Кинолента является экранизацией одноименной серии комиксов, рассказывающей о приключениях полицейского из Санкт-Петербурга, которому противостоит Чумной Доктор - преступник в маске. В фильме снимались Тихон Жизневский, Любовь Аксёнова, Алексей Маклаков, Александр Сетейкин, Сергей Горошко и другие.

Энергетика Поставки российского газа через Польшу прекратились Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сообщал, что, несмотря на истечение действующего транзитного контракта с Польшей, поставки газа через страну так или иначе будут продолжаться. 2,3K

Общество В Москве разрешат прогулки по графику Прогулки для москвичей планируют разрешить в тестовом режиме, по графику, заявил в среду, 27 мая, мэр Москвы Сергей Собянин в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным. 1,8K

Кино Киану Ривза нарисовали в образе супергероя Росомахи Актера Киану Ривза нарисовали в образе супергероя Росомахи из комиксов "Люди Икс", которого он никогда не играл в кино. 9

Общество В Москве умер ещё 71 пациент с коронавирусом «В Москве скончался 71 пациент с подтверждённой пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус», — говорится в сообщении в Telegram. 236

Политика Экс-канцлер Германии Шредер назвал украинского посла «карликом» Бывший канцлер Германии Герхард Шредер раскритиковал посла Украины в Берлине Андрея Мельника в первом выпуске своего аудиоподкаста «Agenda» и назвал его «карликом», сообщает издание «Deutsche Welle». 152

Здоровье Главный инфекционист страны встретилась с губернатором Забайкалья На встрече с главным инфекционистом России, заведующей кафедрой вирусологии РМАНПО Еленой Малинниковой губернатор Забайкалья Александр Осипов отметил, что на первых порах удавалось сдерживать рост коронавирусной инфекции. 4

Космос Рогозин обвинил Маска в желании вывести ядерное оружие в космос Идея основателя компании "Space X" Илона Маска бомбить Марск является прикрытием, чтобы вывести ядерное оружие в космос, пишет ТАСС со ссылкой на главу Роскосмоса Дмитрия Рогозина. 27

Религия Православные христиане отмечают Вознесение Господне Православные христиане России и других стран отмечают 28 мая Вознесение Господне. 6

Путешествия В АТОР назвали примерные сроки открытия границ для туристов Вопрос о сроках возобновления поездок за рубеж был самым популярным во время прямого эфира с участием исполнительного директора ассоциации Майи Ломидзе, который провела в Instagram ведущая передачи "Доброе утро" на Первом канале Светлана Зейналова. 670

Политика Путин приказал провести парад Победы 24 июня Президент России Владимир Путин приказал министру обороны Сергею Шойгу начать подготовку к проведению парада Победы 24 июня. 5,9K

Здоровье Работники скорой помощи получили стимулирующие выплаты в Новозыбкове Мединский работник из Новозыбкова Галина Мелешенко пожаловалась, что положенной федеральной выплаты в 25 тысяч рублей не получала. 4

Футбол «РБ Лейпциг» в меньшинстве упустил победу над «Гертой» На 24-й РБ Лейпциг отыгрался Лукас Клостерманн тоже забил головой, а во втором тайме (на 68-й) чешский нападающий Патрик Шик вывел красных быков вперед.

Энергетика В Счетной палате РФ рассказали о запасах нефти и газа Как сообщается в отчете Счетной палаты России "Анализ воспроизводства минерально-сырьевой базы РФ в 2015–2019 годах", разведанных запасов нефти в стране хватит на 35 лет, а природного газа - на 50 лет.

Авто Shelby GT500 Mustang образца 1967 года получил 900-сильный мотор Представители компании Classic Recreations установили новый двигатель в Shelby GT500 Mustang 60-х годов прошлого века.

Политика Грызлов заявил о срыве Киевом работы контактной группы по Донбассу Представители Киева сорвали работу четырёх подгрупп контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе, заявил по итогам заседания представитель России в группе Борис Грызлов. 28

Шоу-бизнес Жена Щербакова осудила вдову Караченцова, жалующуюся на безденежье На фото Борис Щербаков с супругой goodhouse.ru При этом актриса добавила, что ей стыдно и неловко слышать о том, что актеры жалуются на безденежье. 17

Армия и оружие В Новороссийске построили стоянку для подводных лодок На военно-морской базе в Цемесской бухте в Новороссийске практически закончилось строительство стоянки для подлодок во внутренней.

Финансы Экономист предсказал рост курса доллара до 85 рублей к концу 2020 года Москва, 27 мая 2020, 20:48 — REGNUM К концу 2020 года курс российской валюты может достигнуть отметки в 85 рублей за американский доллар.