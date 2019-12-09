РПЛ
РИА НовостиВыручка клубов РПЛ в 2018 году составила 59,4 млрд рублей
Выручка футбольных клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) в 2018 году составила 59,4 миллиарда рублей, говорится в отчете по итогам комплексного исследования экономики российского футбола.
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Наибольшее количество концертов в 2019 году прошло на стадионах ФК «Спартак» и «Динамо»
ТАСС Спортвчера в 08:41
Доходы клубов РПЛ за 2018 финансовый год – 59,4 млрд рублей, расходы – 57,8 млрд
Sports.ruвчера в 09:11
Клубы РПЛ во второй раз за последние 7 лет добились положительной разницы доходов и расходов
Sport24.ruвчера в 09:10
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Глава государства напомнил, что только в одном из терактов, к организации которого был причастен убитый, погибли 98 человек.
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Президент Украины Владимир Зеленский по итогам саммита "нормандской четверки" в Париже заявил. что закон об особом статусе Донбасса будет продлен на год.
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В результате ДТП на трассе Черноморское — Евпатория в Крыму погибли четыре человека, включая главу Черноморского района Людмилу Глушко.
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Цены на авиабилеты в России продолжат расти в 2020 году
Российские авиакомпании в 2020 году будут вынуждены поднимать цены на авиабилеты ввиду увеличения расходов, передают 10 декабря «Известия» со ссылкой на Ассоциацию эксплуатантов воздушного транспорта.
Происшествия
Суд оштрафовал ЧОП, охранявший колледж в Благовещенске
Экономика
На Дальнем Востоке начнут выдавать ипотеку под 2% годовых
Глава правительства России Дмитрий Медведев утвердил постановление об условиях программы "Дальневосточная ипотека" для молодых семей, предусматривающую выдачу кредитов по ставке 2% на общую сумму до 450 миллиардов рублей, об этом сообщается на сайте правительства.
Спорт
Россию отстранили от Олимпиад и ЧМ на 4 года из-за допинга
Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял рекомендацию комитета по соответствию организации лишить Россию на четыре года права участвовать в крупных спортивных международных мероприятиях, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со сс ылкой на пресс-службу WADA.
Гаджеты
MSI готовит видеокарты Radeon RX 5500 XT Mech и RX 5500 XT Gaming X
В свою очередь Radeon RX 5500 XT Gaming X оснащена более мощной системой охлаждения, которая также включает пару вентиляторов, но обладает более крупными габаритами.
Политика
В России уничтожили девять главарей террористов с начала года
Силовики в России с начала года уничтожили 32 боевика, в числе которых девять главарей террористов, задержан 41 главарь банд, заявил председатель Национального антитеррористического комитета, директор ФСБ России Александр Бортников на заседании НАК в Москве.
Политика
Конгресс США может запретить развертывание РСМД
Конгресс США согласовал оборонный бюджет страны, который, в том числе, запрещает покупку для нужд армии и развертывание ракетных комплексов средней и малой дальности, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на документ.
Политика
Зеленский сообщил об итогах переговоров с Путиным по транзиту газа
Зеленский сообщил об итогах переговоров с Путиным по транзиту газа. Вопрос о претензиях "Нафтогаза" к "Газпрому" удалось снять.
Общество
Россиянам напомнили о двухдневной рабочей неделе после Нового года
Если работодатель захочет сделать этот день выходным, он должен выпустить распоряжение и решить вопрос с оплатой, напомнил Шкловец.
Происшествия
Не менее пяти человек погибли при извержении вулкана в Новой Зеландии
По меньшей мере пять человек погибли после того, как произошло извержение вулкана на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии, пишет New Zealand Herald со ссылкой на правоохранительные органы.
Спорт
Российские гандболистки вышли в полуфинал чемпионата мира
Происшествия
Военный самолет Чили с 38 людьми разбился по пути в Антарктиду
Самолет ВВС Чили разбился во время перелета в Антарктиду. На борту находились 38 человек, в том числе 21 пассажир.
Происшествия
В Удмуртии спасён находившийся в квартире с мёртвой матерью ребёнок
Соцслужбы Удмуртии спасли двухлетнего ребёнка, чья мать-одиночка умерла от пневмонии в одной из квартир Ижевска.
Авто
В России отзывают более 200 автомобилей Jeep Cherokee
Американская компания Jeep из-за возможных проблем с трансмиссией отзывает в России 201 автомобиль Jeep Cherokee.
Спорт
Мария Ласицкене раскритиковала Минспорта и ОКР за бездействие
Общество
На выставке в Екатеринбурге заклеили картины с обнаженными женщинами
На выставке в Екатеринбурге заклеили картины с обнаженными женщинами. Стикерами прикрыли соски и зону бикини.
Экономика
Вторичные квартиры подорожали во всех городах России
В группе городов с населением от 350 тыс. до 1 млн жителей сильнее всего подорожало вторичное жилье во Владивостоке (+16%), Новокузнецке (+14) и Твери (+11%).
Политика
Генассамблея ООН приняла резолюцию о «милитаризации» Крыма
Генеральная Ассамблея ООН проголосовала за принятие резолюции о «милитаризации Крыма и Севастополя, а также частей Чёрного и Азовского морей».
Общество
В Москве девочка пять лет прожила в перинатальном центре
В одной из частных клиник Москвы уже пятый год живет здоровая девочка. Родители не отказываются от нее, но и не забирают домой.
Футбол
«Монако» опубликовал ролик в честь 50 матчей Головина за клуб
В официальном Twitter-аккаунте "Монако" был опубликован ролик, посвященный российскому хавбеку команды Александру Головину.
Авто
Водителям дали советы по прогреву машин зимой
Лучший результат дает кратковременный прогрев - и по экологии, и по расходу топлива. Это также позволит снизить вероятность поломок.
Гаджеты
Android 10 с One UI 2 вышла для смартфонов Samsung Galaxy S10 в России
Samsung для российских владельцев Galaxy S10, S10+ и 10e начала распространять Android 10 с фирменной оболочкой One UI 2. Позже обновление до новой ОС получат владельцы Galaxy Note10 и Note10+.