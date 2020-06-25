Польская компания-разработчик компьютерных игр CD Projekt RED представила новый трейлер игры Cyberpunk 2077. Ролик обпубликован в четверг на странице проекта в YouTube. Cyberpunk 2077 - ролевая компьютерная игра в жанре киберпанк.

Игры Как похорошел Найт-Сити при рейтрейсинге: скриншоты Cyberpunk 2077 на топовых настройках 25 июня CD Projekt RED показала миру много новых геймплейных кадров Cyberpunk 2077 – с последнего показа игра заметно изменилась во всем, включая графику.

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