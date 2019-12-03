Кино

Rambler News ServiceRambler News ServiceОпубликован тизер-трейлер «Черной вдовы»

Студия Marvel опубликовала в YouTube первый тизер-трейлер фильма «Черная вдова». Главную роль в фильме исполнила Скарлетт Йоханссон. В картине также снялись Дэвид Харбор (Алексей, Красный страж), Флоренс Пью (Елена) и Рейчел Вайс (Мелина).
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Marvel Studio опубликовала первый трейлер «Черной вдовы»

РБК06:24

Вышел первый трейлер «Черной вдовы»

Москва 2405:41

В Сети появился первый трейлер «Чёрной вдовы»

News.ru03:34

Вышел первый трейлер «Черной вдовы» со Скарлетт Йоханссон

Российская газета04:10

Вышел трейлер фильма «Черная вдова»

ТАСС03:39

Опубликован первый трейлер «Черной вдовы» со Скарлетт Йоханссон

РИА Новости04:12

Студия Marvel показала первый трейлер «Черной вдовы»

Газета.Ru03:58
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В прокат выходит военная драма «Ржев»

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