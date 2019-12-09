РПЛ
РИА НовостиВыручка клубов РПЛ в 2018 году составила 59,4 млрд рублей
Выручка футбольных клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) в 2018 году составила 59,4 миллиарда рублей, говорится в отчете по итогам комплексного исследования экономики российского футбола.
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Происшествия
Сын Валерии попал в ДТП под Петербургом
Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП по Санкт-Петербургом.
Политика
Генассамблея ООН приняла резолюцию о «милитаризации» Крыма
Генеральная Ассамблея ООН проголосовала за принятие резолюции о «милитаризации Крыма и Севастополя, а также частей Чёрного и Азовского морей».
Спорт
Медведев прокомментировал решение WADA по российским спортсменам
Премьер-министр Дмитрий Медведев назвал решение Всемирного антидопингового агентства о лишении России на четыре года права участвовать в крупных спортивных международных мероприятиях продолжением антироссийской истерии, которая приобрела хроническую форму.
Авто
В Японии определили лучший автомобиль года
Toyota RAV4 стала победителем конкурса Car of the Year Japan (Автомобиль года Японии).
Авто
General Motors вышла из совместного предприятия с АвтоВАЗом
Американская компания General Motors (GM) выходит из совместного предприятия GM-АвтоВАЗ, выпускающего в Тольятти внедорожники Chevrolet Niva, сообщила в понедельник пресс-служба АвтоВАЗа и подтвердил представитель GM.
Авто
В РФ с 1 января вырастут цены на автомобили BMW
Кино
Объявлен список номинантов на «Золотой глобус 2020»
В Лос-Анджелесе объявили номинантов на премию «Золотой глобус 2020».
Общество
Медведев освободил от должности замглавы Росалкогольрегулирования
Премьер-министр России Дмитрий Медведев освободил от должности заместителя начальника Росалкогольрегулирования Ирину Голосную, против которой ранее было возбуждено, а затем отменено уголовное дело.
Политика
Путин и Зеленский обсуждают совместную декларацию
"Да, дискуссии идут по совместной декларации", - отметили там, отвечая на вопрос о том, действительно ли на встрече лидеров двух стран обсуждается некий совместный документ.
Армия и оружие
Главы Минобороны Турции и России обсудили обстановку на севере Сирии
Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар и министр обороны России Сергей Шойгу провели телефонные переговоры.
Политика
Путин остался доволен встречей с Зеленским
Шоу-бизнес
Настя Каменских кардинально сменила образ
Украинская певица и участница дуэта «Потап и Настя» Анастасия Каменских мастерски удивляет своих фанатов образами.
Политика
Путин – Зеленскому: Все выйдут и поговорим
Происшествия
В Новой Зеландии произошло извержение вулкана
Извержение вулкана произошло на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии, сообщает AP.
Шоу-бизнес
Евгений Петросян женился на 30-летней помощнице
Сатирик Евгений Петросян женился на своей помощнице Татьяне Брухуновой.
Спорт
Особое мнение: Максим Шевченко
М. Майерс ― Захарова говорила, что все привезут.
Происшествия
Суд арестовал участника ДТП со школьниками в Нижнем Новгороде
Фигурное катание
После прыжка на льду Плющенко пробил коньком трубу с водой
Олимпийский чемпион Евгений Плющенко пробил торчавшую изо льда трубу с водой после неудачного прыжка.
Происшествия
Задержан предполагаемый убийца девушек на Уктусе
Происшествия
В Подмосковье мужчина застрелил выглянувшую из окна женщину
Женщина получила смертельное огнестрельное ранение в деревне Мясное городского округа Ступино в Подмосковье, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе областного главка МВД РФ.
Кино
Фильмы Disney собрали за год более $10 млрд
Хоккей
СКА продлил победную серию в КХЛ до 11 матчей, обыграв «Динамо»
Хоккеисты санкт-петербургского СКА одержали 11-ю победу подряд в регулярном чемпионате КХЛ, переиграв по буллитам московское "Динамо".
Политика
Возможность встречи Трампа и Лаврова подтвердили в Белом доме
Советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что в Белом доме работают над организацией встречи президента США Дональда Трампа и министра иностранных дел России Сергея Лаврова.
Армия и оружие
В США на воду спустили авианосец «Джон Кеннеди»
В США авианосец «Джон Кеннеди» прошел церемонию спуска на воду. Новейшее судно будет передано американским ВМС спустя 2 года.
Шоу-бизнес
Дикая кошка оставила глубокие раны на руке Тимати
Рэпер Тимати показал в Instagram фото, на котором запечатлены глубокие раны, которые оставила на его руке дикая кошка.
Экономика
Tele2 ставит LTE на каждой вышке
По данным Роскомнадзора, Tele2 занимает устойчивое второе место в отрасли по количеству станций LTE, увеличивает отрыв от конкурентов и лидирует по общим темпам строительства сетевой инфраструктуры.
Общество
В Нью-Йорке исчезла табличка из расследования Навального об Аскер-Заде
Ране сообщалось, что Алексей Навальный нашел у Наили Аскер-Заде яхту и бизнес-джет общей стоимостью 8 миллиардов рублей.