Кино
Российская газетаВышел первый трейлер фильма «Майор Гром: Чумной Доктор»
Кинолента является экранизацией одноименной серии комиксов, рассказывающей о приключениях полицейского из Санкт-Петербурга, которому противостоит Чумной Доктор - преступник в маске. В фильме снимались Тихон Жизневский, Любовь Аксёнова, Алексей Маклаков, Александр Сетейкин, Сергей Горошко и другие.
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Высокую заразность коронавируса связали с его необычным свойством
Научный сотрудник Университета Флиндерса в Австралии, профессор Николай Петровски рассказал о выявленной странной особенности SARS-CoV-2 - возбудителя коронавирусной инфекции.
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ФСБ изъяла почти 200 единиц оружия у подпольных производителей
Федеральная служба безопасности (ФСБ) России в ходе спецоперации изъяла у подпольных оружейников новейшие образцы автоматов Калашникова и еще почти 200 единиц оружия.
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Минфин перечислил в Пенсионный фонд России (ПФР) 222,1 млрд руб. для единовременных выплат на детей до 16 лет.
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Как заявила пресс-служба Шестого флота ВМС США, накануне два российских истребителя Су-35 "небезопасно" перехватили американский самолет-разведчик Poseidon P-8A над Средиземным морем.
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Эксперт напомнил, что Россия является крупным экспортером необходимых Польше ресурсов и зерна, а взамен в Россию традиционно шли огромные объемы экспорта фруктов, овощей, мяса и промышленной продукции.
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Глава Роспотребнадзора Анна Попова утвердила санитарно-эпидемиологические правила профилактики коронавируса в России, которые будут действовать до 1 января 2021 года.
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В России задумались о страховании граждан от безработицы. Эту идею поддержало Министерство труда и социальной защиты, пишут «Известия».
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Инна Королева рассказала о седьмом сезоне «Сватов»
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Ракета-носитель Falcon-9 (англ. "Сокол-9") частично многоразового использования была разработана компанией SpaceX в 2005-2008 годах и предназначена для вывода на орбиту многоразового космического корабля Dragon, а также спутников различного назначения.
ТАСС вчера в 17:03
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У второго футболиста «Рубина» выявили коронавирус
Как сообщается на официальном сайте казанского клуба все футболисты клуба, включая вернувшихся легионеров, прошли тест на COVID-19.Отмечается, положительный результат на коронавирус сдал защитник Николай Поярков.
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