Marvel выпустили финальный трейлер фильма «Черная вдова» про агента КГБ Наташу Романофф, которая присоединилась к команде Мстителей. События фильма будут происходить между картинами «Первый мститель: Противостояние» и «Мстители: Война бесконечности».

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