Выручка футбольных клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) в 2018 году составила 59,4 миллиарда рублей, говорится в отчете по итогам комплексного исследования экономики российского футбола.

Выручка клубов РПЛ в 2018 году составила 59,4 млрд рублей

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