Общество
REGNUMВышедший из тюрьмы в США Станислав Лисов вылетел в Россию
Нью-Йорк, США, 17 июня 2020, 07:17 — REGNUM Отбывший срок в американской тюрьме гражданин России Станислав Лисов, осужденный за кибермошенничество, вылетел на Родину вывозным рейсом из Нью-Йорка, об этом свидетельствует информационное табло аэропорта имени Джона Кеннеди.
Читать в источнике
Оценить103
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7229 источников, обновлено в 02:45, Ашберн
Происшествия
Адвокат Ефремова рассказал о желании артиста сесть в СИЗО
Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы Михаила Ефремова, рассказал о желании артиста сесть в СИЗО в беседе с изданием StarHit.
Lenta.ru вчера в 18:21
Общество
В Москве еще 2271 человек выздоровел после коронавируса
Еще 2 271 пациент вылечился от коронавируса в Москве, общее количество выздоровевших выросло до 128 385 человек, сообщила заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
РИА Новости 02:31
Фигурное катание
Юлия Липницкая подтвердила слухи о своей беременности
Российская фигуристка Юлия Липницкая подтвердила слухи, которые распространились в средствах массовой информации, о том, что беременна.
Inc-news.ru вчера в 13:37
Религия
Бывший священник захватил женский монастырь в Свердловской области
Известия вчера в 13:59
Общество
СК: жители Красноярского края больше всего жалуются на следователей
Кроме Красноярского края, на следователей жалуются жители Хакасии, Тувы, Коми, Нижегородской, Псковской и Саратовской областей.
Проспект Мира вчера в 20:13
Происшествия
Чеченцы устроили беспорядки во французском городе
Беспорядки в городе начались после того, как члены диаспоры решили отомстить за предполагаемое жестокое избиение 16-летнего чеченца местными наркоторговцами.
Lenta.ru 15 июня в 22:54
Авто
Мошенники придумали новую схему обмана при продаже автомобилей
Известия вчера в 22:47
Спорт
В Steam начался летний фестиваль игр
Cyber.sports.ru вчера в 14:17
Происшествия
Четыре человека утонули в Забайкалье, спасая из реки девочку-подростка
Следователи в Забайкальском крае начали проверку по факту гибели вечером 15 июня четырех человек, утонувших при попытке спасти из воды 15-летнюю девочку, сообщает региональное следственное управление СК РФ.
Интерфакс 15 июня в 22:57
Общество
На Кубани с 21 июня ослабят контроль над туристами
Контроль над въезжающими в Краснодарский край туристами ослабят с 21 июня, им также разрешат свободно перемещаться по территории региона, рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в интервью телеканалу "Россия 1".
РИА Новости вчера в 17:09
Энергетика
Лукашенко заявил о наличии альтернативы российскому газу
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в мире достаточно возможностей и альтернатив для закупки газа.
Известия вчера в 10:33
Политика
«Газпром» приступил к демонтажу труб для транзита через Украину
Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что "Газпром" приступил к демонтажу труб для транзита газа через Украину.
Газета.Ru вчера в 10:29
Политика
Украинцы и белорусы начнут получать гражданство РФ без экзамена
Как указывается в федеральном законе "О гражданстве РФ", иностранцы или лица без гражданства в соответствии с результатами собеседования могут быть признаны носителями русского языка, если они либо их ближайшие родственники постоянно проживают или до этого постоянно проживали в России либо на территории, которая относилась к Российской империи или СССР.
Газета.Ru вчера в 19:38
Происшествия
Театр «Современник» отреагировал на ДТП с участием Ефремова
Московский театр «Современник» на своем официальном сайте в понедельник опубликовал заявление в связи с прозошедшей автомобильной аварией с участием актера Михаила Ефремова.
Парламентская газета 15 июня в 16:11
Шоу-бизнес
Агутин прокомментировал «нездоровый» вид Расторгуева на фото
Профиль вчера в 01:39
Происшествия
СК возбудил дело против проверявшей ТЭЦ-3 сотрудницы Ростехнадзора
Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности в отношении главного госинспектора отдела государственного горного и общепромышленного надзора по Норильскому промрайону Енисейского управления Ростехнадзора Елены Новожиловой, которая проверяла ТЭЦ-3 в Норильске.
Известия вчера в 11:29
Экономика
РФ нарастила на 80% вложения в ценные бумаги США
Вашингтон, 16 июня 2020, 01:57 — REGNUM В апреле текущего года Россия увеличила объем вложений в государственные облигации США на 80% — до $6,85 млрд, сообщается на сайте американского министерства финансов.
REGNUM 15 июня в 18:57
Политика
В Финляндии рассказали о желании СССР при Горбачеве отдать Карелию
Власти Советского Союза во время "перестройки" в конце 1980-х были готовы начать переговоры о передаче Финляндии республики Карелия.
Газета.Ru 02:35
Общество
Новогодние праздники в 2021 году могут урезать
«В целях компенсации количества вынужденных нерабочих дней для поддержания экономики предприятий и организаций законопроектом предлагается сократить в 2021 году период новогодних каникул и сделать рабочую неделю с 4 по 8 января, за исключением 7 января», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
РБК вчера в 09:09
Здоровье
Глава ВОЗ заявил о научном прорыве в лечении коронавируса
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус назвал "научным прорывом" результаты клинических испытаний в Великобритании стероида дексаметазона для лечения от COVID-19.
РИА Новости вчера в 18:49
Общество
Гидрометцентр сообщил об «опасном солнце» в ЦФО 17 июня
Именно летом ультрафиолетовый индекс становится опасным.
ТАСС вчера в 17:33
Происшествия
Задержан водитель грузовика, допустивший смертельное ДТП под Юрюзанью
Юрюзань, Челябинская область, 17 июня 2020, 08:14 — REGNUM В Челябинской области задержан водитель грузовика, смявшего на трассе М-5 несколько ехавших впереди легковых машин.
REGNUM 01:14
Шоу-бизнес
Максим Фадеев назвал последние пять лет своей жизни адом
Фадеев называет последние пять лет своей жизни «настоящим адом», который он долгое время принимал как нечто нормальное.
Слово и Дело вчера в 05:13
Шоу-бизнес
Покупки покойной жены до смерти показал Андрей Норкин
iReactor вчера в 05:15
Происшествия
Сын Сафронова рассказал о крупной краже на похоронах Трушкина
РИА Новости вчера в 06:40
Политика
Трамп решил оставить Германию «без защиты от России»
Американский президент Дональд Трамп назвал Берлин "неплательщиком" и сообщил, что сократит число военных США на немецкой территории почти в два раза – до 25 тысяч.
Вести.Ru 15 июня в 18:37
Здоровье
Глава района НСО рассказала о тяжелой ситуации с коронавирусом
Исполняющая обязанности главы Болотнинского района Елена Иванова в видеообращении рассказала о сложной ситуации с заболеваемостью коронавирусом в территории.
RuNews24.ru 02:01
Политика
Для подлодок ВМС США десятилетиями поставляли некачественный металл
Взгляд.ру 15 июня в 22:55
Экономика
Медведев назвал главные шоки для российской экономики
Третьим шоком для российской экономики Медведев назвал снижение зарубежного спроса на отечественные товары, сравнимое с тем, что было во время глобального финансового кризиса в 2008–2009 годах.
РБК 02:03