Игры

Vprognoze.ruVprognoze.ruВышел первый трейлер ремейка Mafia

Нa PC Gaming Show был представлен первый ремейк Mafia Definitive Edition.Релиз ремейка должен состояться 28 августа.
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Видео: сюжетный трейлер ремейка первой Mafia и немного подробностей

3DNewsвчера в 18:22

Вышел новый трейлер обновлённой Mafia

The GEEKвчера в 17:21

Авторы ремейка Mafia представили сюжетный трейлер

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Разработчики раскрыли секрет новой Mafia

Российская газетавчера в 15:46

Трейлер Mafia Definitive Edition

Cyber.sports.ruвчера в 15:31

Первый трейлер ремейка Mafia представлен на PC Gaming Show

Чемпионатвчера в 16:29

На PC Gaming Show показали сюжетный трейлер ремейка Mafia

Игромания.рувчера в 15:12
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Хоккей

Президент ЦСКА заявил, что Нестеров решил перейти в клуб НХЛ

Президент московского ЦСКА Игорь Есмантович заявил, что защитник команды Никита Нестеров решил перейти в один из клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
RT на русском вчера в 18:27
Общество

В Екатеринбурге парад Победы пройдет без ветеранов

Ветераны не смогут присутствовать на параде Победы в Екатеринбурге из-за ситуации с распространением коронавируса в регионе, сообщил в воскресенье губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
РИА Новости 01:13
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Игры

Star Citizen стала самой дорогой игрой в истории — сборы на разработку превысили $300 млн

3DNews вчера в 18:20
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Происшествия

Михаил Ефремов записал видеообращение после смертельного ДТП

Областная газета вчера в 04:22
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Единоборства

Агапова удушающим приёмом победила Сайферс на турнире UFC

Лас-Вегас, США, 14 июня 2020, 09:17 — REGNUM Казахстанская спортсменка Мария Агапова одержала победу над американкой Ханной Сайферс на турнире UFCVEGAS2 on ESPN 10, который прошёл в ночь с 13 на 14 июня в Лас-Вегасе.
REGNUM 02:17
Происшествия

В Атланте уволили полицейского, смертельно ранившего афроамериканца

Руководство полиции города Атланта (американский штат Джорджия) уволило полицейского, который в пятницу при задержании смертельно ранил афроамериканца Рэйшарда Брукса, сообщила The Guardian со ссылкой на представителя полиции.
РИА Новости 01:43
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Общество

Собянин рассказал об июльских планах по снятию ограничений

Ограничения в связи с COVID-19 по свободному посещению спортивных и массовых мероприятий, кинотеатров и театров в Москве могут быть сняты уже в июле, но сроки будут зависеть от эпидемиологической ситуации, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
РИА Новости 01:51
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Религия

Патриарх Кирилл начал освящение главного храма Вооруженных сил России

В парке «Патриот» в Подмосковье проходит освящение собора Воскресения Христова — главного храма Вооруженных сил России.
Коммерсантъ 02:59
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Общество

Минздрав: жара не снижает активность коронавируса

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что жаркая погода не приводит к снижению активности коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 12 июня в 12:25
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Общество

Назван простой способ избавиться от тяги к сладкому за неделю

Шведский диетолог Фредерик Паулун рассказал, как можно быстро отучить организм от тяги к сладкому.
Российская газета 12 июня в 09:33
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Общество

От коронавируса в Москве вылечились еще 2133 пациента

За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 2133 пациента.
Известия 02:02
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Общество

Экс-глава ВДВ призвал Киркорова извиниться за оскорбление десантников

Видео было сделано для юмористического скетч-шоу. Шаманов напомнил Киркорову об известной поговорке.
РИА Новости вчера в 10:35
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Культура

Трогательный клип ООО «Камышинский Текстиль» набирает просмотры в интернете

Получился трогательный клип, который набирает популярность в интернете.
Infokam.su 02:35
Общество

Жириновский предложил установить стандарт уровня зарплат

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал повысить минимальную зарплату, а также ограничить максимальный заработок.
Российская газета 02:45
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Общество

Глава Сургута госпитализирован с коронавирусом

Глава города Сургута (Ханты-Мансийский автономный округ) Вадим Шувалов госпитализирован с подтвержденной коронавирусной инфекцией.
Известия 01:05
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Шоу-бизнес

Норкин показал фото «летящей» покойной жены

На своей странице в Instagram Норкин опубликовал фото Юлии, сидящей в кафе с поднятыми вверх руками.
Discover24 вчера в 12:43
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Энергетика

Ничего личного. Как США помогли России выиграть нефтяную войну

Пережить самый острый период ценовой войны, развязанной саудитами, нашим нефтяникам помогли американцы.
РИА Новости вчера в 01:16
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Политика

Интервью Путина анонсировал телеканал Россия 1

Как ожидается, российский лидер затронет темы предлагаемых поправок в Конституцию, а также выскажется о протестных событиях в США.
REGNUM 02:58
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Экономика

Бюджет РФ по итогам января-мая оказался в дефиците на 409 млрд рублей

Федеральный бюджет РФ в январе-мае был исполнен с дефицитом 409,117 млрд рублей.
Интерфакс 11 июня в 14:52
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Происшествия

Бастрыкин поручил изучить дело врачей из Калининграда

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил изучить обстоятельства уголовного дела в отношении врачей из Калининграда, которых обвиняют в убийстве новорожденного.
РИА Новости 12 июня в 19:54
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Происшествия

В Петербурге умер студент, которого ранили на Невском проспекте

РИА Новости вчера в 10:56
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Религия

Скандальный отец Сергий отказался покидать церковь без полиции

Уральский меридиан 00:00
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Космос

Ученые зафиксировали сердцебиение черной дыры

ТК Звезда вчера в 20:54
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Общество

Опубликована карта выхода регионов России из ограничений

Сайт стопкоронавирус.рф опубликовал карту выхода регионов России из режима ограничений, веденного в связи с распространением коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19.
Известия 12 июня в 08:42
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Общество

Названы изменения с 1 июля для получающих пенсию на карту пенсионеров

Ранее правительство России запланировало на эту дату перевод во внутреннюю платежную систему «Мир» всех россиян, получающих какие-либо льготы от государства.
Evo-rus.com 12 июня в 13:03
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Происшествия

В Париже полиция применила слезоточивый газ на акции против расизма

Французская полиция применила слезоточивый газ, чтобы разогнать участников акции против полицейского насилия и расизма в Париже, которая переросла в беспорядки.
Телеканал RTVI вчера в 11:17
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Общество

Юлия Латынина извинилась за фейк о коронавирусе в Татарстане

РИА Новости 02:59
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Армия и оружие

NI объяснил, почему у России есть основания опасаться вторжения НАТО

РИА Новости 12 июня в 21:10
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Армия и оружие

Американская база в Ираке подверглась ракетному обстрелу

РБК вчера в 15:32
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Игры

День первый: что показали в ходе шоу Guerrilla Collective

Рассказываем, что показали в ходе первого дня Guerrilla Collective.
Игромания.ру вчера в 10:54
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Как работают Яндекс.Новости?
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