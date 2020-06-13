Игры

Vprognoze.ruVprognoze.ruВышел первый трейлер ремейка Mafia

Нa PC Gaming Show был представлен первый ремейк Mafia Definitive Edition.Релиз ремейка должен состояться 28 августа.
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Вышел первый трейлер перевыпущенной игры Mafia

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Видео: сюжетный трейлер ремейка первой Mafia и немного подробностей

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Дебютный трейлер ремейка Mafia

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Вышел новый трейлер обновлённой Mafia

The GEEKвчера в 17:21

Авторы ремейка Mafia представили сюжетный трейлер

CyberSport.ruвчера в 15:21
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Назван простой способ смотреть ролики на YouTube без рекламы

Любознательные обнаружили небольшую брешь у популярного видеохостинга YouTube. Теперь есть возможность смотреть видеоролики без рекламы.
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Наука

Тяжесть протекания коронавирусной инфекции зависит от группы крови

Известно, что коронавирусная инфекция COVID-19 зависит от пола, возраста и хронических болезней: мужчины подвержены ей в большей степени, чем женщины, гипертония и диабет с большой вероятностью приведут к осложнениям, а маленьким детям новый коронавирус почти не страшен.
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Житель Екатеринбурга избил 7-месячного сына за «громкий плач»

В Екатеринбурге 38-летний мужчина избил семимесячного сына.
РЕН ТВ 01:35
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Общество

25 лет назад боевики Басаева напали на Буденновск. Так начался чеченский терроризм

Lenta.ru вчера в 17:01
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Футбол

«Барселона» разгромила «Мальорку» в матче чемпионата Испании

Футбольный клуб «Барселона» всухую победил «Мальорку» в матче 28-го тура чемпионата Испании.
Известия вчера в 21:39
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Вильфанд прогнозирует возвращение жары в европейскую часть России

В западной половине европейской части России ожидается температура на 4 °С выше нормы, в восточной части — на 2 °С выше нормы.
RT на русском 12 июня в 19:31
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Общество

Мишустин отменил справки для получения россиянами пособий

Российский премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о том, что россиянам для получения социальной поддержки не придется собирать справки.
Газета.Ru вчера в 13:32
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Происшествия

Ефремов выступил с видеообращением после смертельного ДТП

На видео Ефремов раскаивается после ДТП, просит прощения у семьи погибшего мужчины и обещает помочь.
Кубань 24 вчера в 03:47
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Фигурное катание

Тренер «Хрустального» рассказала о стоимости занятий фигурным катанием

Тренер по фигурному катанию Алена Высоцкая, работающая в группе специалиста Этери Тутберидзе на катке "Хрустальный", раскрыла стоимость занятий фигурным катанием.
РИА Новости 12 июня в 11:13
Экономика

Северный поток-2 заработает на полную мощность – как Германия обошла ограничения ЕС

Программа правительства Германии фактически нивелирует ограничения газовой директивы ЕС, открывая перспективные возможности использования российского газопровода.
Новостной фронт 12 июня в 08:30
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Происшествия

В Петербурге умер студент, которого ранили на Невском проспекте

РИА Новости вчера в 10:56
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Политика

Путин анонсирует «контргиперзвук»

Киселев в анонсе телепередачи «Вести недели» на телеканале «Россия 1» сообщил, что «Путин анонсирует новое российское оружие – контргиперзвук – в нашей программе», пишет «Фонтанка».
Взгляд.ру 01:03
Общество

Кадыров анонсировал смягчение карантинных мер в Чечне

В ближайшее время Чечня смягчит карантинные меры, введенные из-за распространения коронавирусной инфекции в стране.
ТК Звезда вчера в 20:37
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Пульмонолог рассказал о восстановлении легких после коронавируса

Российская газета 00:13
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Политика

Washington Examiner (США): мэр Сиэтла Дженни Дуркан живет в Ла-Ла Ленде (Washington Examiner)

Протестующие уже захватили часть Сиэтла и провозгласили его «автономной зоной», но складывается впечатление, что мэра города это не волнует.
ИноСМИ вчера в 09:40
Общество

Компанию Баффета заподозрили в поддержке протестов из-за кирпичей

Американского производителя строительных материалов Acme Brick заподозрили в поддержке протестующих в США, сообщает Bloomberg.
РБК вчера в 21:42
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Общество

В Москву прибыла военная техника для участия в параде Победы

Механизированную колонну, которая примет участие в параде Победы на Красной площади 24 июня, передислоцировали из подмосковного Алабино на временную площадку на улице Нижние Мневники в Москве.
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Наташа Королева призналась, что Зеленский поправлял ей юбку

Певица Наташа Королева рассказала о почти интимном моменте в ее карьере – однажды нынешний президент Украины Владимир Зеленский поправил ей юбку.
Свободная Пресса 12 июня в 21:57
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Футбол

«Наполи» вышел в финал Кубка Италии

Первая встреча, проходившая в Милане еще до пандемии коронавируса, завершилась победой "Наполи" 1:0. Поэтому неаполитанцев в ответной встрече устраивала и ничья.
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Музыка

Театр оперы и балета Коми завершил сезон «Танцем маленьких лебедей»

В условиях карантина музыканты не смогли собраться вместе, но поддержали друг друга и любимых зрителей, а виртуозное исполнение ими «Танца маленьких лебедей» – еще одно тому подтверждение.
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Самую первую форму жизни на Земле создали в лаборатории

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Общество

Назван способ избавиться от тяги к сладкому за неделю

Шведский диетолог Фредерик Паулун назвал простые правила, которые позволят избавиться от пристрастия к сладкому всего за одну неделю.
РИА Новости 12 июня в 04:41
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Общество

В Пекине за сутки выявили 36 случаев COVID-19

РИА Новости 01:29
Здоровье

Диетологи назвали полезные при похудении сладости

Известия 00:25
Шоу-бизнес

Норкин показал фото «летящей» покойной жены

На своей странице в Instagram Норкин опубликовал фото Юлии, сидящей в кафе с поднятыми вверх руками.
Discover24 вчера в 12:43
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Наука

Создан источник питания, работающий на соли

NewInform вчера в 07:07
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Общество

В Екатеринбурге парад Победы пройдет без ветеранов

Ветераны не смогут присутствовать на параде Победы в Екатеринбурге из-за ситуации с распространением коронавируса в регионе, сообщил в воскресенье губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
РИА Новости 01:13
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Общество

На Украине прокомментировали дело о взятке в шесть миллионов долларов

В пятницу украинские правоохранители заявили о попытке дачи взятки в 6 миллионов долларов руководителям Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Национального антикоррупционного бюро за закрытие уголовного дела.
РИА Новости вчера в 07:02
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Общество

Подполковник ФСИН рассказал о будущем Ефремова в тюрьме

Если Михаил Ефремов попадет в колонию, то его не будут заставлять тяжело работать из-за возраста.
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Общество

Экс-полковник ФСИН рассказал, как Ефремов может сидеть в колонии

News.ru вчера в 12:58
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