Нa PC Gaming Show был представлен первый ремейк Mafia Definitive Edition.Релиз ремейка должен состояться 28 августа.

Хоккей Президент ЦСКА заявил, что Нестеров решил перейти в клуб НХЛ Президент московского ЦСКА Игорь Есмантович заявил, что защитник команды Никита Нестеров решил перейти в один из клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Общество В Екатеринбурге парад Победы пройдет без ветеранов Ветераны не смогут присутствовать на параде Победы в Екатеринбурге из-за ситуации с распространением коронавируса в регионе, сообщил в воскресенье губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. 33

Единоборства Агапова удушающим приёмом победила Сайферс на турнире UFC Лас-Вегас, США, 14 июня 2020, 09:17 — REGNUM Казахстанская спортсменка Мария Агапова одержала победу над американкой Ханной Сайферс на турнире UFCVEGAS2 on ESPN 10, который прошёл в ночь с 13 на 14 июня в Лас-Вегасе.

Происшествия В Атланте уволили полицейского, смертельно ранившего афроамериканца Руководство полиции города Атланта (американский штат Джорджия) уволило полицейского, который в пятницу при задержании смертельно ранил афроамериканца Рэйшарда Брукса, сообщила The Guardian со ссылкой на представителя полиции. 124

Общество Собянин рассказал об июльских планах по снятию ограничений Ограничения в связи с COVID-19 по свободному посещению спортивных и массовых мероприятий, кинотеатров и театров в Москве могут быть сняты уже в июле, но сроки будут зависеть от эпидемиологической ситуации, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. 62

Общество Минздрав: жара не снижает активность коронавируса Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что жаркая погода не приводит к снижению активности коронавируса COVID-19. 1,5K

Общество Глава Сургута госпитализирован с коронавирусом Глава города Сургута (Ханты-Мансийский автономный округ) Вадим Шувалов госпитализирован с подтвержденной коронавирусной инфекцией. 42

Шоу-бизнес Норкин показал фото «летящей» покойной жены На своей странице в Instagram Норкин опубликовал фото Юлии, сидящей в кафе с поднятыми вверх руками. 84

Политика Интервью Путина анонсировал телеканал Россия 1 Как ожидается, российский лидер затронет темы предлагаемых поправок в Конституцию, а также выскажется о протестных событиях в США. 6

Происшествия Бастрыкин поручил изучить дело врачей из Калининграда Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил изучить обстоятельства уголовного дела в отношении врачей из Калининграда, которых обвиняют в убийстве новорожденного. 650