Кино
Rambler News ServiceОпубликован тизер-трейлер «Черной вдовы»
Студия Marvel опубликовала в YouTube первый тизер-трейлер фильма «Черная вдова». Главную роль в фильме исполнила Скарлетт Йоханссон. В картине также снялись Дэвид Харбор (Алексей, Красный страж), Флоренс Пью (Елена) и Рейчел Вайс (Мелина).
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