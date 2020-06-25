Игры
ТАССВышел новый трейлер Cyberpunk 2077
Польская компания-разработчик компьютерных игр CD Projekt RED представила новый трейлер игры Cyberpunk 2077. Ролик обпубликован в четверг на странице проекта в YouTube. Cyberpunk 2077 - ролевая компьютерная игра в жанре киберпанк.
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Авто
Для российских водителей с 1 июля будут действовать новые правила
В России с 1 июля вступит в силу ряд новых правил для автомобилистов, передает Autonews.
Газета.Ru 15:05
Игры
Как похорошел Найт-Сити при рейтрейсинге: скриншоты Cyberpunk 2077 на топовых настройках
25 июня CD Projekt RED показала миру много новых геймплейных кадров Cyberpunk 2077 – с последнего показа игра заметно изменилась во всем, включая графику.
Cyber.sports.ru 15:50
Финансы
Дан прогноз по курсу рубля до осени и возможных угроз для рынка
После решения Банка России рубль все-таки продолжил дорожать, реагируя на ускорение роста мировых рынков и нефтяных цен.
Российская газета вчера в 23:00
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил, что у актера случился сердечный приступ
В четверг у Михаила Ефремова, устроившего ДТП со смертельным исходом в центре Москвы, случился сердечный приступ, об этом заявил "МК" адвокат актера Эльман Пашаев.
РИА Новости 18:45
Происшествия
Сын погибшего в ДТП оскорбился предложением об «усыновлении» Ефремовым
Сын погибшего в ДТП с Михаилом Ефремовым Сергея Захарова отреагировал на слова адвоката заслуженного артиста России, заявившего, что тот готов "усыновить" детей жертвы аварии, произошедшей 8 июня.
Газета.Ru 14:59
Экономика
Социалка проросла поправками: обновленный сахалинский бюджет приняла облдума
Сахалинская областная дума после трехчасового обсуждения согласовала поправки в бюджет региона на 2020 год и плановый период 2021-2022.
Сахалин.Инфо 18:25
Общество
В Калининграде наградили потерявшую туфлю участницу парада
Участница парада в Калининграде, которая в ходе мероприятия потеряла туфлю, была награждена командующим Балтфлотом адмиралом Александром Носатовым.
RT на русском 08:29
Здоровье
Открытие детских лагерей в Иркутской области перенесли на 10 июля
Начало летней оздоровительной кампании в Иркутской области переносится на 10 июля из-за высоких показателей заболеваемости коронавирусом.
Областная газета (г. Иркутск) 04:47
Политика
В Кремле запланировали новое обращение Путина к гражданам
В Кремле готовят новое обращение президента к россиянам. Предполагается, что оно будет касаться голосования по поправкам в Конституцию.
РБК 11:30
Политика
Порошенко заявил, что у Киева есть «уникальный шанс» вернуть Крым
Бывший президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заявил, что у Киева теперь есть "уникальный шанс" "вернуть" Крым.
Газета.Ru 18:50
Технологии
Cyberpunk 2077 выйдет в NVIDIA GeForce NOW
Сотрудники польской компании CD Project RED рассказали, что их новая игра про будущее под названием Cyberpunk 2077 будет поддерживаться платформой NVIDIA GeForce NOW прямо на релизе.
Megaobzor.com 16:28
Технологии
Систему онлайн-мониторинга воды запускает «Мегафон»
Решение оператора связи быстро интегрируется с действующим оборудованием, позволяет объединить приборы учета в одну систему.
Newstracker.ru 04:50
Технологии
Sony заплатит $50 тысяч за поиск критических уязвимостей в PS4
Специалисты по кибербезопасности и игроки получили возможность заработать деньги за поиск уязвимостей в консоли PlayStation 4 (PS4) и онлайн-сервисе PlayStation Network.
News.ru 07:19
Политика
Трамп оценил ситуацию с коронавирусом в США
Президент США Дональд Трамп заявил, что на фоне роста числа заражений коронавирусом в стране количество летальных исходов снижается.
Lenta.ru 19:33
Наука
Новый робот-хирург с продвинутым ИИ учится оперировать по видеокурсам
ToDay News Ufa вчера в 13:36
Общество
В Госдуме предложили установить выплаты за отказ от места в детсаду
Депутат Госдумы Василий Власов направил письмо министру просвещения Сергею Кравцову с предложением установить ежемесячную выплату для семей, которые откажутся от места в детском саду, пишет телеканал "RT".
РИА Новости вчера в 23:49
Общество
«Ведомости»: рейсы «Аэрофлота» за границу не приостанавливались
Несмотря на действующий в России запрет на осуществление пассажирских авиарейсов за рубеж, компания «Аэрофлот» продолжает возить клиентов за границу.
Городовой 06:14
Происшествия
Озвучена основная версия взрыва в многоэтажке Киева
Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в беседе с журналистами озвучил основную версию взрыва в многоэтажном жилом доме Киева, жертвами которого стали пять человек.
Московский Комсомолец 18:43
Происшествия
В Нижнем Новгороде загорелся музей Горького
Пожар в нижегородском Литературном музее А.М. Горького в Нижнем Новгороде локализован на площади 500 кв. м. Пожарные спасают экспонаты, сообщили в МЧС.
Известия 13:22
Футбол
«Ливерпуль» досрочно стал чемпионом Англии
Газета.Ru 17:20
Шоу-бизнес
Телеведущий Константин Ивлев развелся с женой спустя 23 года брака
Телеведущий Константин Ивлев официально развелся с Марией Ивлевой, с которой состоял в браке на протяжении 23 лет.
Gazeta.SPb 17:15
Авто
Новые автомобили Kia получат инновационную трансмиссию
Компания KIA разработала новую шестиступенчатую механическую коробку передач iMT с электронным сцеплением.
Автоновости дня 01:55
Шоу-бизнес
Дочь Михаила Ефремова рассказала о состоянии отца
Актер Михаил Ефремов, устроивший смертельное ДТП в центре Москвы, сожалеет и раскаивается в содеянном.
Культуромания 12:14
Гаджеты
Apple может не положить зарядное устройство в коробку с iPhone 2020
Ранее в сети показывали зарядное устройство на 20 Вт, которое якобы будет поставляться вместе с iPhone 2020.
Ferra 13:16
Экономика
Аппетит уходит - не время еды
Россияне переходят на более дешевую еду, не обращая внимания на ее качество.
Российская газета 13:54
Происшествия
Землетрясение магнитудой 5,9 зафиксировано в Микронезии
Землетрясение магнитудой 5,9 зафиксировано в 87 км от населенного пункта Йиго на острове Гуам в акватории Тихого океана, передает Геологическая служба Соединенных Штатов (USGS).
Газета.Ru 23 июня в 23:38
Общество
COVID-19: в Новосибирской области продлят режим самоизоляции
С начала эпидемии в Новосибирской области COVID-19 заразились 5458 человек.
Вести.Ru 09:36