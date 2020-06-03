Житель Москвы только в конце мая узнал о распространении коронавируса в России, проведя в коме два месяца после экстренной операции, и удивился введенным ограничениям.

с чего всё началось

Вышедшего из комы москвича шокировали новости о коронавирусе и принятых в связи с этим ограничениях. Житель столицы последним узнал новости городской жизни, рассказали врачи центральной клинической больницы, где он проходит лечение.

Вышедший из комы москвич в числе последних узнал о коронавирусе

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