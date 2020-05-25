Стало известно, что президент нашей страны на днях подписал федеральный закон, позволяющий выдавать полис ОСАГО без осуществления технического осмотра. Однако, данная мера носит не долговременный характер.

Вышел закон об ОСАГО без техосмотра

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