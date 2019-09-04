Общество

ТАССТАССВыселенному из временного жилья в Сочи онкобольному выделили квартиру

В кубанских СМИ в среду появилась публикация, что онкобольного жителя Сочи по решению суда выселили из пансионата "Нептун", где ему было предоставлено временное жилье после того, как его дом был изъят властями в период строительства объектов Зимней Олимпиады в Сочи, жилье из маневренного фонда было предоставлено семье мужчины в 2011 году по распоряжению мэра Сочи.
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с чего всё началось

В Сочи приставы выселили онкологического больного из пансионата на улицу

Трое приставов и четверо сотрудников полиции, исполняя решение суда, вынесли на матрасе онкологического больного Андрея Мартынова из пансионата "Нептун" на улицу. Они положили мужчину у входа в пансионат, опечатав двери.
Кавказский узелвчера в 20:27

Подробнее о событии

В Сочи онкобольного мужчину, который остался без жилья, заселили в муниципальную квартиру

Кубанские новости15:29

Власти Сочи снова дали временное жилье онкобольному, которого выселили на улицу по их же требованию

Юга.ру16:57

Выселенному из временного жилья в Сочи онкобольному выделили квартиру

ТАСС16:29

Онкобольной житель Сочи, выселенный на улицу, получил муниципальное жилье

РИА Новости16:19

Семья выселенного из пансионата в Сочи онкобольного вернулась в свою комнату

Кавказский узел11:40

В Сочи мужчину с онкологическим заболеванием выселили на улицу

КП - Кубань10:24

В Сочи онкобольного с супругой выселили из пансионата на улицу. Их лишили жилья из-за Олимпиады-2014

Znak.com03:43
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