaming X оснащена более мощной системой охлаждения, которая также включает пару вентиляторов, но обладает более крупными габаритами.
3DNews вчера в 14:49
Политика

В России уничтожили девять главарей террористов с начала года

Силовики в России с начала года уничтожили 32 боевика, в числе которых девять главарей террористов, задержан 41 главарь банд, заявил председатель Национального антитеррористического комитета, директор ФСБ России Александр Бортников на заседании НАК в Москве.
РИА Новости 02:51
Политика

Конгресс США может запретить развертывание РСМД

Конгресс США согласовал оборонный бюджет страны, который, в том числе, запрещает покупку для нужд армии и развертывание ракетных комплексов средней и малой дальности, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на документ.
Хакасия-Информ 00:33
Политика

Зеленский сообщил об итогах переговоров с Путиным по транзиту газа

Зеленский сообщил об итогах переговоров с Путиным по транзиту газа. Вопрос о претензиях "Нафтогаза" к "Газпрому" удалось снять.
Piter.tv 02:33
Общество

Россиянам напомнили о двухдневной рабочей неделе после Нового года

Если работодатель захочет сделать этот день выходным, он должен выпустить распоряжение и решить вопрос с оплатой, напомнил Шкловец.
Lenta.ru 01:38
Происшествия

Не менее пяти человек погибли при извержении вулкана в Новой Зеландии

По меньшей мере пять человек погибли после того, как произошло извержение вулкана на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии, пишет New Zealand Herald со ссылкой на правоохранительные органы.
Газета.Ru вчера в 03:38
Спорт

Российские гандболистки вышли в полуфинал чемпионата мира

RT на русском 03:12
Происшествия

Военный самолет Чили с 38 людьми разбился по пути в Антарктиду

Самолет ВВС Чили разбился во время перелета в Антарктиду. На борту находились 38 человек, в том числе 21 пассажир.
Газета.Ru 03:03
Происшествия

В Удмуртии спасён находившийся в квартире с мёртвой матерью ребёнок

Соцслужбы Удмуртии спасли двухлетнего ребёнка, чья мать-одиночка умерла от пневмонии в одной из квартир Ижевска.
RT на русском 01:44
Авто

В России отзывают более 200 автомобилей Jeep Cherokee

Американская компания Jeep из-за возможных проблем с трансмиссией отзывает в России 201 автомобиль Jeep Cherokee.
Автоновости дня вчера в 09:45
Спорт

Мария Ласицкене раскритиковала Минспорта и ОКР за бездействие

Спорт день за днем 02:23
Общество

На выставке в Екатеринбурге заклеили картины с обнаженными женщинами

На выставке в Екатеринбурге заклеили картины с обнаженными женщинами. Стикерами прикрыли соски и зону бикини.
Эхо Москвы 08 декабря в 06:32
Экономика

Вторичные квартиры подорожали во всех городах России

В группе городов с населением от 350 тыс. до 1 млн жителей сильнее всего подорожало вторичное жилье во Владивостоке (+16%), Новокузнецке (+14) и Твери (+11%).
РБК вчера в 04:59
Происшествия

В Екатеринбурге экс-судью приговорили к восьми годам колонии за взятку

РИА Новости 02:06
Политика

Генассамблея ООН приняла резолюцию о «милитаризации» Крыма

Генеральная Ассамблея ООН проголосовала за принятие резолюции о «милитаризации Крыма и Севастополя, а также частей Чёрного и Азовского морей».
RT на русском вчера в 14:45
Общество

В Москве девочка пять лет прожила в перинатальном центре

В одной из частных клиник Москвы уже пятый год живет здоровая девочка. Родители не отказываются от нее, но и не забирают домой.
Российская газета 03:15
Футбол

«Монако» опубликовал ролик в честь 50 матчей Головина за клуб

В официальном Twitter-аккаунте "Монако" был опубликован ролик, посвященный российскому хавбеку команды Александру Головину.
Газета.Ru вчера в 16:39
Авто

Водителям дали советы по прогреву машин зимой

Лучший результат дает кратковременный прогрев - и по экологии, и по расходу топлива. Это также позволит снизить вероятность поломок.
Piter.tv вчера в 01:02
Гаджеты

Android 10 с One UI 2 вышла для смартфонов Samsung Galaxy S10 в России

Samsung для российских владельцев Galaxy S10, S10+ и 10e начала распространять Android 10 с фирменной оболочкой One UI 2. Позже обновление до новой ОС получат владельцы Galaxy Note10 и Note10+.
Astera вчера в 06:00
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