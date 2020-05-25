Кино

Российская газетаРоссийская газетаВышел первый трейлер фильма «Майор Гром: Чумной Доктор»

Кинолента является экранизацией одноименной серии комиксов, рассказывающей о приключениях полицейского из Санкт-Петербурга, которому противостоит Чумной Доктор - преступник в маске. В фильме снимались Тихон Жизневский, Любовь Аксёнова, Алексей Маклаков, Александр Сетейкин, Сергей Горошко и другие.
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Назван год выхода первого фильма по российскому комиксу «Майор Гром: Чумной Доктор»

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ИА InterMedia12:04

Вышел первый трейлер фильма «Майор Гром: Чумной Доктор»

Российская газета11:40

Вышел трейлер экранизации комикса «Майор Гром»

News.ru11:42

«Майор Гром: Чумной Доктор»: Премьера трейлера

КиноПоиск09:00
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Общество

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Вопрос о сроках возобновления поездок за рубеж был самым популярным во время прямого эфира с участием исполнительного директора ассоциации Майи Ломидзе, который провела в Instagram ведущая передачи "Доброе утро" на Первом канале Светлана Зейналова.
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По словам Стрелюхина, если удастся сохранить его в ближайшие дни, то можно будет говорить о первом этапе снятия ограничений: "Очень надеемся, что в ближайшие 2-3 дня с учетом осторожного прогноза и с учетом того, что будет выполняться показатель по распространенности, будем рассматривать вопрос по первому этапу".
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