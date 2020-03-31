Коронавирус
Дума ТВГосдума утвердила введение налога с доходов по вкладам
Среди предложений президента было установление налога в размере 13% на проценты по депозитам свыше 1 млн рублей. При этом глава Министерства финансов РФ Антон Силуанов пояснил, что новый режим налогообложения начнет применяться в отношении доходов, полученных с 2021 года.
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Госдума утвердила 13-процентный налог на вклады: у поправки есть нюансы
Московский Комсомолец31 марта в 10:14
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