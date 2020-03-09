Кино
Piter.tvВышел финальный трейлер «Чёрной вдовы»
Кинокомпания Marvel выпустила финальный трейлер предстоящего супергеройского фильма "Черная Вдова". Главную роль в картине сыграла Скарлетт Йоханссон, воплотившая образ русской шпионки в прошлых частях вселенной. В центре сюжета "Черной вдовы" будет история русской шпионки Наташи Романофф.
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