Кино

Российская газетаРоссийская газетаВышел первый трейлер фильма «Майор Гром: Чумной Доктор»

Кинолента является экранизацией одноименной серии комиксов, рассказывающей о приключениях полицейского из Санкт-Петербурга, которому противостоит Чумной Доктор - преступник в маске. В фильме снимались Тихон Жизневский, Любовь Аксёнова, Алексей Маклаков, Александр Сетейкин, Сергей Горошко и другие.
Читать в источнике
Комментировать48

Подробнее о событии

«Майор Гром: Чумной Доктор»: Премьера трейлера

КиноПоиск13:11

Назван год выхода первого фильма по российскому комиксу «Майор Гром: Чумной Доктор»

Известия12:49

Вышел первый трейлер российского кинокомикса «Майор Гром»

Культуромания12:11

«Выжгу дотла». Вышел трейлер фильма «Майор Гром», устроившего массовые беспорядки в Петербурге

Фонтанка.Ру11:24

Майор Гром противостоит Чумному Доктору в трейлере российского блокбастера по комиксам

ИА InterMedia12:04

Вышел первый трейлер фильма «Майор Гром: Чумной Доктор»

Российская газета11:40

Вышел трейлер экранизации комикса «Майор Гром»

News.ru11:42
Показать все источники
Автоматически обработано 7209 источников, обновлено в 18:19, Ашберн
Общество

Синоптик заявил о снижении с 1 июня температуры в Европейской России

В Европейской части России с понедельника, 1 июня, ожидается понижение температуры на 8—9 °С. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
RT на русском 18:07
1
Шоу-бизнес

Актриса Евгения Лоза объявила о разводе с мужем

Лоза и Батырев поженились менее года назад. Но причины расставания актриса не раскрывает.
Московский Комсомолец 12:32
8
Биатлон

Президент СБР Драчев заявил о готовности возглавить сборную России

Ранее глава СБР Владимир Драчев выступил против кандидатур Польховского, Кабукова и Королькевича, хотя решение приняло большинство членов правления СБР.
Российская газета 13:18
1
Энергетика

Поставки российского газа через Польшу прекратились

Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сообщал, что, несмотря на истечение действующего транзитного контракта с Польшей, поставки газа через страну так или иначе будут продолжаться.
Коммерсантъ вчера в 05:33
2,3K
Общество

В Москве разрешат прогулки по графику

Прогулки для москвичей планируют разрешить в тестовом режиме, по графику, заявил в среду, 27 мая, мэр Москвы Сергей Собянин в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным.
Известия 08:56
1,8K
Кино

Киану Ривза нарисовали в образе супергероя Росомахи

Актера Киану Ривза нарисовали в образе супергероя Росомахи из комиксов "Люди Икс", которого он никогда не играл в кино.
Газета.Ru 03:58
9
Кино

Детали сюжета второй части раскрыл продюсер «Аватара»

Детали сюжета очередной части раскрыл известный продюсер «Аватара». Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 09:19
6
Общество

В Москве умер ещё 71 пациент с коронавирусом

«В Москве скончался 71 пациент с подтверждённой пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус», — говорится в сообщении в Telegram.
RT на русском 17:50
236
Политика

Экс-канцлер Германии Шредер назвал украинского посла «карликом»

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер раскритиковал посла Украины в Берлине Андрея Мельника в первом выпуске своего аудиоподкаста «Agenda» и назвал его «карликом», сообщает издание «Deutsche Welle».
ИА Новороссия 06:52
152
Космос

Найден источник высокоэнергетических нейтрино

Популярная механика 08:49
Здоровье

Главный инфекционист страны встретилась с губернатором Забайкалья

На встрече с главным инфекционистом России, заведующей кафедрой вирусологии РМАНПО Еленой Малинниковой губернатор Забайкалья Александр Осипов отметил, что на первых порах удавалось сдерживать рост коронавирусной инфекции.
Байкал24 13:51
4
Политика

МИД Украины заявил о планах ликвидировать администрации ДНР и ЛНР

После установления контроля в Донбассе Киев намерен ликвидировать администрации самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик.
RT на русском 17:00
228
Космос

Рогозин обвинил Маска в желании вывести ядерное оружие в космос

Идея основателя компании "Space X" Илона Маска бомбить Марск является прикрытием, чтобы вывести ядерное оружие в космос, пишет ТАСС со ссылкой на главу Роскосмоса Дмитрия Рогозина.
Газета.Ru 16:15
27
Религия

Православные христиане отмечают Вознесение Господне

Православные христиане России и других стран отмечают 28 мая Вознесение Господне.
ТАСС 17:09
6
Политика

В Раде заявили о признании символики дивизии СС «Галичина» нацистской

РБК 10:04
244
Путешествия

В АТОР назвали примерные сроки открытия границ для туристов

Вопрос о сроках возобновления поездок за рубеж был самым популярным во время прямого эфира с участием исполнительного директора ассоциации Майи Ломидзе, который провела в Instagram ведущая передачи "Доброе утро" на Первом канале Светлана Зейналова.
РИА Новости 03:43
670
Политика

Путин приказал провести парад Победы 24 июня

Президент России Владимир Путин приказал министру обороны Сергею Шойгу начать подготовку к проведению парада Победы 24 июня.
Коммерсантъ вчера в 08:01
5,9K
Здоровье

Работники скорой помощи получили стимулирующие выплаты в Новозыбкове

Мединский работник из Новозыбкова Галина Мелешенко пожаловалась, что положенной федеральной выплаты в 25 тысяч рублей не получала.
Деснянская правда 12:55
4
Футбол

«РБ Лейпциг» в меньшинстве упустил победу над «Гертой»

На 24-й РБ Лейпциг отыгрался Лукас Клостерманн тоже забил головой, а во втором тайме (на 68-й) чешский нападающий Патрик Шик вывел красных быков вперед.
Советский спорт 14:27
Энергетика

В Счетной палате РФ рассказали о запасах нефти и газа

Как сообщается в отчете Счетной палаты России "Анализ воспроизводства минерально-сырьевой базы РФ в 2015–2019 годах", разведанных запасов нефти в стране хватит на 35 лет, а природного газа - на 50 лет.
Московский Комсомолец 18:09
Авто

Shelby GT500 Mustang образца 1967 года получил 900-сильный мотор

Представители компании Classic Recreations установили новый двигатель в Shelby GT500 Mustang 60-х годов прошлого века.
Car.ru 10:12
Политика

Грызлов заявил о срыве Киевом работы контактной группы по Донбассу

Представители Киева сорвали работу четырёх подгрупп контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе, заявил по итогам заседания представитель России в группе Борис Грызлов.
RT на русском 14:46
28
Политика

На грани гражданской войны находятся США, заявил Познер

Соединенные Штаты стоят на пороге гражданской войны, сообщает ToDay News Ufa.
ToDay News Ufa вчера в 10:54
131
Шоу-бизнес

Жена Щербакова осудила вдову Караченцова, жалующуюся на безденежье

На фото Борис Щербаков с супругой goodhouse.ru При этом актриса добавила, что ей стыдно и неловко слышать о том, что актеры жалуются на безденежье.
Версия.Инфо 10:37
17
Армия и оружие

В Новороссийске построили стоянку для подводных лодок

На военно-морской базе в Цемесской бухте в Новороссийске практически закончилось строительство стоянки для подлодок во внутренней.
Московский Комсомолец Краснодар 02:14
Общество

Кадыров прокомментировал слухи о своем заболевании

Известия 12:35
262
Финансы

Экономист предсказал рост курса доллара до 85 рублей к концу 2020 года

Москва, 27 мая 2020, 20:48 — REGNUM К концу 2020 года курс российской валюты может достигнуть отметки в 85 рублей за американский доллар.
REGNUM 13:48
Политика

Порошенко вызвали на допрос по делу Байдена

На допрос по делу, связанному с бывшим вице-президентом США Джо Байденом, вызвали экс-президента Украины Петра Порошенко, об этом 27 мая сообщили в пресс-службе государственного бюро расследований Украины.
ИА Красная Весна 15:31
Футбол

Чемпион мира хочет покинуть «Сочи» из-за невыплаты зарплаты

Жюль Планка, адвокат защитника "Сочи" Адиля Рами, заявил, что француз планирует покинуть российский клуб.
Газета.Ru 17:09
Авто

Hyundai официально показал обновленный Santa Fe

Компания Hyundai распространила первое изображение обновленного Santa Fe.
Motor вчера в 03:07
18
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Майор Гром: Чумной Доктор
Фильм, 2018
Майор полиции Игорь Гром известен всему Санкт-Петербургу своим пробивным характером и непримиримой позицией по отношению к преступникам всех мастей. Неимоверная сила, аналитический склад ума и неподкупность – всё это делает майора Грома идеальным полицейским, не знающим преград. Но всё резко меняется с появлением человека в маске Чумного Доктора. Заявив, что его город «болен чумой беззакония», он принимается за «лечение», убивая людей, которые в своё время ушли от наказания при помощи денег и высокого статуса в обществе. Общество взбудоражено. Полиция бессильна. Игорь впервые сталкивается с трудностями в расследовании, от итогов которого может зависеть судьба всего города…
В НовостяхВ поиске Яндекса
Чумной доктор
Устоявшееся в средневековой и ренессансной Европе определение врача, основной обязанностью которого являлось лечение больных бубонной чумой, или «чёрной смертью», в особенности во время эпидемий. Начиная с XVII века отличительной особенностью чумных докторов стал особый защитный костюм с оригинальной «носатой» маской, напоминающей клюв птицы. Из-за специфического внешнего вида, а также придаваемого им мистического ореола чумные доктора оказали заметное влияние на европейскую культуру, выразившееся, в частности, в появлении соответствующего персонажа в итальянской «Комедия дель арте» и знаменитой венецианской маски, напоминающей маску доктора.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное