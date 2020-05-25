Общество
REGNUMПрезидент РФ подписал закон об ОСАГО без техосмотра
Москва, 25 мая 2020, 20:08 — REGNUM Закон о возможности заключать договор ОСАГО без диагностической карты подписан 25 мая президентом РФ Владимиром Путиным, сообщается на официальном портале правовой информации.
Читать в источнике
Оценить185
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7207 источников, обновлено в 17:30, Ашберн
Политика
Украина захотела «выбить» Россию из космических программ США
Украина может "выбить" Россию из американских космических проектов, только для этого сначала придется наладить производство ракетных двигателей, заявил глава космического агентства страны Владимир Усов в интервью изданию "Левый берег".
РИА Новости 15:37
Общество
В России призвали воздержаться от поездок за границу
Премьер-министр Михаил Мишустин призвал россиян временно воздержаться от поездок за границу. Об этом в понедельник, 25 мая, сообщает ТАСС.
Lenta.ru 07:09
Футбол
Французы массово «отфутболили» карантин в Страсбурге
Как заявил заместитель мэра Страсбурга и глава местного департамента спорта Серж Элер, до сих пор не установлено, проходил ли матч между официальными футбольными клубами районов или речь идет о дворовых командах.
Евразия Daily 14:04
Общество
Власти Москвы рассказали о планах открыть рестораны
В числе прочего власти рассматривают возможность открытия летних веранд, отметил Ефимов.
Российская газета 16:41
Общество
Борис Джонсон назвал последствие перенесенного коронавируса
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, перенесший заражение коронавирусом, пожаловался на ухудшение зрения.
Известия 16:55
Общество
Министр просвещения рассказал о сроках проведения пробных ЕГЭ
Минпросвещения проведет пробные Единые государственные экзамены (ЕГЭ) 29 и 30 июня, передает ТАСС со ссылкой на заявление министра просвещения Сергея Кравцова.
Ведомости 11:50
Общество
В Москве умерли еще 76 пациентов с коронавирусом
В Москве за последние сутки умерли еще 76 пациентов, у которых была диагностирована коронавирусная инфекция COVID-19, сообщил оперативный штаб.
Ведомости 16:47
Армия и оружие
НАТО давно согласовало предоставление Киеву ПДЧ — замглавы МИД Украины
Киев, 25 мая 2020, 23:52 — REGNUM Для предоставления Украине плана действий по членству (ПДЧ) нужно принять техническое решение, заявил заместитель министра иностранных дел Украины Егор Божок 25 мая в интервью Интерфакс-Украина.
REGNUM 16:52
Здоровье
В Смольном объяснили скачок смертности от коронавируса в Петербурге
В последнюю статистику смертей от коронавируса попали жители города, которые скончались ранее — в апреле и мае.
Поребрик.Медиа 01:16
Киберспорт
Подписчикам PS Plus раздадут Call of Duty: WWII
Уже завтра подписчики PS Plus получат бесплатную версию шутера Call of Duty: WWII. Раздача начнётся с 26 мая и продлится до 6 июля.
The GEEK 14:51
Происшествия
В Екатеринбурге мужчина пострадал в результате урагана
Минимум один житель Екатеринбурга пострадал в результате обрушившегося сегодня на город шторма.
Российская газета 10:07
Общество
Беглов не стал снимать ограничения из-за коронавируса в Петербурге
Губернатор заявил, что это не меняет общей картины и в Петербурге по-прежнему за сутки заболевают больше людей, чем выздоравливают.
РБК 13:23
Здоровье
Названы три симптома сердечного приступа
РИА Новости 02:19
Единоборства
Тренера Исмаилова подозревают в организации убийства
35-летний Осия является личным тренером российского бойца MMA Магомеда Исмаилова, который в предстоящем бою должен сразиться с Александром Емельяненко.
ProstoProSport 16:45
Фигурное катание
Алина Загитова признана олимпийской иконой стиля
Республика Татарстан вчера в 11:53
Общество
Попова предупредила о продлении масочного режима на один-два месяца
Россиянам придется соблюдать масочный режим в ближайший месяц или два, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на брифинге о восстановлении туристической отрасли.
Ведомости 10:37
Гаджеты
Xiaomi Mi Band 5: первые живые фотографии
The GEEK 12:43
Политика
Агентство Bloomberg снова уличили в махинациях
Американское агентство Bloomberg второй раз за неделю уличили в фальсификации данных о России.
Вести.Ru 23 мая в 23:44
Футбол
Виллаш-Боаш решил остаться в «Марселе»
Контракт Виллаш-Боаша с клубом рассчитан до июня 2021 года.
Бомбардир.ру 16:19
Общество
В МГУ отреагировали на скандал с домогательствами преподавателей к студентам
Ранее в Министерстве науки и высшего образования заявили, что тесные отношения между студентами и преподавателями недопустимы и выходят за рамки академической этики, а также вредят качеству образования, портят репутацию учебного заведения и всей системы образования.
Lenta.ru 17:01
Общество
В Японии досрочно отменили режим ЧС из-за коронавируса
ИА Красная Весна 06:04
Экономика
Сенаторы предложили механизм обязательной закупки российских товаров
Авторы законопроекта хотят наделить правительство правом устанавливать обязательное требование к участникам закупок — о поставке товаров исключительно российского происхождения.
РБК 17:00
Энергетика
Ценам на газ предсказали падение ниже нуля
На фоне переполнения хранилищ цены газа на европейских рынках могут упасть ниже нуля.
Lenta.ru 01:43
Культура
Мария Луговая рассказала о сериале «Журавль в небе»
Мария Луговая рассказала о сериале "Журавль в небе", в котором она играет главную роль.
Pravda.Ru 09:32
Авто
Renault готовит кросс-универсал — преемника Largus
Компания Dacia (румынская «дочка» Renault) выпустит бюджетный кросс-универсал, который станет близким «родственником» следующего Renault Logan.
Автоновости дня 23 мая в 04:55
Здоровье
Врач перечислила наиболее вредные продукты для печени
Испанский диетолог Ева Родригес назвала, каких продуктов стоит избегать, если хотите сохранить здоровье печени.
Городовой 15:07
Здоровье
О высоком сахаре в крови предупреждает внешний симптом
Характерным признаком сахарного диабета является ксероз - сильная сухость и грубость кожи, а также зуд и шелушение.
Соловей.Инфо 23 мая в 03:02