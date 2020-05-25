Кинокомпания Bubble Studios представила трейлер российского кинокомикса «Майор Гром: Чумной доктор». Фильм снят по одноименному комиксу вселенной Bubble. Посмотреть видеоролик можно здесь.

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