Коронавирус

Дума ТВДума ТВГосдума утвердила введение налога с доходов по вкладам

Среди предложений президента было установление налога в размере 13% на проценты по депозитам свыше 1 млн рублей. При этом глава Министерства финансов РФ Антон Силуанов пояснил, что новый режим налогообложения начнет применяться в отношении доходов, полученных с 2021 года.
Читать в источнике
Комментировать2,9K

Подробнее о событии

Совфед одобрил закон о налоге на проценты по вкладам

Известия31 марта в 09:59

Совфед одобрил закон о налоге на проценты со вкладов свыше 1 млн рублей

Коммерсантъ31 марта в 10:27

Госдума утвердила 13-процентный налог на вклады: у поправки есть нюансы

Московский Комсомолец31 марта в 10:14

Кому в России придётся заплатить новый налог: Экономист Бунич попытался разобраться в версиях Грефа и Пескова

Царьградвчера в 14:18

Госдума приняла закон о взимании налогов с процентов по вкладам

РИА Новости31 марта в 06:14

Госдума приняла закон о взимании налогов с процентов по вкладам

РБК31 марта в 05:41

Госдума приняла закон о налогообложении процентов по вкладам свыше 1 млн рублей

ТАСС31 марта в 04:03
Показать все источники
Автоматически обработано 7129 источников, обновлено в 08:37, Ашберн
Общество

Собянин утвердил штрафы за нарушение режима самоизоляции в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил штрафы до 5 000 руб. за нарушение режима самоизоляции в столице.
Ведомости 08:28
Экономика

Торговые сети снова хотят наказывать за недопоставку

Торговые сети снова хотят наказывать за недопоставку Менее чем через две недели после объявления торговых сетей о введении моратория на штрафы для поставщиков, крупнейший игрок Х5 Retail Group сообщил контрагентам о выходе из сделки.
Коммерсантъ 07:35
Политика

МИД РФ: США частично оплатили присланное им из России медоборудование

Москва, 2 апреля 2020, 14:46 — REGNUM Российский груз, доставленный в США для борьбы распространением коронавирусной инфекции, был наполовину оплачен американской стороной.
REGNUM 07:46
Общество

За сутки в России зафиксирован 771 случай заражения коронавирусом

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщает, что за прошедшие сутки в России зарегистрирован 771 новый случай заболевания COVID-19.
Газета.Ru 05:10
Происшествия

Умер историк Сергей Колтырин, соратник Юрия Дмитриева

Колтырина приговорили к девяти годам колонии по обвинению в педофилии. 24 марта историка освободили от наказания из-за состояния здоровья.
BFM.ru 05:44
Общество

Причиной смерти пермской журналистки стал коронавирус

Главный редактор пермского еженедельника «Деловой Интерес» Анастасия Петрова скончалась от коронавируса.
Коммерсантъ Пермь 01:51
Политика

Путин снова обратится к гражданам России

Президент РФ Владимир Путин снова обратится к гражданам России, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 06:04
Экономика

Совфед одобрил закон об отсрочке по кредитам для граждан и бизнесменов

Физические лица, индивидуальные предприниматели и предприятия малого и среднего бизнеса получат отсрочку по выплате кредитов, если их доход упал более чем на 30%.
Российская газета 08:20
Здоровье

Онколог рассказала об уязвимости больных раком к коронавирусу

Радиационный онколог, член правления Российского общества клинической онкологии (RUSSCO) кандидат медицинских наук Наталья Деньгина рассказала в интервью RT, насколько коронавирус опасен для пациентов с онкологическими заболеваниями.
RT на русском 07:31
Музыка

Земфира выпустила новую песню «Крым»

Впервые за длительный перерыв в карьере Земфира создала новый трек, автором которого является сама вокалистка.
NewInform 02:33
Общество

В Италии выявили новые особенности коронавируса

Врачи заметили новые особенности COVID-19 в ходе работы в охваченной эпидемией итальянской Ломбардии. Об этом пишет в своем материале «МК».
BFM.ru 02:05
Транспорт

Челябинскую область закрыли для въезда автомобилей из других регионов

Общественное телевидение России 07:31
Космос

Ученые создали антибактериальное покрытие для жилых отсеков космических аппаратов

Инженер, биолог и технолог из Великобритании и Китая создали новый материал с антибактериальными свойствами, который может быть использован в космосе.
Народные новости 06:54
Происшествия

В Калужской области подтверждено пять случаев заражения коронавирусом

Калуга, 1 апреля 2020, 19:58 — REGNUM В Калужской области подтверждено пять случаев заражения коронавирусной инфекцией, один из заболевших выздоровел.
REGNUM вчера в 12:58
Кино

Вышел трейлер продолжения зомби-экшена «Поезд в Пусан»

Действие постапокалиптического хоррора разворачивается через четыре года после первого "Поезда" на руинах буквально выеденной Кореи, в которую возвращается ранее выбравшийся с полуострова солдат - с целью отыскать выживших.
Российская газета 08:06
Общество

Потребует ли таможня деньги за гуманитарный груз для Урала

Таможня якобы требует деньги за гуманитарный груз с масками и другими дефицитными медицинскими принадлежностями, пишут местные СМИ.
REGNUM 06:37
Шоу-бизнес

Лещенко обратился к поддержавшим его поклонникам

Газета.Ru 03:31
Политика

Лукашенко не исключает попыток переделить мир без войны

"Боюсь, чтобы нас не переделили без войны", - резюмировал Лукашенко.
Российская газета 07:29
Политика

Лукашенко заявил, что не против единой валюты в Союзном государстве

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не против введения единой валюты в Союзном государстве, но только это должна быть нейтральная валюта.
ТАСС 06:24
Финансы

Доллар и евро установят рекорды роста без новой сделки ОПЕК+

Специально для "Российской газеты" Алена Лапицкая, независимый эксперт по личным инвестициям, рассказала, как будет дальше меняться валютный рынок и ждать ли новой сделки по нефти ОПЕК+.
Российская газета вчера в 23:00
Общество

В Турции перенесли начало туристического сезона

Профиль 07:01
Общество

Тюменский губернатор ввел режим самоизоляции в регионе

Губернатор Тюменской области Александр Моор подписал постановление о введении режима самоизоляции в регионе.
РИА Новости 07:52
Энергетика

Белоруссия намерена покупать российскую нефть по $4 за баррель

Минск, 2 апреля 2020, 12:40 — REGNUM Белоруссия намерена в апреле импортировать из России 2 млн т нефти по цене около $4 за баррель.
REGNUM 05:40
Биатлон

Правление СБР рассмотрит письмо с призывом к отставке Драчёва

Правление Союза биатлонистов России (СБР) на ближайшем заседании рассмотрит письмо ветеранов биатлона, тренеров и представителей судейского корпуса с призывом к отставке президента организации Владимира Драчёва.
RT на русском вчера в 09:46
Авто

Toyota в России подняла цены на автомобили

Автоновости дня 04:50
Экономика

Россияне назвали способы сохранить деньги при кризисе

Россияне назвали самые выгодные способы сохранения денег в условиях экономической нестабильности.
Lenta.ru 08:01
Политика

В МИД назвали публикации La Stampa чистой клеветой

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте 21 марта поблагодарил президента России Владимира Путина за помощь, а глава МИД Италии Ди Майо лично приехал на авиабазу Пратика ди Маре для встречи российских самолетов и выразил благодарность России.
РИА Новости 08:35
Экономика

Правительство РФ разрешило зерновые интервенции в 2020 и 2021 годах

Правительство России одобрило проведение зерновых интервенций в объеме до 1 млн т в 2020 и 2021 годах.
Известия 07:46
Здоровье

ВОЗ: свыше 95% умерших с коронавирусом в Европе были старше 60 лет

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) свыше 95% людей в Европе, которые умерли с диагнозом коронавирусная инфекция, были старше 60 лет, сообщает «Интерфакс».
Общественное телевидение России 08:14
Общество

Путин провел совещание с правительством по ситуации с коронавирусом

Владимир Путин провел дистанционное совещание с министрами, посвященное ситуации с распространением коронавирусного заболевания.
РИА Новости вчера в 10:48
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное