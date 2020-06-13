Игры
Vprognoze.ruВышел первый трейлер ремейка Mafia
Нa PC Gaming Show был представлен первый ремейк Mafia Definitive Edition.Релиз ремейка должен состояться 28 августа.
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Технологии
Назван простой способ смотреть ролики на YouTube без рекламы
Любознательные обнаружили небольшую брешь у популярного видеохостинга YouTube. Теперь есть возможность смотреть видеоролики без рекламы.
ToDay News Ufa 12 июня в 11:56
Наука
Тяжесть протекания коронавирусной инфекции зависит от группы крови
Известно, что коронавирусная инфекция COVID-19 зависит от пола, возраста и хронических болезней: мужчины подвержены ей в большей степени, чем женщины, гипертония и диабет с большой вероятностью приведут к осложнениям, а маленьким детям новый коронавирус почти не страшен.
Наука и жизнь 01:12
Происшествия
Житель Екатеринбурга избил 7-месячного сына за «громкий плач»
В Екатеринбурге 38-летний мужчина избил семимесячного сына.
РЕН ТВ 01:35
Общество
25 лет назад боевики Басаева напали на Буденновск. Так начался чеченский терроризм
Lenta.ru вчера в 17:01
Футбол
«Барселона» разгромила «Мальорку» в матче чемпионата Испании
Футбольный клуб «Барселона» всухую победил «Мальорку» в матче 28-го тура чемпионата Испании.
Известия вчера в 21:39
Общество
Вильфанд прогнозирует возвращение жары в европейскую часть России
В западной половине европейской части России ожидается температура на 4 °С выше нормы, в восточной части — на 2 °С выше нормы.
RT на русском 12 июня в 19:31
Общество
Мишустин отменил справки для получения россиянами пособий
Российский премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о том, что россиянам для получения социальной поддержки не придется собирать справки.
Газета.Ru вчера в 13:32
Происшествия
Ефремов выступил с видеообращением после смертельного ДТП
На видео Ефремов раскаивается после ДТП, просит прощения у семьи погибшего мужчины и обещает помочь.
Кубань 24 вчера в 03:47
Фигурное катание
Тренер «Хрустального» рассказала о стоимости занятий фигурным катанием
Тренер по фигурному катанию Алена Высоцкая, работающая в группе специалиста Этери Тутберидзе на катке "Хрустальный", раскрыла стоимость занятий фигурным катанием.
РИА Новости 12 июня в 11:13
Экономика
Северный поток-2 заработает на полную мощность – как Германия обошла ограничения ЕС
Программа правительства Германии фактически нивелирует ограничения газовой директивы ЕС, открывая перспективные возможности использования российского газопровода.
Новостной фронт 12 июня в 08:30
Происшествия
В Петербурге умер студент, которого ранили на Невском проспекте
РИА Новости вчера в 10:56
Политика
Путин анонсирует «контргиперзвук»
Киселев в анонсе телепередачи «Вести недели» на телеканале «Россия 1» сообщил, что «Путин анонсирует новое российское оружие – контргиперзвук – в нашей программе», пишет «Фонтанка».
Взгляд.ру 01:03
Общество
Кадыров анонсировал смягчение карантинных мер в Чечне
В ближайшее время Чечня смягчит карантинные меры, введенные из-за распространения коронавирусной инфекции в стране.
ТК Звезда вчера в 20:37
Здоровье
Пульмонолог рассказал о восстановлении легких после коронавируса
Российская газета 00:13
Политика
Washington Examiner (США): мэр Сиэтла Дженни Дуркан живет в Ла-Ла Ленде (Washington Examiner)
Протестующие уже захватили часть Сиэтла и провозгласили его «автономной зоной», но складывается впечатление, что мэра города это не волнует.
ИноСМИ вчера в 09:40
Общество
Компанию Баффета заподозрили в поддержке протестов из-за кирпичей
Американского производителя строительных материалов Acme Brick заподозрили в поддержке протестующих в США, сообщает Bloomberg.
РБК вчера в 21:42
Общество
В Москву прибыла военная техника для участия в параде Победы
Механизированную колонну, которая примет участие в параде Победы на Красной площади 24 июня, передислоцировали из подмосковного Алабино на временную площадку на улице Нижние Мневники в Москве.
РБК 01:19
Шоу-бизнес
Наташа Королева призналась, что Зеленский поправлял ей юбку
Певица Наташа Королева рассказала о почти интимном моменте в ее карьере – однажды нынешний президент Украины Владимир Зеленский поправил ей юбку.
Свободная Пресса 12 июня в 21:57
Футбол
«Наполи» вышел в финал Кубка Италии
Первая встреча, проходившая в Милане еще до пандемии коронавируса, завершилась победой "Наполи" 1:0. Поэтому неаполитанцев в ответной встрече устраивала и ничья.
Вести.Ru вчера в 17:25
Музыка
Театр оперы и балета Коми завершил сезон «Танцем маленьких лебедей»
В условиях карантина музыканты не смогли собраться вместе, но поддержали друг друга и любимых зрителей, а виртуозное исполнение ими «Танца маленьких лебедей» – еще одно тому подтверждение.
ИА БНК вчера в 12:24
Наука
Самую первую форму жизни на Земле создали в лаборатории
LentaChel.ru вчера в 16:14
Общество
Назван способ избавиться от тяги к сладкому за неделю
Шведский диетолог Фредерик Паулун назвал простые правила, которые позволят избавиться от пристрастия к сладкому всего за одну неделю.
РИА Новости 12 июня в 04:41
Общество
В Пекине за сутки выявили 36 случаев COVID-19
РИА Новости 01:29
Шоу-бизнес
Норкин показал фото «летящей» покойной жены
На своей странице в Instagram Норкин опубликовал фото Юлии, сидящей в кафе с поднятыми вверх руками.
Discover24 вчера в 12:43
Наука
Создан источник питания, работающий на соли
NewInform вчера в 07:07
Общество
В Екатеринбурге парад Победы пройдет без ветеранов
Ветераны не смогут присутствовать на параде Победы в Екатеринбурге из-за ситуации с распространением коронавируса в регионе, сообщил в воскресенье губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
РИА Новости 01:13
Общество
На Украине прокомментировали дело о взятке в шесть миллионов долларов
В пятницу украинские правоохранители заявили о попытке дачи взятки в 6 миллионов долларов руководителям Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Национального антикоррупционного бюро за закрытие уголовного дела.
РИА Новости вчера в 07:02
Общество
Подполковник ФСИН рассказал о будущем Ефремова в тюрьме
Если Михаил Ефремов попадет в колонию, то его не будут заставлять тяжело работать из-за возраста.
Pravda.Ru 12 июня в 06:40
Общество
Экс-полковник ФСИН рассказал, как Ефремов может сидеть в колонии
News.ru вчера в 12:58