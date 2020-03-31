Коронавирус

РидусРидусПрояснились правила удержания нового налога на вклады

Согласно формуле законопроекта, налогом на доходы физических лиц со стандартной для России ставкой в 13% будет облагаться сумма процентных доходов по вкладам, которая превышает проценты с одного миллиона рублей по ключевой ставке Банка России, сообщает РИА Новости со ссылкой на текст поправок ко второму чтению законопроекта.
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