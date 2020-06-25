Экономика

ИзвестияИзвестияВыручка российских аптек в мае упала на 14%

По итогам мая выручка аптек в России упала на 14% относительно прошлого месяца до 75,3 млрд рублей. Об этом свидетельствуют данные DSM Group, с которыми ознакомились «Известия». По информации аналитиков, в сравнении с маем прошлого года выручка аптек снизилась не так значительно — на 2,1%.
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Конец доходной эпохи: выручка аптек упала на 14%

Резкий спад В мае российские аптеки продали лекарств на 75,3 млрд рублей в розничных ценах. По сравнению с апрелем емкость рынка сократилась на 14%, рассчитали аналитики DSM Group.
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В американском посольстве заявили ТАСС, что "флаг ЛГБТ был создан американским художником и активистом Гилбертом Бейкером и впервые был поднят как символ надежды и разнообразия 25 июня 1978 года во время парада в честь Дня свободы геев в Сан-Франциско".
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Французское спортивное издание L’Equipe сообщает, что Яя Саного (выступает на позиции нападающего во французском профессиональном футбольном клубе "Тулуза") может продолжить карьеру в одном из российских клубов.
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Финансы

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Сенатор назвал дилетантством слова Порошенко о шансе вернуть Крым

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Концерт Победы состоялся на Мамаевом кургане

Концерт в честь 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне состоялся на Мамаевом кургане в Волгограде 24 июня, сообщает ТАСС.
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