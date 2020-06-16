Нью-Йорк, США, 17 июня 2020, 07:17 — REGNUM Отбывший срок в американской тюрьме гражданин России Станислав Лисов, осужденный за кибермошенничество, вылетел на Родину вывозным рейсом из Нью-Йорка, об этом свидетельствует информационное табло аэропорта имени Джона Кеннеди.

Вышедший из тюрьмы в США Станислав Лисов вылетел в Россию

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