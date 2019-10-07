Кино

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Шестой сезон популярного западного сериала «Викинги» стартует 4 декабря. Российскому зрителю он будет особенно интересен, так как в нем появится наш актер. Как уже сообщалось два года назад, Данила Козловский сыграл в картине князя Олега.
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Появился трейлер финального сезона «Викингов» с Данилой Козловским

Газета.Ruвчера в 20:20

Вышел трейлер нового сезона зарубежного сериала «Викинги» с Данилой Козловским

Народные новостивчера в 18:19

Опубликован трейлер зарубежного сериала с Козловским в роли князя Олега

Взгляд.рувчера в 13:22

В сети появился трейлер шестого сезона сериала «Викинг»

REGNUMвчера в 16:29

Видео: Данила Козловский сыграет в финальном сезоне «Викингов»

Пятый каналвчера в 14:17

«Вещий Олег» Козловский в трейлере шестого сезона «Викингов»

Игромания.рувчера в 14:02

Появилось видео с Данилой Козловским в «Викингах»

Lenta.ruвчера в 16:51
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Минэкономразвития объяснило рост налогов на малый бизнес

Ранее Минэкономразвития опубликовало проект приказа с коэффициентами для ежегодной индексации налогов для малого бизнеса на 2020 год.
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Лукашенко назвал ситуацию в Донбассе конфликтом России и Украины

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в Донбассе с 2014 года идет конфликт между Россией и Украиной.
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В World of Warcraft появятся две новые расы — вульперы и мехагномы

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Запуск грузовых поездов по Крымскому мосту перенесли

Начало движения грузовых поездов по Крымскому мосту перенесли из-за обнаружения археологического памятника, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 14:55
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СМИ сообщили, что Microsoft станет уделять операционной системе Windows меньше внимания и сосредоточится на развитии сервисов и приложений.
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В этом году в связи с празднованием Дня народного единства россиян ждут трехдневные выходные.
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В Барнауле СК начал проверку кладбища с незакопанными могилами

Следственные органы инициировали проверку городского кладбища в Барнауле, где уже несколько дней остаются открытыми несколько могил.
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Баринов признался, что мечтает перейти в «Ливерпуль»

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Премьер-министр Азербайджана Новруз Мамедов подал заявление об отставке. Он занимал этот пост с апреля прошлого года.
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Счетная палата РФ предложила изменить принцип господдержки кинематографа: учитывать при распределении бюджетных субсидий создателям фильмов успешность проката их предыдущих картин, говорится в сообщении контрольного ведомства.
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Данила Козловский
Российский актёр
Российский актёр театра и кино, кинорежиссёр, сценарист, продюсер. Лауреат национальных кинопремий «Золотой орёл» и «Ника», а также театральной премии «Золотая маска». Заслуженный артист Российской Федерации.
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