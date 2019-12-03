Кино

ТАССТАССВышел трейлер фильма «Черная вдова»

Marvel выпустил трейлер фильма "Черная вдова" (Black Widow). Главную роль шпионки Наташи Романофф в картине исполнила Скарлетт Йоханссон.
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Вышел первый трейлер «Черной вдовы» со Скарлетт Йоханссон

Российская газета04:10

Marvel представила первый тизер-трейлер «Чёрной вдовы»

Life.ru05:09

Опубликован первый трейлер «Черной вдовы» со Скарлетт Йоханссон

РИА Новости04:12

Вышел первый трейлер «Черной вдовы»

Москва 2405:41

Вышел трейлер фильма «Черная вдова»

ТАСС03:39

Наташа Романофф разбирается с прошлым в трейлере «Черной вдовы» от Marvel

Афиша Daily04:03

Студия Marvel показала первый трейлер «Черной вдовы»

Газета.Ru03:58
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Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 06:03, Ашберн
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В Москве и Челябинске задержали подозреваемых в терроризме

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Отмечается, что с учетом мнения государственного обвинителя суд принял решение приговорить Ипатова к пожизненному заключению в колонии особого режима.
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Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве своего отца.
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В Кремле прокомментировали претензии ФБР к российским приложениям

"Контрразведывательная угроза" В июле лидер демократов в американском сенате Чак Шумер направил письмо главам ФБР и Федеральной торговой комиссии (FTC), в котором говорилось, что приложение FaceApp российской фирмы Wireless Lab может угрожать национальной безопасности США, и попросил их принять меры.
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Политика

Экс-депутата Госдумы Шлегеля отстранили от работы в Германии

Бывший депутат Госдумы Роберт Шлегель сообщил, что его отстранили от работы в международной компании по информационной безопасности Acronis в Германии, пишет РБК.
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Принят закон о введении электронных трудовых книжек

С 2020 года в России вводятся электронные трудовые книжки.
Российская газета 05:38
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Во Франции заявили о готовности ЕС ответить на пошлины США

Ранее 3 декабря торговый представитель США в своем докладе заявил, что страна может ввести пошлины по ставке до 100% на французские товары объемом до $2,4 млрд в ответ на дискриминационную политику в отношении американских цифровых компаний.
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Общество

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Украинская писательница и сотрудник посольства Украины во Франции Ирена Карпа пригрозила Парижу международным скандалом из-за инцидента в школе ее дочери.
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Происшествия

В Воронежской области перевернулся автобус

По ее данным, в автобусе находились 28 человек, в том числе два водителя. Несовершеннолетних в автобусе не было.
ТАСС 05:27
Политика

Путин провел телефонный разговор с новой главой Еврокомиссии

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с новой главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.
ТАСС 05:06
Политика

Путин подписал закон о предустановке на гаджеты российского софта

Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете с 1 июля 2020 года продажи гаджетов без российского программного обеспечения, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 11:06
Политика

Захарова прокомментировала слова Зеленского о жителях Донбасса

РИА Новости вчера в 18:46
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Анастасия Решетова прокомментировала новости об измене Тимати

Анастасия Решетова прокомментировала появившуюся в Сети информацию о том, что её супруг Тимати (Тимур Юнусов) ей изменяет.
Газета Кемерова 04:14
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Колобков о задержаниях фанатов: если они были, то имелись основания

Министр спорта РФ Павел Колобков заявил, что если в Петербурге действительно были массовые задержания фанатов, то для этого, вероятно, имелись основания.
РИА Новости 05:33
Политика

Песков прокомментировал обвинения Нидерландов в невыдаче Цемаха

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал обвинения в невыдаче Владимира Цемаха властям Нидерландов.
Известия 05:19
Общество

Лучшие и худшие наряды звезд на British Fashion Awards 2019

Наоми Кэмпбелл получила на British Fashion Awards 2019 звание "Икона стиля" и тут же доказала, что не зря.
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Виктория Лопырева намекнула, что выходит замуж

В сториз Инстаграма модели видно, что Лопырева находится в свадебном салоне и перебирает платья.
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Технологии

Apple назвала лучшие игры и приложения 2019 года

ГЛАС.RU 01:01
Экономика

Saxo Bank представил «шокирующие предсказания» на 2020 год

Saxo Bank представил «шокирующие предсказания» на 2020 год «Шокирующие предсказания» от Saxo Bank касаются маловероятных и недооцениваемых событий, из-за которых, однако, финансовые рынки может накрыть «весьма мощной ударной волной».
Коммерсантъ 03:00
Общество

ВЦИОМ: Около половины россиян считают свое питание правильным

Около половины жителей России считают, что питаются правильно.
Газета.Ru 04:16
Спорт

WADA назвало виновного в подмене данных Московской лаборатории

Начало разбирательств WADA и РУСАДА берет свое начало еще в сентябре прошлого года, когда международное агентство вернуло статус соответствия российской организации при обязательстве предоставить доступ к данным Московской лаборатории.
Газета.Ru 05:18
Общество

ГИБДД намерена исключить «площадку» из экзамена на права

ГИБДД рассчитывает, что водители перестанут сдавать "площадку" для получения прав с 1 октября 2020 года, сообщил начальник отделения экзаменационной работы управления надзорной деятельности ГУОБДД МВД Николай Гиляков.
РИА Новости 04:28
Общество

Путин заморозил индексацию довольствия для расчета военных пенсий

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о продлении до 2021 года заморозки ежегодного роста на 2% размера денежного довольствия для расчета военных пенсий.
Известия вчера в 08:36
Финансы

Доллар и евро начали активно расти в цене

Доллар и евро начали активно расти в цене Курс валюты на сегодня.
Экспресс газета вчера в 22:30
Шоу-бизнес

Бузова перепутала фамилию Лещенко на музыкальной премии

Певица Ольга Бузова попала в неловкую ситуацию на церемонии вручения премии "Золотой хит — 2019", сообщает "Комсомольская правда".
РИА Новости 01:22
Общество

В России резко выросло число ДТП с такси

Число аварий с участием такси в России за 10 месяцев 2019 года выросло на 60 процентов — до 2,7 тысячи случаев.
Lenta.ru 02:10
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«Ведомости» узнали о планах допустить больше партий к выборам-2021

К выборам в Госдуму 2021 года могут допустить больше малых партий, пишут "Ведомости" со ссылкой на источники.
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Apple изменит темп выпуска новых моделей iPhone

В Сети появилась информация о смене темпа выпуска мобильных телефонов от Apple.
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«КамАЗ» запустил тестирование беспилотного грузовика «Одиссей»

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Приговор по делу о теракте в метро Петербурга прозвучит 10 декабря

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