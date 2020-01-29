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Политика Кравчук объяснил свои слова о «встрече» Гитлера и Сталина Первый президент Украины Леонид Кравчук объяснил в эфире радио "Комсомольская правда" свои слова о том, что Адольф Гитлер и Иосиф Сталин якобы встречались во Львове.

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