Кино
Российская газетаВышел первый трейлер фильма «Майор Гром: Чумной Доктор»
Кинолента является экранизацией одноименной серии комиксов, рассказывающей о приключениях полицейского из Санкт-Петербурга, которому противостоит Чумной Доктор - преступник в маске. В фильме снимались Тихон Жизневский, Любовь Аксёнова, Алексей Маклаков, Александр Сетейкин, Сергей Горошко и другие.
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Экономист предсказал рост курса доллара до 85 рублей к концу 2020 года
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Hyundai официально показал обновленный Santa Fe
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