Общество
REGNUMВышедший из тюрьмы в США Станислав Лисов вылетел в Россию
Нью-Йорк, США, 17 июня 2020, 07:17 — REGNUM Отбывший срок в американской тюрьме гражданин России Станислав Лисов, осужденный за кибермошенничество, вылетел на Родину вывозным рейсом из Нью-Йорка, об этом свидетельствует информационное табло аэропорта имени Джона Кеннеди.
Читать в источнике
Оценить91
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7229 источников, обновлено в 01:14, Ашберн
Происшествия
Адвокат Ефремова рассказал о состоянии артиста
Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы Михаила Ефремова, рассказал «Пятому каналу» о самочувствии артиста.
Lenta.ru 15 июня в 20:35
Политика
Украина неожиданно выступила против российской паспортизации крымчан
По данным, опубликованным РИА Новости Украина в 2014 году, официально от российского гражданства отказались 3427 крымчан.
РИА Новости Крым вчера в 03:38
Финансы
Российский рынок акций уверенно растет в начале дня
Российский рынок акций в начале дня уверенно растет по основным индексам, свидетельствуют данные Московской биржи.
ПРАЙМ вчера в 03:15
Общество
В России могут ввести новое пособие для матерей-одиночек
Национальный родительский комитет (НРК) направил в Госдуму и в кабмин предложение ввести временное дополнительное пособие для матерей-одиночек, а также отцов, которые воспитывают детей одни.
Газета.Ru вчера в 23:45
Религия
Бывший священник захватил женский монастырь в Свердловской области
Известия вчера в 13:59
Культура
Легендарный уличный кот по имени Боб умер в возрасте 14 лет
Знаменитый рыжий кот Боб, ставший прототипом главного героя бестселлера Джеймса Боуэна «Уличный кот по имени Боб» и одноименного фильма, скончался в возрасте 14 лет.
Инфо24 вчера в 14:28
Шоу-бизнес
Илья Авербух забрал сына у спивавшейся Ирины Лобачевой
В кулуарах шептались об интрижках спортсмена, а Ирина пристрастилась к алкоголю. Ирина Лобачева и Илья Авербух были знакомы с малых лет.
Комсомольская правда вчера в 12:55
Политика
СВР: визит главы советской разведки в Германию в 1940 году засекречен
Информация о поездке главы внешней разведки СССР Павла Фитина в Третий рейх в 1940 году по-прежнему является секретной, написал директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин в статье, опубликованной 16 июня в «Российской газете».
ИА Красная Весна вчера в 11:07
Политика
В Грузии прокомментировали задержание россиянина в Тбилиси
Премьер-министр Грузии Георгий Гахария прокомментировал задержание гражданина России, которого подозревают в подготовке заказного убийства скандально известного журналиста Георгия Габунии.
Lenta.ru вчера в 18:05
Шоу-бизнес
Максим Фадеев сравнил бывших подопечных с проститутками
Продюсер Максим Фадеев сравнил музыкантов, с которыми прежде работал, с женщинами лёгкого поведения.
News.ru вчера в 23:48
Единоборства
«Рен ТВ» 21 июня покажет бой Александра Волкова с Кёртисом Блейдсом
Чемпионат вчера в 12:23
Армия и оружие
Рядом с Петербургом пролетели стратегические бомбардировщики США
Во вторник, 16 июня, стало известно о том, что рядом с Петербургом пролетели стратегические бомбардировщики США.
Piter.tv вчера в 11:23
Космос
Девятая цепочка из спутников Илона Маска отправилась на орбиту
Телеканал ОТВ 13 июня в 17:58
Политика
Немецкий посол в США напомнила, зачем американские войска нужны в ФРГ
Берлин, 16 июня 2020, 07:18 — REGNUM Американский военный контингент находится на территории Германии не для защиты ФРГ, а для обеспечения безопасности, заявила немецкий посол в США Эмили Хабер в ходе видеоконференции.
REGNUM вчера в 00:18
Армия и оружие
На сайте Минобороны появился раздел о Парадах Победы в России
На сайте Минобороны России появился мультимедийный раздел о Парадах Победы.
Neva.Today 00:21
Политика
Трамп подписал указ о реформе полиции
Президент США Дональд Трамп подписал во вторник исполнительный указ о реформе полиции.
ТАСС вчера в 12:50
Технологии
ЕК начала антимонопольные расследования в отношении Apple
В ЕК отметили, что Apple вводит условия, как необходимо использовать Apple Pay на сайтах продавцов и в мобильных приложениях.
Evo-rus.com вчера в 14:29
Шоу-бизнес
На могиле Юлии Началовой появился огромный черный памятник
На снимках запечатлена огромная конструкция из черного гранита с портретом покойной и небольшой фигурой ангела из белого мрамора.
Мослента 15 июня в 12:10
Здоровье
Глава ВОЗ заявил о научном прорыве в лечении коронавируса
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус назвал "научным прорывом" результаты клинических испытаний в Великобритании стероида дексаметазона для лечения от COVID-19.
РИА Новости вчера в 18:49
Футбол
Твиттер ФИФА представил Месси, Мбаппе и Неймара в образе звезд 70-х
Sport24.ru 15 июня в 10:30
Энергетика
Счётная палата отказалась комментировать возможный срыв «Силы Сибири»
Счётная палата не ответила ни на один из 16 вопросов издания «Лента.ру» по поводу возможного срыва многомиллиардного контракта на поставку газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири».
Национальная служба новостей вчера в 03:07
Фигурное катание
Юлия Липницкая скоро станет мамой
Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Сочи Юлия Липницкая скоро станет мамой. Ребенок должен появиться на свет в ближайшее время.
Вести.Ru вчера в 08:30
Общество
На Кубани с 21 июня ослабят контроль над туристами
Контроль над въезжающими в Краснодарский край туристами ослабят с 21 июня, им также разрешат свободно перемещаться по территории региона, рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в интервью телеканалу "Россия 1".
РИА Новости вчера в 17:09
Общество
Новогодние праздники в 2021 году могут урезать
«В целях компенсации количества вынужденных нерабочих дней для поддержания экономики предприятий и организаций законопроектом предлагается сократить в 2021 году период новогодних каникул и сделать рабочую неделю с 4 по 8 января, за исключением 7 января», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
РБК вчера в 09:09
Футбол
Синиша Михайлович — о лейкемии: «Надеюсь, что все худшее уже позади»
Главный тренер «Болоньи» Синиша Михайлович, заболевший лейкемией и прошедший три курса химиотерапии, рассказал о своем состоянии после трансплантации костного мозга.
Спорт-Экспресс 01:09
Армия и оружие
Публициста NI удивило, что советские солдаты не пользовались носками
РИА Новости вчера в 20:18
Армия и оружие
КНДР планирует стянуть войска к границе с Южной Кореей
Северная Корея рассматривает план введения войск в пограничные районы и возобновления там военных учений, говорится в заявлении представителя генштаба Корейской народной армии, которое приводит Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
РИА Новости вчера в 19:55
Происшествия
Появилось видео ссоры историка Соколова с убитой им аспиранткой
В интернете появилось видео, на котором запечатлена ссора историка Олега Соколова с аспиранткой Анастасией Ещенко, в убийстве которой его подозревают.
Известия вчера в 04:48
Общество
Эксперты выявили зависимость сберегательного поведения от богатства
Исследование выявило корреляцию между грамотным сберегательным поведением и материальным достатком домохозяйства.
РБК вчера в 22:00