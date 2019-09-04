Трое приставов и четверо сотрудников полиции, исполняя решение суда, вынесли на матрасе онкологического больного Андрея Мартынова из пансионата "Нептун" на улицу. Они положили мужчину у входа в пансионат, опечатав двери.

с чего всё началось

По решению суда семья выселена из помещения для временного проживания, где люди оказались после изъятия земли под олимпийскую стройку. Андрей Мартынов болен онкологическим заболеванием и не может работать.

В Сочи семью с онкологическим больным выселили из временного жилья

Общество Мединский высказался против преподавания истории в формате комикса История России и мира должна быть представлена для молодежи доступным языком, исключая при этом формат комикса.

Происшествия На красу Росгвардии в Екатеринбурге напал автохам Автохам в Екатеринбурге совершил нападение на победительницу всероссийского фотоконкурса "Краса Росгвардии".

Музыка Рэпер Xzibit выступит на бесплатном концерте в Москве Американский рэпер Xzibit станет хэдлайнером бесплатного концерта, который пройдет 7 сентября на фестивале "Ритм моего города" на ВДНХ в Москве.

Политика В ЕС согласовали продление антироссийских санкций еще на полгода Постоянные представители стран Евросоюза планово согласовали проект решения о продлении на шесть месяцев индивидуальных санкций против физических лиц и организаций РФ.

Происшествия В Вологодской области пропала двухлетняя девочка Двухлетняя девочка пропала в селе Красное Тарногского района Вологодской области, следственные органы проводят проверку, говорится в сообщении регионального СУСК РФ.

Политика Путин назначил доплаты работникам первичной медпомощи Доплаты работникам первичной медпомощи предложил ввести президент РФ Владимир Путин. Об этом во вторник, 3 сентября, сообщил сайт Кремля.

Политика Абэ захотел вывести переговоры о мире с Россией на новый уровень Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что в ходе предстоящей встречи с президентом России Владимиром Путиным хочет вывести переговоры по вопросу заключения мирного договора между странами на новый уровень.

Политика Путин поручил подготовить программу поддержки Сахалина Президент России Владимир Путин поручил и.о. губернатору Сахалинской области Валерию Лимаренко вместе с федеральным правительством подготовить программу поддержки региона, в частности, в жилищном и дорожном строительстве.

Политика Кличко назвал незаконным решение о его увольнении Мэр Киева Виталий Кличко назвал незаконным решение украинского кабмина о его увольнении с должности председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Гаджеты Apple выпустит бюджетный iPhone Apple планирует весной 2020 года представить новый iPhone бюджетной категории, который продолжит линейку SE.

Экономика Орешкин назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю Максим Орешкин в интервью Business FM на Восточном экономическом форуме допустил переход на четырехдневную рабочую неделю, но назвал необходимые для этого условия.

Политика Российское посольство в Софии прокомментировало заявление МИД Болгарии Посольство России в Болгарии выразило недоумение в связи с заявлением болгарского внешнеполитического ведомства о выставке к юбилею освобождения Восточной Европы, которая пройдёт в Российском культурно-информационном центре.

Политика США расширили список санкций по Ирану Власти США расширили список санкций по Ирану, внеся в него более 20 физических и юридических лиц, а также ряд танкеров.

Общество Число жертв урагана «Дориан» на Багамах выросло до семи человек Число жертв урагана "Дориан" на Багамах возросло до семи человек, власти считают, что эта цифра не окончательная, заявил в среду премьер-министр островного государства Губерт Миннис, трансляцию его выступления вел Twitter телеканал ZNS Bahamas.

Шоу-бизнес Пугачева призналась, что ей нельзя долго находиться на солнце Известная российская певица Алла Пугачёва рассказала поклонникам, что безумно обожает солнце, но ей противопоказано долго находится на улице.

Происшествия В Ленинградской области столкнулись поезд и автомобиль, есть жертвы Поезд столкнулся с автомобилем на переезде в Ленинградской области, погибли два человека, сообщили РИА Новости в УТ МВД по СЗФО.

Общество Умер fashion-фотограф Питер Линдберг Умер немецкий fashion-фотограф Питер Линдберг. Сообщение опубликовано в его Instagram-аккаунте.

Общество Суд в Иране расторг брак 11-летней девочки и взрослого мужчины В Иране расторгли брак между взрослым мужчиной и девочкой: суд провинции Кохгилуйе и Бойерахмед принял решение, что союз между 11-летним ребенком и 22-летним молодым человеком нежелателен из-за юного возраста молодой жены, сообщает РИА "Новости".

Происшествия Минобороны подтвердило гибель пилотов Су-25 на Ставрополье Летчики разбившегося на Ставрополье Су-25УБ не успели катапультироваться и погибли. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Политика Правительство Британии выделит $2,4 млрд на Brexit Глава Минфина напомнил, что в первые дни прибывания на посту он выделил £2,1 млрд ($2,6 млрд) Brexit и подготовку к выходу без соглашения.

Общество The Economist назвал Вену лучшим городом для жизни Аналитики признали Вену лучшим городом для жизни, за ней следуют Мельбурн и Сидней.

Баскетбол Российские баскетболисты потерпели первое поражение на чемпионате мира Мужская сборная России по баскетболу в матче первого группового этапа чемпионата мира проиграла команде Аргентины со счетом 61:69.

Политика Лавров заявил о стабильном осложнении международных отношений Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что международные отношения продолжают стабильно осложняться.