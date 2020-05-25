Москва, 25 мая 2020, 20:08 — REGNUM Закон о возможности заключать договор ОСАГО без диагностической карты подписан 25 мая президентом РФ Владимиром Путиным, сообщается на официальном портале правовой информации.

Президент РФ подписал закон об ОСАГО без техосмотра

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