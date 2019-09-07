Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский и другие освобожденные россияне вылетели из Киева в Москву. Предполагается, что спецборт специального летного отряда «Россия» доставит из Киева в Москву 33 человека, среди которых будет и Вышинский, передает РИА Новости.

Вышинский и другие освобожденные на Украине россияне вылетели в Москву

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