Кино
ФАНВышел финальный трейлер фильма «Черная вдова»
Опубликован официальный финальный трейлер фильма «Черная вдова». Ролик был размещен киностудией Marvel на YouTube-канале. Как сообщается, премьера новой картины должна состояться в России 30 апреля.
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Комментарии
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Путин ответил на вопрос о Великой Отечественной словами «мы повторим»
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Кафельников: сезон для «Спартака» полностью провален
Сегодняшний матч реально показал, что этот сезон полностью провален.
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Доллар подорожал до 72 рублей из-за резкого падения цены на нефть
Курсы доллара и евро к рублю взлетели на международном валютном рынке после обрушения мировых цен на нефть, свидетельствуют данные торгов.
Экономика
Курс рубля рухнул на Forex вслед за обвалом цен на нефть
Обвал цен на нефть начался после того, как участники ОПЕК+ не смогли договориться о продлении сделки по ограничению добычи, срок действия которой истекает 1 апреля.
Киберспорт
Call of Duty: Warzone не выйдет в российском PlayStation Store
Публикуется с сохранением орфографии и пунктуации источника Call of Duty: «В соответствии с решением Sony Interactive Entertainment не выпускать Modern Warfare в российском PlayStation Store, Call of Duty: Warzone не будет доступна на PlayStation в России».
Политика
«Единая Россия» поддержит поправки в Конституцию, заявил Медведев
Фракция "Единой России" поддержит законопроект о поправках в Конституцию РФ в ходе второго чтения в Госдуме и призывает к этому остальные фракции, об этом говорится в политическом заявлении председателя партии Дмитрия Медведева.
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В ФНС назвали самые популярные виды деятельности самозанятых
Самой популярной услугой, которую оказывают самозанятые россияне, стала перевозка пассажиров, пишет RT со ссылкой на данные Федеральной налоговой службы.
Политика
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Вэйли Чжан победила Йоанну Енджейчик раздельным решением судей
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Степаненко пошутила о разводе с Петросяном на сцене
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Bloomberg: «Роснефть» может увеличить добычу нефти с апреля
Крупнейшая нефтяная компания России "Роснефть" готова увеличить добычу нефти с апреля, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источник, близкий к компании.
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Эксперты назвали восемь самых быстро развивающихся регионов России
Уровень экономического здоровья восьми регионов аналитики оценили как высокий.
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Энергетика
Американский экономист рассказал, кому выгодно снижение цены на нефть
Саудовская Аравия является едва ли не единственным производителем топлива, для которого рентабельность достижима даже при цене в 30 долларов за баррель, рассказал РИА Новости содиректор Центра экономических и политических исследований в Вашингтоне Дин Бейкер, комментируя обвал нефтяных котировок.
Шоу-бизнес
Яна Рудковская ушла на карантин из-за коронавируса: «Сглазили меня»
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Армия и оружие
Турция попросила НАТО о дополнительной помощи в Сирии
Турция обратилась в НАТО с просьбой о дополнительной помощи в Сирии, заявил президент Реджеп Эрдоган.
Футбол
Карпин заявил, что недоволен игрой «Ростова» в матче с ЦСКА
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин заявил, что недоволен игрой своей команды в домашнем матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским ЦСКА.
Авто
Дилеры раскрыли цены на Geely Coolray
Напомним, кроссовер Coolray – первая модель китайской марки, построенная на масштабируемой архитектуре BMA и первый автомобиль Geely в России с новой бензиновой «турботройкой», разработанной вместе с Volvo.
Экономика
Эксперт: Доллар взлетит к 80-85 рублям при закреплении нефти у $30
Обвал нефтяных котировок не несет ничего хорошего курсу рубля — доллар взлетит до 80-85 рублей, если цена нефти марки Brent закрепится в районе 30 долларов за баррель, прокомментировал РИА Новости заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Верников.
Происшествия
Водородная станция горит на заводе в Петербурге
Политика
В США назвали вооружения, которые хотят включить в продление СНВ-3
Госдепартамент США назвал в понедельник российские вооружения, которые хочет включить в продление Договора с Россией о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), который истекает в начале 2021 года.
Общество
В России выявили новые случаи заражения коронавирусом
В России зафиксировали три новых случая заболевания коронавирусом, сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.
Происшествия
В Иране семь человек умерли, употребив метиловый спирт от коронавируса
Семь человек погибли в Иране, отравившись метиловым спиртом, который они употребляли, чтобы спастись от коронавируса, передает агентство ISNA со ссылкой на местные власти.
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Архивная музыка проданной за сотни миллионов «Мелодии» появится в плейлистах для бизнеса
В начале февраля легендарная музыкальная фирма «Мелодия», владеющая правами на сотни тысяч советских записей, оказалась продана с молотка за 330 млн рублей малоизвестной компании «Формакс».
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Премьер-министр Италии объявил о приостановке Серии А
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил, что все спортивные соревнования в стране, включая Серию А, приостановлены на время эпидемии коронавируса.
Космос
NASA опубликовало самую детальную панораму Марса
NASA опубликовало самую детальную панораму Марса.
Экономика
Константин Ремчуков: Нефтяной маневр Москвы может помешать Трампу переизбраться
100 человек умерло почти только в одном регионе Италии. Константин Ремчуков, главный редактор и генеральный директор "Независимой газеты".
Футбол
Встреча «Зенита» с «Уфой» закончилась ничьей
Встреча прошла в Санкт-Петербурге и закончилась со счетом 0:0. Гости практически не предоставляли подопечным Сергея Семака свободных зон, сообщается на сайте «Зенита».