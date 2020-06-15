Экономика
EastRussiaВыручка малого и среднего бизнеса начала восстанавливаться в России
У малых и средних предпринимателей в России началось восстановление выручки. Однако эксперты отмечают, что о возвращении к уровню продаж до введения ограничительных мер, пока говорить не приходится. По информации ТАСС, первое восстановление выручки началось в конце мая.
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Политика
Адвокат не исключил обмена Уилана на Ярошенко или Бута
Адвокат Пола Уилана, которого приговорили к 16 годам колонии строгого режима за шпионаж, заявил о возможности обмена американца на осужденных в США россиян Бута или Ярошенко.
НТВ 05:11
Общество
Где и как заболели коронавирусом в Самарской области 15 июня
Инфекция была выявлена в 14 муниципалитетах региона. За сутки врачи обнаружили в Самарской области 106 новых случаев заражения COVID-19.
СОВА 05:11
Шоу-бизнес
Тимати назвал Собчак «животным» за шутку об изнасиловании Костюшкина
Рэпер Тимати в своем Instagram в нецензурной форме прокомментировал высказывание ведущей Ксении Собчак на тему изнасилования музыканта Стаса Костюшкина педофилом.
Московский Комсомолец вчера в 19:40
Политика
Россия вышлет двух чешских дипломатов
Россия вышлет двух чешских дипломатов. Об этом посол страны Витезслав Пивонька рассказал РИА Новости.
Lenta.ru 05:03
Политика
Киевский суд начал допрос Петра Порошенко
Сегодня киевский апелляционный суд начал допрос бывшего президента Украины Петра Порошенко.
Русская Планета 04:50
Общество
Президента Арктической академии наук обвинили в госизмене
Президент Арктической академии наук Валерий Митько обвиняется в государственной измене в пользу Китая.
Российская газета 04:10
Происшествия
ФСБ предотвратила нападение на школу подростка с бомбой
В Волгограде задержали подростка, готовившего нападение на школу, сообщает Центр общественных связей ФСБ.
РБК 04:28
Авто
Опубликованы первые снимки нового Lexus IS
В Сеть утекли фотографии нового седана Lexus IS накануне его дебюта. Ранее издание speedme.ru публиковало тизер японской новинки.
SpeedMe 04:02
Политика
МИД России анонсировал скорый визит Макрона
Визит президента Франции Эммануэля Макрона в Российскую Федерацию состоится в ближайшее время.
Известия 05:10
Политика
Путин ответил на критику поправок к Конституции
Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1» ответил на слова критиков о том, что поправки к Конституции страны приведут к правлению олигархов, а также к диктатуре.
RT на русском вчера в 09:24
Общество
Собянин сообщил о новом этапе снятия ограничений
С 16 июня в Москве начнется новый этап снятия ограничений, введенных для предотвращения распространения коронавирусной инфекции нового типа.
Вести.Ru 04:58
Происшествия
На Кубани умерла лжехирург Алена Верди
Пластический хирург Алена Верди, обвиняемая в семи эпизодах оказания некачественных услуг, умерла в Краснодарском крае.
ТАСС 04:04
Происшествия
На строящемся боевом ледоколе в Петербурге произошел хлопок газа
На строящемся в Петербурге ледоколе "Иван Папанин" произошел хлопок газовоздушной смеси.
Вести.Ru 04:43
Политика
В Госдуму внесен законопроект о разблокировке Telegram
Депутаты от партии «Справедливая Россия» Дмитрий Ионин, Федот Тумусов и Александр Терентьев внесли в Госдуму законопроект о запрете блокировки мессенджера Telegram.
Lenta.ru 04:57
Экономика
Названы сферы с наибольшим сокращением зарплат из-за пандемии
Москва, 15 июня 2020, 12:21 — REGNUM Компании малого и среднего бизнеса из сектора культуры, спорта, отдыха и развлечений больше других сократили зарплаты на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
REGNUM 05:21
Здоровье
У переболевших коронавирусом нашли общее осложнение
Многие переболевшие коронавирусом россияне уже после полного исчезновения клинических симптомов COVID-19 жалуются на появление озноба вне зависимости от погоды.
BFM.ru вчера в 23:21
Общество
В трёх российских городах отменили парад Победы из-за коронавируса
Власти Пензы, Челябинска и Якутска приняли решение не проводить 24 июня парад в честь 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне из-за ситуации с коронавирусом, передаёт РИА Новости.
RT на русском 05:05
Общество
Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ
Газета.Ru вчера в 06:09
Экономика
У производителя продукции на овсяной основе Velle сменился владелец
Совладельцем петербургского производителя коктейлей, йогуртов и других продуктов питания на овсяной основе Velle стал управляющий проектами основного владельца ГК «Шоколадница» Александра Колобова Артур Сираканян.
Ведомости 00:40
Общество
Жириновский предложил перенести начало учебного года на октябрь
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выступил с инициативой, чтобы перенести начало учебного года в российских образовательных учреждениях на 1 октября в 2020 году и в дальнейшем.
Газета.Ru 05:05
Общество
Аренда дач в Тульской области выросла на 14%
В Тульской области аренда дачи поднялась на 8 - 14% (от 38 000 до 44 000 рублей).
Тульская пресса вчера в 13:38
Общество
Стал известен заработок Михаила Ефремова
Om1.ru 00:00
Экономика
Банкиры предупредили, что выпуск карт может стать платным
Возможно, придется платить за выпуск и обслуживание карт, использование мобильных приложений банков, доступ к кол-центру.
РИА Новости вчера в 19:04
Армия и оружие
Стрелков сообщил о гибели семи бойцов ДНР под Дебальцево
Евразия Daily 04:40
Кино
Marvel наметила перезапуск Железного человека
Напомним, что 7 мая компания объявила о выпуске нового мультсериала «Досье Фьюри».
Evo-rus.com вчера в 11:24
Происшествия
СК начал проверку по факту столкновения двух самолетов в Пулково
Следственный комитет России начал проверку по факту столкновения двух пассажирских самолетов в петербургском аэропорту Пулково.
Известия вчера в 12:32
Политика
Трамп заявил о том, что США заканчивают эру бесконечных войн
По словам американского лидера, США заканчивают эру бесконечных войн, поскольку к жизненно важным интересам США не относится решение «древних конфликтов в далеких странах, о которых многие люди даже не слышали».
ИА Новороссия 13 июня в 13:09
Происшествия
В Воронеже нашли сбившего на переходе двоих пешеходов водителя
Полицейские установили личность и задержали водителя, который на пешеходном переходе на улице 9 Января в Воронеже сбил двоих человек и сбежал с места ДТП.
Полиграф.Медиа 05:21
Политика
Борис Джонсон заступился за Черчилля и призвал не переписывать историю
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон раскритиковал вандалов, которые испортили памятник Уинстону Черчиллю, исписав монумент расистскими надписями.
Газета.Ru 00:17