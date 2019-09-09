с чего всё началось

Суд восемь раз продлевал меру пресечения в виде содержания под стражей, 28 августа Вышинского освободили, 7 сентября он прилетел в Москву. Владимир Путин назвал ситуацию с задержанием беспрецедентной, заявив, что журналиста арестовали "за его прямую профессиональную деятельность".

Политика Киев заявил о готовности Зеленского к встрече в «нормандском формате» В конце августа президент Франции Эмманюэль Макрон сообщал, что встреча «в нормандском формате», посвященная урегулированию ситуации на юго-востоке Украины, может пройти в сентябре.

Здоровье Голикова предлагает провести в регионах инвентаризацию здравоохранения «Регионам придется провести инвентаризацию системы здравоохранения для того, чтобы понять как модернизировать систему обязательного медицинского страхования», — уточнила Голикова.

Футбол Сарри ждет от Роналду 40 забитых голов за сезон Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри в беседе с нападающим команды Криштиану Роналду озвучил ожидаемое количество голов от португальца в новом сезоне, сообщает Tuttosport.

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Общество Онкоцентр Блохина опроверг информацию о массовых увольнениях врачей В московском онкоцентре имени Блохина не подтверждают информацию о массовых увольнениях сотрудников.

Футбол Толстый король. Слуцкий шутит над своим образом из «Игры престолов» В знак благодарности Слуцкий выложил фото, на котором он сидит на железном троне из сериала «Игра престолов».

Футбол Селихов перенесет операцию и пропустит 7-8 месяцев Как сообщает «Спорт-Экспресс», восстановление Селихова займет около 7-8 месяцев, при этом в первый из них травмированная нога должна находиться в состоянии полного покоя.

Общество В Венеции хотят запретить курение на открытом воздухе Мэр итальянской Венеции Луиджи Бруньяро выступил с инициативой запретить курение на открытом воздухе, начав с двух самых популярных достопримечательностей города.

Армия и оружие Корабли ВМФ РФ получат новые российские двигатели вместо украинских Объединенная двигателестроительная корпорация, входящая в Ростех, разработала новые силовые установки для кораблей ВМФ России.

Общество Клип Тимати и Гуфа о Москве набрал миллион дизлайков на Youtube Совместный клип рэперов Тимати и Гуфа «Москва» собрал на Youtube более 1 млн дизлайков и 61 000 лайков (на момент публикации материала).

Происшествия На Украине произошёл взрыв во время передислокации военной части В Запорожской области во время передислокации военной части на новое место службы взорвался прицеп с топливом.

Финансы ЦБ предупредил о потерях банков от вкладов в евро Некоторые банки уже отказываются от вкладов в евро и взимают комиссию за обслуживание счетов в европейской валюте, чтобы компенсировать возможные потери.

Политика Шойгу и Лавров ответили на призыв к России быть «нормальной страной» Ранее Эспер заявил, что было бы прекрасно, если бы Россия «могла вести себя как более нормальная страна, которая разделяет западные ценности, которые разделяют США, Франция и другие союзники по НАТО».

Политика Украинский террорист Захтей попросил Путина о помиловании Приговоренный к 6,5 годам колонии строгого украинский диверсант Захтей написал прошение о помиловании на имя президента России Владимира Путина.

Политика Путин уволил помощника Бастрыкина Владимир Путин освободил от должности старшего помощника председателя Следственного комитета генерал-майора юстиции Игоря Комиссарова, сообщил "Коммерсант".

Политика Закон об отсрочке Brexit вступил в силу Закон об отсрочке Brexit, принятый британским парламентом на прошлой неделе, вступил в силу в понедельник, получив королевскую санкцию Елизаветы II.

Шоу-бизнес 41-летняя телеведущая Ирина Муромцева разводится с мужем Ведущая шоу «Доброе утро» на Первом канале Ирина Муромцева разводится с мужем – продюсером Максимом Волковым, сообщает «СтарХит» .

Политика СМИ сообщили о дефиците топлива на украинских АЗС На Украине возник дефицит топлива на АЗС из-за проблем с поставками на нефтебазы, в результате чего некоторые заправки были вынуждены прекратить работу.

Армия и оружие Шойгу объяснил, как не допустить гонки ракетных вооружений в Европе Ранее Шойгу заявил, что Минобороны готово сотрудничать с коллегами из Франции настолько тесно, насколько готовы французские военные.

Общество Загадочное существо с клыками и клювом свалилось с неба Венди Грей (Wendy Gray) и Энди Вээр (Andy Vere) заметили «похожее на змею существо с клыками и клювом, упавшее с неба», на своем заднем дворе в четверг, 5 сентября.

Шоу-бизнес Собчак отреагировала на слухи о беременности Телеведущая Ксения Собчак прокомментировала появившиеся в СМИ слухи о второй беременности. Ее слова приводит телеграм-канал Tatler.

Политика Исполняющим обязанности мэра Сочи назначен Алексей Копайгородский Исполняющим обязанности мэра Сочи назначен Алексей Копайгородский, который теперь занимает должность первого заместителя главы города.