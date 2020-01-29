Кино

ToDay News UfaToDay News UfaВышел тизер-трейлер фильма «Форсаж 9»

Как сообщает ToDay News Ufa, реклама предваряет выход полноценного трейлера, который представят на масштабном мероприятии в Майями 31 января.
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Вышел трейлер девятого «Форсажа»

Российская газета04:29

Что ждёт семью Доминика и Летти? Вышел первый трейлер «Форсажа 9»

REGNUMвчера в 22:15

Вин Дизель и Мишель Родригес наслаждаются семейной жизнью в тизере «Форсажа-9»

Газета.Ru03:16

Вышел тизер девятой части «Форсажа»

News.ru02:53

Появился тизер-трейлер девятой части «Форсажа»

iReactor03:40

В Сеть выложили первый тизер фильма «Форсаж 9»

РИА Новости03:56

Представлен анонсирующий трейлер боевика «Форсаж 9»

Kinonews.ruвчера в 13:43
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Автоматически обработано 7045 источников, обновлено в 05:53, Ашберн
Происшествия

Пять полицейских задержали по делу журналиста Ивана Голунова

Пять сотрудников полиции были задержаны по делу журналиста "Медузы" Ивана Голунова, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к следствию.
Газета.Ru 01:50
Происшествия

В Подмосковье отец насмерть отравил снотворным четырехмесячного сына

В подмосковном Пушкино отец насмерть отравил снотворным своего четырехмесячного сына, мужчина задержан.
Газета.Ru 03:36
Здоровье

Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Германии

Минздрав федеральной земли Бавария подтвердил первый случай заражения коронавирусом в Германии. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Политика Сегодня 27 января в 19:22
Футбол

Агент Кокорина допустил участие футболиста в сборах с основой «Зенита»

Известия вчера в 08:32
Политика

Скабеева оценила слова Кравчука о «встрече» Сталина и Гитлера

Российская телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала в Telegram-канале слова первого президента Украины Леонида Кравчука о том, что Адольф Гитлер и Иосиф Сталин якобы встречались во Львове незадолго до Второй мировой войны.
РИА Новости 01:25
Происшествия

Найдено тело подозреваемого в убийстве ростовского депутата

RT на русском 01:56
Армия и оружие

Более 2 млн сирийцев вернулись в места постоянного проживания

Более 2 млн сирийских беженцев вернулись в места постоянного проживания, из них свыше 700 тыс. приехали в Сирию из других стран.
ТАСС 02:07
Экономика

ЦБ объявил о санации Севастопольского морского банка

Банк России решил санировать Севастопольский морской банк, сообщает пресс-служба регулятора.
Rambler News Service 02:14
Происшествия

В Новосибирске зарезали беременную девушку в подъезде

В Новосибирске местный житель напал с ножом на беременную женщину в подъезде и убил ее.
Газета.Ru 01:11
Общество

Телеканал RT собрал более 10 миллиардов просмотров на YouTube

Телеканал RT перешагнул отметку в 10 миллиардов просмотров на YouTube.
Комсомольская правда 04:38
Шоу-бизнес

Мария Шарапова выходит замуж за друга принца Гарри

Два года назад теннисистка Мария Шарапова начала встречаться с завидным английским женихом Александром Гилксом, основателем аукционного дома Paddle8.
НТВ вчера в 07:29
Авто

«Русский Prado» от УАЗ оснастят новой коробкой передач

Именно «Русский Прадо», как отмечает источник, станет первой моделью УАЗа с новой 6-ступенчатой «механикой».
Автоновости дня вчера в 00:36
Экономика

Росстат отчитался о росте реальных доходов по итогам 2019 года

Реальные располагаемые денежные доходы населения выросли на 0,8% по итогам 2019 года, следует из предварительной оценки Росстата.
РБК вчера в 10:51
Общество

С 28 января более 20 украинских телеканалов исчезнут из бесплатного доступа

Во вторник, 28 января, 23 наиболее рейтинговых телеканала Украины прекращают вещание в свободном доступе, передает "112 Украина" О прекращении спутникового вещания в открытом доступе бесплатного сигнала спутника украинцев предупреждали еще с 2017 года.
Украина.ру вчера в 01:39
Шоу-бизнес

Пластический хирург раскрыла правду об операциях Пугачевой

Известный пластический хирург Лейла Еприкян рассказала правду о проведенных операциях певицы Аллы Пугачевой.
Слово и Дело 02:00
Политика

Посольство США приписало освобождение Освенцима американской армии

Посольство США в Дании опубликовало в своем Twitter пост о том, что нацистский концлагерь Аушвиц (Освенцим) "был освобожден" американской армией.
РИА Новости 01:00
Общество

Казахстан приостановил выдачу виз гражданам Китая

Межведомственная комиссия при правительстве Казахстана приняла решение приостановить выдачу виз гражданам Китая в рамках пакета защитных мер по недопущению распространения коронавируса на территории Казахстана, сообщила пресс-служба правительства.
РИА Новости 05:39
Политика

Песков прокомментировал возможное приглашение Зеленского на 9 мая

Отвечая на вопрос журналистов информагентства «РИА Новости» о возможном участии украинского лидера на параде 9 мая в Москве, Дмитрий Песков заявил, что он пока не готов ответить на этот вопрос.
ГЛАС.RU 05:12
Космос

Японцами зафиксирован мощный взрыв сверхмассивной протозвезды G358-MM1

Портал Поиск вчера в 05:10
Армия и оружие

Пятое поколение: первый полет Су-57 состоялся десять лет назад

29 января 2010 года с аэродрома в Комсомольске-на-Амуре в воздух поднялся первый летный экземпляр изделия Т-50-1, который, пройдя "через тернии к звездам", стал истребителем пятого поколения Су-57.
Российская газета 05:39
Экономика

Минтруд предложил понизить размер прожиточного минимума

Минтруд предлагает установить прожиточный минимум за четвертый квартал 2019 года в размере 10,6 тысячи рублей на человека.
РИА Новости вчера в 09:54
Общество

Минздрав РФ подготовил рекомендации по лечению коронавируса

Министерство здравоохранения России разработало временные методические рекомендации по лечению коронавируса, которым в Китае заражены около 6 тыс. человек.
Газета.Ru 04:13
Происшествия

В Ростовской области два человека погибли в ДТП с автобусом

Два человека погибли и 10 пострадали в ДТП на трассе «Дон» под Ростовом-на-Дону, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.
РБК 05:37
Происшествия

Двух человек госпитализировали в Воронеже с подозрением на коронавирус

В Воронеже 35-летний мужчина и 55-летняя женщина были госпитализированы с подозрением на коронавирус 2019-nCoV.
Известия вчера в 18:19
Происшествия

Годовалый ребенок в Петербурге отравился гашишем

В Санкт-Петербурге годовалого ребенка госпитализировали с острым отравлением гашишем.
Известия 04:11
Происшествия

Следователи рассказали о деталях крушения вертолета Коби Брайанта

Аргументы и Факты 01:41
Армия и оружие

Эрдоган не рассчитывает на скорое окончание ливийского кризиса

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что не имеет надежды на скорое окончание вооруженного конфликта в Ливии.
РИА Новости вчера в 10:47
Здоровье

В Челябинске школы закрыли на карантин после смерти семиклассницы

В Челябинске закрыта на карантин школа, в которой училась 13-летняя девочка, попавшая в больницу с высокой температурой и скончавшаяся через несколько часов.
Российская газета 02:50
Политика

«Единая Россия» выступает за отставку главы Чувашии

Партия «Единая Россия» считает, что глава Чувашии Михаил Игнатьев должен покинуть свой пост, заявил первый заместитель руководителя фракции в Госдуме Андрей Исаев.
Коммерсантъ 04:26
Общество

Иностранцев могут обязать предоставлять медсправки при въезде в РФ

Министерство внутренних дел России планирует обязать всех иностранных граждан при въезде в нашу страну проходить дактилоскопию, а также предоставлять на погранконтроле медицинские справки.
Российская газета 05:21
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Вин Дизель
Американский актёр
Американский актёр театра, кино и телевидения, кинорежиссёр, сценарист и продюсер. Основатель продюсерских компаний One Race Films, Racetrack Records, Tigon Studios. В 2002 году стал обладателем премии канала MTV в номинации «Лучшая экранная команда» за роль Доминика Торетто в фильме «Форсаж».
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