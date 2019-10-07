Кино
ТелепрограммаВышел трейлер шестого сезона «Викингов» с Данилой Козловским
Шестой сезон популярного западного сериала «Викинги» стартует 4 декабря. Российскому зрителю он будет особенно интересен, так как в нем появится наш актер. Как уже сообщалось два года назад, Данила Козловский сыграл в картине князя Олега.
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Вышел трейлер нового сезона зарубежного сериала «Викинги» с Данилой Козловским
Народные новостивчера в 18:19
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Победительница конкурса красоты "Мисс Москва — 2015" Оксана Воеводина рассказала журналистам, что продала свое обручальное кольцо, которое ей подарил бывший король Малайзии Мухаммад V. Она объяснила, что ей пришлось его продать, чтобы рассчитаться за лечение в швейцарской клинике, где она лежала на сохранении беременности.
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Следователи назвали причину смерти актера Дмитрия Марьянова
Следователи установили, что Марьянов умер от сквозного разрыва задней стенки левой общей подвздошной вены с образованием массивной кровопотери.
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Анастасию Заворотнюк выписали из больницы в тяжелом состоянии
Журналистам стало известно, что Анастасию Заворотнюк после завершения курса лечения по полису ОМС выписали из частной московской клиники, несмотря на то, что ее состояние остается тяжелым.
Вести.Ru 03:49
Экономика
Минэкономразвития объяснило рост налогов на малый бизнес
Ранее Минэкономразвития опубликовало проект приказа с коэффициентами для ежегодной индексации налогов для малого бизнеса на 2020 год.
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Реформа ОСАГО, предполагающая индивидуализацию тарифов, может расширить тарифный коридор уже в следующем году, причем в Москве страховка станет дешевле, а в маленьких городах, наоборот, подорожает более чем в два раза.
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Газета.Ru вчера в 18:42
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РБК: Кремль начал поиск кандидатов в Госдуму VIII созыва
По закону о выборах депутатов Госдумы кандидат одновременно может входить как в федеральный список, так и выдвигаться по округу.
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В минувшую пятницу Ксении Бородиной довелось пережить не самые приятные минуты.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в Донбассе с 2014 года идет конфликт между Россией и Украиной.
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7 октября разработчики World of Warcraft объявили, что в патче 8.3 дополнения Battle for Azeroth появятся две новые расы — вульперы и мехагномы.
CyberSport.ru вчера в 14:44
Транспорт
Запуск грузовых поездов по Крымскому мосту перенесли
Начало движения грузовых поездов по Крымскому мосту перенесли из-за обнаружения археологического памятника, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 14:55
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Microsoft решила оставить Windows в прошлом
СМИ сообщили, что Microsoft станет уделять операционной системе Windows меньше внимания и сосредоточится на развитии сервисов и приложений.
Ferra вчера в 13:17
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Роструд напоминает о длинных выходных в ноябре
В этом году в связи с празднованием Дня народного единства россиян ждут трехдневные выходные.
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В Китае запретили все серии «Южного парка»
Ранее эпизод мультсериала под названием «Банда в Китае» высмеял стремление Голливуда угодить китайской цензуре.
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Деревянченко – Головкин: почему победить должен был казахстанец
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Политика
Российский космодром «Морской старт» перенесут из США в Россию
Пусковую платформу проекта "Морской старт" перебазируют из США в Россию.
Газета.Ru вчера в 23:56
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Актриса Шарлиз Терон вывела сына на улицу в женском купальнике
Американская актриса Шарлиз Терон прогулялась с семилетним приемным сыном Джексоном, одетым в женский купальник.
ФАН 02:07
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В России могут запретить крафтовое пиво
В России с 2021 года может прекратиться производство крафтового пива, сообщает RT со ссылкой на Росстандарт.
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В Барнауле СК начал проверку кладбища с незакопанными могилами
Следственные органы инициировали проверку городского кладбища в Барнауле, где уже несколько дней остаются открытыми несколько могил.
Российская газета 02:43
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Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов в эфире телеканала «Россия 24» признался, что мечтает играть в чемпионате Англии и хотел бы перейти в «Ливерпуль».
Матч ТВ 03:27
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Премьер-министр Азербайджана подал в отставку
Премьер-министр Азербайджана Новруз Мамедов подал заявление об отставке. Он занимал этот пост с апреля прошлого года.
Российская газета 04:39
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На орбите Сатурна обнаружили 20 ранее неизвестных спутников
Ученые открыли 20 ранее неизвестных «лун», вращающихся вокруг газового гиганта, сообщает сайт Института Карнеги.
МИР 24 01:28
Экономика
Счетная палата предложила изменить принцип господдержки кинематографа
Счетная палата РФ предложила изменить принцип господдержки кинематографа: учитывать при распределении бюджетных субсидий создателям фильмов успешность проката их предыдущих картин, говорится в сообщении контрольного ведомства.
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Назван регион России с самой высокой смертностью от алкоголя
РБК систематизировал данные региональных органов статистики и федерального Росстата и выяснил, в каких регионах смертность от алкоголя самая высокая.
Российская газета 02:33
Единоборства
Макгрегор бросил вызов Нурмагомедову, предложив бой в Москве
Ирландский боец Конор Макгрегор написал у себя в Twitter пост, адресованный российскому бойцу смешанного стиля (ММА) Хабибу Нурмагомедову, которые накануне защитил с успехом свой чемпионский пояс UFC в легком весе.
РЕН ТВ вчера в 18:40
Транспорт
«РЖД» подготовила финансовую модель ВСМ Москва — Санкт-Петербург
Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» разработало финансовую модель высокоскоростной магистрали (ВСМ) Санкт-Петербург — Москва.
REGNUM вчера в 14:45