Коронавирус
РидусПрояснились правила удержания нового налога на вклады
Согласно формуле законопроекта, налогом на доходы физических лиц со стандартной для России ставкой в 13% будет облагаться сумма процентных доходов по вкладам, которая превышает проценты с одного миллиона рублей по ключевой ставке Банка России, сообщает РИА Новости со ссылкой на текст поправок ко второму чтению законопроекта.
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