РПЛ

РИА НовостиРИА НовостиВыручка клубов РПЛ в 2018 году составила 59,4 млрд рублей

Выручка футбольных клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) в 2018 году составила 59,4 миллиарда рублей, говорится в отчете по итогам комплексного исследования экономики российского футбола.
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Экономика российского футбола. Главные цифры

Спорт-Экспресс15:11

Клубы РПЛ в сезоне-2018/19 заработали на продаже билетов и абонементов 3,28 млрд рублей

ТАСС Спорт08:34

Доходы клубов РПЛ за 2018 финансовый год – 59,4 млрд рублей, расходы – 57,8 млрд

Sports.ru09:11

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Матч ТВ09:18

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Sport24.ru09:10

Клубы РПЛ вышли на прибыль второй раз за семь лет

Чемпионат11:34

Выручка клубов РПЛ в 2018 году составила 59,4 млрд рублей

РИА Новости08:52
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