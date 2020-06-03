Житель Москвы только в конце мая узнал о распространении коронавируса в России, проведя в коме два месяца после экстренной операции, и удивился введенным ограничениям.

с чего всё началось

Житель Москвы вышел из комы спустя несколько недель и впервые узнал о распространении коронавируса в России и введённых в стране ограничениях.

Вышедший из комы житель Москвы впервые узнал о пандемии коронавируса

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