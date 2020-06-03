Коронавирус
Российская газетаВышедший из комы москвич в числе последних узнал о коронавирусе
Вышедшего из комы москвича шокировали новости о коронавирусе и принятых в связи с этим ограничениях. Житель столицы последним узнал новости городской жизни, рассказали врачи центральной клинической больницы, где он проходит лечение.
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с чего всё началось
Житель Москвы только в конце мая узнал о распространении коронавируса в России, проведя в коме два месяца после экстренной операции, и удивился введенным ограничениям.РИА Новостивчера в 23:06
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Москвич вышел из комы и был шокирован ограничениями из-за коронавируса
Московский Комсомолецвчера в 23:55
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Общество
В США русские отстояли от разгрома свой ресторан Pushkin Russia
Евразия Daily вчера в 03:19
Общество
В Москве и Подмосковье объявили «желтый» уровень погодной опасности
Гидрометцентр объявил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье до полудня среды из-за ветра, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.
РИА Новости 01 июня в 21:29
Шоу-бизнес
Муж Полины Гагариной впервые заговорил после слухов о разводе
Муж Полины Гагариной Дмитрий Исхаков впервые заговорил после слухов о разводе.
News.ru вчера в 23:04
Политика
Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по Конституции
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении 1 июля датой проведения голосования по поправкам в конституцию, сообщила пресс-служба Кремля.
РИА Новости 01 июня в 11:42
Политика
Климкин заявил о конце «национальной идеи» об освобождении Крыма
Обсуждение украинскими политиками вопроса o поставках воды в Крым является концом "национальной идеи" об освобождении полуострова, заявил бывший глава МИД Украины Павел Климкин в эфире телеканала ICTV.
Известия вчера в 21:38
Здоровье
В Фатежском районе Курской области расследуют вспышку коронавируса
Курск сегодня вчера в 06:35
Общество
Отобраны добровольцы для испытания российской вакцины от коронавируса
В Минобороны России выбрали волонтеров для проверки вакцин от вируса, как говорит ведомство 45 мужчин и 5 женщин военнослужащих страны отобрали для проверки вакцины.
Темирхан-Шура вчера в 10:12
Общество
Новым врио ректора ТПУ назначен Андрей Яковлев
Сегодня, 3 июня, на ученом совете Томского политеха губернатор Томской области, председатель Наблюдательного совета вуза представил нового исполняющего обязанности ректора Андрея Яковлева, сообщает пресс-служба обладминистрации.
Томский Обзор 00:41
Общество
10 ядовитых продуктов, которые есть на каждой кухне
Эксперты Роскачества рассказали, в каких продуктах содержатся яды и токсины. 1. Картофель Это самый популярный овощ у россиян.
Вести.Ru 01:00
Происшествия
В Санкт-Петербурге при пожаре в жилом доме погибли четыре человека
Четыре человека погибли во время пожара в квартире в Санкт-Петербурге. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе МЧС России.
ТАСС вчера в 21:32
Общество
Больше трети российских компаний планируют оптимизировать штат
Москва, 3 июня 2020, 07:38 — REGNUM Изменить численность сотрудников в ближайшие полгода планируют 36% российских компаний, показало исследование портала HeadHunter.
REGNUM 00:38
Энергетика
Цена нефти марки Brent поднялась выше 40 долларов за баррель
Стоимость нефти марки Brent превысила 40 долларов за баррель. Североамериканская нефть WTI торгуется по цене 37,6 доллара за баррель.
Российская газета вчера в 21:30
Космос
Китай планирует запустить телескоп для поиска внеземной жизни
Китай планирует в сентябре этого года запустить самый большой в мире телескоп под названием FAST.
Pravda.Ru вчера в 15:29
Армия и оружие
В России определили условия применения ядерного оружия
Президент России Владимир Путин подписал указ об Основах государственной политики в области ядерного сдерживания, в котором прописаны условия применения ядерного оружия.
Газета.Ru вчера в 11:54
Экономика
План по восстановлению доходов россиян разработало Правительство
В проекте Общенационального плана действий по восстановлению занятости и доходов населения, росту экономики и долгосрочным структурным изменениям указано, что данные меры должны привести к повышению реальных доходов населения, пишет РБК.
Live24 вчера в 01:22
Авто
Citroen представил новый бюджетный седан C3L
Салон бюджетного седана Citroen C3L для Китая Новый кросс-седан Citroen C3L порадует покупателя вместительным багажником А тем временем стало известно, что американский SSC собирается предоставить «бюджетный» гиперкар.
CarsWeek.ru 01 июня в 07:34
Политика
США начали расследование импорта ванадия из России и Китая
Министерство торговли США начало расследования импорта ванадия из России и Китая, в частности, ведомство намерено выяснить, угрожают ли нынешние объемы импортируемой продукции национальной безопасности страны.
РБК вчера в 23:35
Общество
Мишустин поручил проанализировать применение указов Собянина
Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения по итогам заседания Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
РБК вчера в 16:25
Общество
Глава Якутска выступила в поддержку шамана Александра Габышева
Глава Якутска Сардана Авксентьева на своей странице в соцсети ВКонтакте назвала избирательной карательностью преследование Александра Габышева, который называет себя шаманом-воином.
Znak.com вчера в 03:41
Космос
К Земле подлетает потенциально опасный астероид
К Земле подлетает потенциально опасный астероид, сообщается на сайте одного из подразделений НАСА.
Моя Москва.онлайн 01 июня в 23:41
Экономика
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При иностранном акционере "Смешарики" в России не заговорят на другом языке, не станут другими.
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Общество
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Российским автомобилям могут присваивать номера с новыми трехзначными кодами регионов, говорится в утвержденных МВД изменениях в приказе №766 от 2017 года о комбинациях цифр кодов регионов автомобильных номеров.
Газета.Ru вчера в 10:05
Происшествия
Во время беспорядков в США погибли минимум 11 человек
Российская газета вчера в 22:41
Происшествия
По Парижу прокатилась волна беспорядков
Манифестация против полицейского насилия началась во вторник вечером перед зданием суда на севере столицы Франции.
Вести.Ru вчера в 16:15
Общество
Дом Гитлера перестроят в полицейский участок
Министерство внутренних дел Австрии сообщило о планах переоборудования дома в городе Браунау-на-Инне, в котором родился глава Третьего рейха Адольф Гитлер.
News.ru вчера в 09:47
Культура
Новый российский сериал «Чики» с Ириной Горбачевой стартует 4 июня
Видеосервис Wink покажет два премьерных эпизода новой комедии "Чики" 4 июня.
iReactor вчера в 09:06
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«Я не вижу прорыва в корабле Илона Маска»
Как уже отмечала газета ВЗГЛЯД, Маск помог Соединенным Штатам отобрать контракт у России, которая в течение последних девяти лет возила астронавтов на МКС с помощью кораблей «Союз».
Взгляд.ру вчера в 13:50
Политика
Мантуров назвал преимущества России перед другими странами
У России есть четыре конкурентных преимущества перед другими странами. Это кадры, наука, природные ресурсы и сила духа.
BFM.ru вчера в 23:15
Экономика
Выплаты уже получили семьи 345 тысяч детей от трех до семи лет
Выплата начисляется гражданам, начиная с 1 января текущего года.
РИА Новости вчера в 04:58