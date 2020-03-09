Кино
Sibnet НовостиПоказан финальный трейлер «Черной вдовы»
Marvel выпустили финальный трейлер фильма «Черная вдова» про агента КГБ Наташу Романофф, которая присоединилась к команде Мстителей. События фильма будут происходить между картинами «Первый мститель: Противостояние» и «Мстители: Война бесконечности».
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