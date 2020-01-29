Кино

ToDay News UfaToDay News UfaВышел тизер-трейлер фильма «Форсаж 9»

Как сообщает ToDay News Ufa, реклама предваряет выход полноценного трейлера, который представят на масштабном мероприятии в Майями 31 января.
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Вышел тизер-трейлер фильма «Форсаж 9»

Piter.tv06:24

Вышел трейлер девятого «Форсажа»

Российская газета04:29

В Сеть выложили первый тизер фильма «Форсаж 9»

РИА Новости03:56

Появился тизер-трейлер девятой части «Форсажа»

iReactor03:40

Что ждёт семью Доминика и Летти? Вышел первый трейлер «Форсажа 9»

REGNUMвчера в 22:15

Представлен анонсирующий трейлер боевика «Форсаж 9»

Kinonews.ruвчера в 13:43

Вин Дизель поделился архивным фото в честь скорого выхода трейлера «Форсажа 9»

Popcornnews.ru26 января в 16:00
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Политика

Кравчук объяснил свои слова о «встрече» Гитлера и Сталина

Первый президент Украины Леонид Кравчук объяснил в эфире радио "Комсомольская правда" свои слова о том, что Адольф Гитлер и Иосиф Сталин якобы встречались во Львове.
РИА Новости 07:04
Экономика

Минтруд предложил снизить размер прожиточного минимума

Минтруд предложил установить прожиточный минимум в целом по России за четвертый квартал 2019 года в размере 10 609 руб.
РБК вчера в 08:41
Происшествия

Полицейских заподозрили в покупке наркотиков для подброса Голунову

Следственный комитет России (СКР) заподозрил пятерых бывших сотрудников УВД по Западному округу Москвы в покупке наркотиков, которые затем были подброшены журналисту Ивану Голунову.
Lenta.ru 07:04
Общество

Генпрокуратура предложила реже сажать в СИЗО за нетяжкие преступления

Генеральная прокуратура РФ в среду выступила за то, чтобы заключение под стражу за преступления небольшой и средней тяжести применялось реже, чем сейчас.
РИА Новости 06:27
Кино

Запрещенный фильм «Дау. Наташа» Хржановского вошел в конкурс Берлинале

Культуромания 05:53
Общество

В МВД рассказали о новых паспортах для граждан РФ

Казакова рассказала, что точные данные о начале замены паспортов старого вида на новый пока отсутствуют, поскольку МВД работает над новым типом главного документа гражданина РФ.
REGNUM вчера в 11:51
Экономика

Минфин РФ подтвердил оценку расходов на меры из послания Путина

Минфин РФ оценил реализацию мер из послания президента Владимира Путина к Федеральному Собранию до 2024 года в 4 трлн 128,2 млрд рублей.
Интерфакс 06:41
Политика

Мишустин назначил своим помощником Сергея Приходько

Помощником премьер-министра РФ Михаила Мишустина назначен Сергей Приходько.
REGNUM 07:08
Общество

Глава Минкомсвязи объяснил инициативу о доступе к данным россиян

Изменения в процессе предоставления доступа к персональной информации россиян не предполагают появления дополнительных полномочий у правоохранительных органов, заявил глава Минкомсвязи Максут Шадаев.
Российская газета 07:06
Экономика

Банк «Открытие» может выйти на продажу уже осенью 2021 года

Банк "Открытие" (основной акционер кредитной организации - ЦБ РФ) может уже в сентябре-октябре 2021 года выйти на продажу.
ТАСС 06:07
Культура

Петербурженка примет участие в новом сезоне шоу «Последний герой»

Piter.tv 07:12
Музыка

Представитель России выступит в первом полуфинале Евровидения-2020

Россия получила право выступить в первой половине полуфинала конкурса Евровидение-2020, который пройдёт 12–16 мая в концертном зале Ahoy в голландском Роттердаме.
Life.ru вчера в 14:38
Политика

Посольство США приписало освобождение Освенцима американской армии

Посольство США в Дании опубликовало в своем Twitter пост о том, что нацистский концлагерь Аушвиц (Освенцим) "был освобожден" американской армией.
РИА Новости 01:00
Происшествия

В Ростовской области два человека погибли в ДТП с автобусом

Два человека погибли и 10 пострадали в ДТП на трассе «Дон» под Ростовом-на-Дону, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.
РБК 05:37
Финансы

Рубль снижается к доллару и евро

Курс доллара вырос на 3 копейки — до 62,33 рубля. Курс евро увеличился на 2 копейки и составил 68,64 рубля.
RT на русском 02:02
Политика

Эрдоган обвинил Россию в несоблюдении договоренностей по Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Россию в несоблюдении сочинских и астанинских договоренностей по Сирии, сообщает в среду издание Sabah.
Интерфакс 05:26
Политика

Эрдоган осудил «сделку века» по палестино-израильскому урегулированию

Напомним, президент США представил во вторник план палестино-израильского урегулирования, который Трамп назвал "сделкой века".
Российская газета 06:10
Авто

Новый Kia Sorento полностью раскрыт на фото

Шпионские фотографии экстерьера и интерьера серийного автомобиля 2021 модельного года опубликовал портал Clien.net.
Автоновости дня 01:29
Футбол

Божович: «Самое главное, что на сборах забили достаточно голов»

Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович на клубном канале в YouTube подвёл итоги первого сбора команды.
Евро-футбол.ру 26 января в 09:17
Общество

Украинку высадили из автобуса за критику сериала на русском языке

Газета.Ru вчера в 00:30
Происшествия

Найдено тело подозреваемого в убийстве ростовского депутата

RT на русском 01:56
Хоккей

«Амур» с минимальным счетом обыграл «Салават Юлаев» в серии буллитов

«Амур» с минимальным счетом обыграл «Салават Юлаев» в регулярном чемпионате КХЛ.
Спорт-Экспресс 06:28
Футбол

ЦСКА интересуется полузащитником «Андерлехта»

Полузащитник Алексис Салемакерс, права на которого принадлежат бельгийскому «Андерлехту», может перебраться в чемпионат России.
Евро-футбол.ру 03:52
Политика

Песков прокомментировал идею введения термина «верховный правитель»

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал предложение переименовать в Конституции должность президента России в «верховного правителя».
RT на русском 04:40
Происшествия

В Воронеже два человека попали в больницу с подозрением на коронавирус

Два человека госпитализированы в Воронеже с подозрением на коронавирус — оба пациента, женщина 1965 года рождения и мужчина 1985 года рождения, недавно прибыли с территории Китая.
REGNUM вчера в 08:40
Здоровье

Назван возможный срок появления коронавируса в России

Риск появления коронавируса на территории России Чуланов оценил как высокий.
Lenta.ru вчера в 16:58
Политика

Путин обсудит с бывшими членами правительства их перспективы

Президент Владимир Путин проведет встречу с бывшим составом правительства и обсудит с его членами их дальнейшую работу, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
РБК 04:56
Политика

Путин потребовал минимизировать потери от распространения коронавируса

Российский президент Владимир Путин заявил, что необходимо сделать все для уменьшения человеческих потерь из-за нового коронавируса типа 2019-nCoV.
Газета.Ru 07:04
Происшествия

Появился новый потерпевший в деле о дедовщине в части Шамсутдинова

Новым потерпевшим по делу о неуставных отношениях в военной части Забайкалья стал 19-летний солдат Евгений Графов из Тюменской области, раненный в голову рядовым Рамилем Шамсутдиновым.
Газета.Ru 07:17
Политика

Минобороны раскритиковало слова Помпео о действиях РФ в САР

«Беспокойство» государственного секретаря США Майка Помпео работой России на территории Сирии является лицемерием.
iReactor 06:53
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Вин Дизель
Американский актёр
Американский актёр театра, кино и телевидения, кинорежиссёр, сценарист и продюсер. Основатель продюсерских компаний One Race Films, Racetrack Records, Tigon Studios. В 2002 году стал обладателем премии канала MTV в номинации «Лучшая экранная команда» за роль Доминика Торетто в фильме «Форсаж».
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