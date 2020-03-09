Опубликован официальный финальный трейлер фильма «Черная вдова». Ролик был размещен киностудией Marvel на YouTube-канале. Как сообщается, премьера новой картины должна состояться в России 30 апреля.

Киберспорт Call of Duty: Warzone не выйдет в российском PlayStation Store Публикуется с сохранением орфографии и пунктуации источника Call of Duty: «В соответствии с решением Sony Interactive Entertainment не выпускать Modern Warfare в российском PlayStation Store, Call of Duty: Warzone не будет доступна на PlayStation в России».

Политика «Единая Россия» поддержит поправки в Конституцию, заявил Медведев Фракция "Единой России" поддержит законопроект о поправках в Конституцию РФ в ходе второго чтения в Госдуме и призывает к этому остальные фракции, об этом говорится в политическом заявлении председателя партии Дмитрия Медведева.

Политика Прокурор по делу MH17 обвинил Россию в препятствовании расследованию Расследование дело о крушении самолета Boeing MH17 было сложным, в том числе из-за препятствования России, заявил прокурор Нидерландов Вард Фердинандуссе в ходе судебного заседания.

Энергетика Американский экономист рассказал, кому выгодно снижение цены на нефть Саудовская Аравия является едва ли не единственным производителем топлива, для которого рентабельность достижима даже при цене в 30 долларов за баррель, рассказал РИА Новости содиректор Центра экономических и политических исследований в Вашингтоне Дин Бейкер, комментируя обвал нефтяных котировок.

Авто Дилеры раскрыли цены на Geely Coolray Напомним, кроссовер Coolray – первая модель китайской марки, построенная на масштабируемой архитектуре BMA и первый автомобиль Geely в России с новой бензиновой «турботройкой», разработанной вместе с Volvo.

Экономика Эксперт: Доллар взлетит к 80-85 рублям при закреплении нефти у $30 Обвал нефтяных котировок не несет ничего хорошего курсу рубля — доллар взлетит до 80-85 рублей, если цена нефти марки Brent закрепится в районе 30 долларов за баррель, прокомментировал РИА Новости заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Верников.

Политика В США назвали вооружения, которые хотят включить в продление СНВ-3 Госдепартамент США назвал в понедельник российские вооружения, которые хочет включить в продление Договора с Россией о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), который истекает в начале 2021 года.

Общество В России выявили новые случаи заражения коронавирусом В России зафиксировали три новых случая заболевания коронавирусом, сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.