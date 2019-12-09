Выручка футбольных клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) в 2018 году составила 59,4 миллиарда рублей, говорится в отчете по итогам комплексного исследования экономики российского футбола.

Происшествия Глава района Крыма погибла в ДТП В результате ДТП на трассе Черноморское — Евпатория в Крыму погибли четыре человека, включая главу Черноморского района Людмилу Глушко.

Экономика Цены на авиабилеты в России продолжат расти в 2020 году Российские авиакомпании в 2020 году будут вынуждены поднимать цены на авиабилеты ввиду увеличения расходов, передают 10 декабря «Известия» со ссылкой на Ассоциацию эксплуатантов воздушного транспорта.

Экономика На Дальнем Востоке начнут выдавать ипотеку под 2% годовых Глава правительства России Дмитрий Медведев утвердил постановление об условиях программы "Дальневосточная ипотека" для молодых семей, предусматривающую выдачу кредитов по ставке 2% на общую сумму до 450 миллиардов рублей, об этом сообщается на сайте правительства.

Спорт Россию отстранили от Олимпиад и ЧМ на 4 года из-за допинга Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял рекомендацию комитета по соответствию организации лишить Россию на четыре года права участвовать в крупных спортивных международных мероприятиях, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со сс ылкой на пресс-службу WADA.

Политика В России уничтожили девять главарей террористов с начала года Силовики в России с начала года уничтожили 32 боевика, в числе которых девять главарей террористов, задержан 41 главарь банд, заявил председатель Национального антитеррористического комитета, директор ФСБ России Александр Бортников на заседании НАК в Москве.

Политика Конгресс США может запретить развертывание РСМД Конгресс США согласовал оборонный бюджет страны, который, в том числе, запрещает покупку для нужд армии и развертывание ракетных комплексов средней и малой дальности, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на документ.

Происшествия Не менее пяти человек погибли при извержении вулкана в Новой Зеландии По меньшей мере пять человек погибли после того, как произошло извержение вулкана на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии, пишет New Zealand Herald со ссылкой на правоохранительные органы.

Экономика Вторичные квартиры подорожали во всех городах России В группе городов с населением от 350 тыс. до 1 млн жителей сильнее всего подорожало вторичное жилье во Владивостоке (+16%), Новокузнецке (+14) и Твери (+11%).

Политика Генассамблея ООН приняла резолюцию о «милитаризации» Крыма Генеральная Ассамблея ООН проголосовала за принятие резолюции о «милитаризации Крыма и Севастополя, а также частей Чёрного и Азовского морей».

Общество В Москве девочка пять лет прожила в перинатальном центре В одной из частных клиник Москвы уже пятый год живет здоровая девочка. Родители не отказываются от нее, но и не забирают домой.