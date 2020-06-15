У малых и средних предпринимателей в России началось восстановление выручки. Однако эксперты отмечают, что о возвращении к уровню продаж до введения ограничительных мер, пока говорить не приходится. По информации ТАСС, первое восстановление выручки началось в конце мая.

Выручка малого и среднего бизнеса начала восстанавливаться в России

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