Политика

РИА НовостиРИА НовостиВышинский поблагодарил Путина за поддержку

Суд восемь раз продлевал меру пресечения в виде содержания под стражей, 28 августа Вышинского освободили, 7 сентября он прилетел в Москву. Владимир Путин назвал ситуацию с задержанием беспрецедентной, заявив, что журналиста арестовали "за его прямую профессиональную деятельность".
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с чего всё началось

Вышинский поблагодарил Путина за поддержку

Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский выразил благодарность Владимиру Путину за поддержку.
РИА Новости03:49

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Вышинский поблагодарил Путина за поддержку

РИА Новости03:49

Вышинский поблагодарил всех за помощь в его возвращении

RT на русском03:31

Вышинский поблагодарил Путина и Лаврова за свое освобождение

ТАСС03:41

Вышинский поблагодарил Путина за свое освобождение

РБК04:39

Главный редактор РИА «Новости-Украина» Кирилл Вышинский поблагодарил лично Владимира Путина за своё освобождение

Эхо Москвы04:00

Кирилл Вышинский поблагодарил Владимира Путина за поддержку

Говорит Москва03:45

Вышинский поблагодарил Путина, Лаврова и журналистов за своё освобождение

Life.ru03:37
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Политика

Киев заявил о готовности Зеленского к встрече в «нормандском формате»

В конце августа президент Франции Эмманюэль Макрон сообщал, что встреча «в нормандском формате», посвященная урегулированию ситуации на юго-востоке Украины, может пройти в сентябре.
РБК 10:26
Здоровье

Голикова предлагает провести в регионах инвентаризацию здравоохранения

«Регионам придется провести инвентаризацию системы здравоохранения для того, чтобы понять как модернизировать систему обязательного медицинского страхования», — уточнила Голикова.
REGNUM 03:50
Происшествия

Рогозин прокомментировал задержания на объекте «Роскосмоса»

РИА Новости 06:48
Футбол

Сарри ждет от Роналду 40 забитых голов за сезон

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри в беседе с нападающим команды Криштиану Роналду озвучил ожидаемое количество голов от португальца в новом сезоне, сообщает Tuttosport.
Sport24.ru 05:57
Культура

Рэпер Серега захотел украинское гражданство

Белорусский рэпер Сергей Пархоменко, известный как Серега, захотел стать гражданином Украины.
Lenta.ru 09:14
Общество

Онкоцентр Блохина опроверг информацию о массовых увольнениях врачей

В московском онкоцентре имени Блохина не подтверждают информацию о массовых увольнениях сотрудников.
Интерфакс 04:52
Футбол

Толстый король. Слуцкий шутит над своим образом из «Игры престолов»

В знак благодарности Слуцкий выложил фото, на котором он сидит на железном троне из сериала «Игра престолов».
Спорт-Экспресс 07:18
Футбол

Селихов перенесет операцию и пропустит 7-8 месяцев

Как сообщает «Спорт-Экспресс», восстановление Селихова займет около 7-8 месяцев, при этом в первый из них травмированная нога должна находиться в состоянии полного покоя.
Bookmaker-ratings.ru 10:47
Общество

В Венеции хотят запретить курение на открытом воздухе

Мэр итальянской Венеции Луиджи Бруньяро выступил с инициативой запретить курение на открытом воздухе, начав с двух самых популярных достопримечательностей города.
РИА Новости 06:33
Армия и оружие

Корабли ВМФ РФ получат новые российские двигатели вместо украинских

Объединенная двигателестроительная корпорация, входящая в Ростех, разработала новые силовые установки для кораблей ВМФ России.
Российская газета 06:23
Общество

Клип Тимати и Гуфа о Москве набрал миллион дизлайков на Youtube

Совместный клип рэперов Тимати и Гуфа «Москва» собрал на Youtube более 1 млн дизлайков и 61 000 лайков (на момент публикации материала).
Ведомости 10:34
Происшествия

На Украине произошёл взрыв во время передислокации военной части

В Запорожской области во время передислокации военной части на новое место службы взорвался прицеп с топливом.
RT на русском 10:11
Финансы

ЦБ предупредил о потерях банков от вкладов в евро

Некоторые банки уже отказываются от вкладов в евро и взимают комиссию за обслуживание счетов в европейской валюте, чтобы компенсировать возможные потери.
РБК 09:37
Политика

Шойгу и Лавров ответили на призыв к России быть «нормальной страной»

Ранее Эспер заявил, что было бы прекрасно, если бы Россия «могла вести себя как более нормальная страна, которая разделяет западные ценности, которые разделяют США, Франция и другие союзники по НАТО».
RT на русском 08:08
Политика

Украинский террорист Захтей попросил Путина о помиловании

Приговоренный к 6,5 годам колонии строгого украинский диверсант Захтей написал прошение о помиловании на имя президента России Владимира Путина.
ИА Новороссия 08:40
Политика

Путин уволил помощника Бастрыкина

Владимир Путин освободил от должности старшего помощника председателя Следственного комитета генерал-майора юстиции Игоря Комиссарова, сообщил "Коммерсант".
РИА Новости вчера в 14:15
Общество

Названы города с самыми красивыми женщинами в России

Известия 06:59
Политика

Закон об отсрочке Brexit вступил в силу

Закон об отсрочке Brexit, принятый британским парламентом на прошлой неделе, вступил в силу в понедельник, получив королевскую санкцию Елизаветы II.
ТАСС 10:34
Шоу-бизнес

41-летняя телеведущая Ирина Муромцева разводится с мужем

Ведущая шоу «Доброе утро» на Первом канале Ирина Муромцева разводится с мужем – продюсером Максимом Волковым, сообщает «СтарХит» .
Passion.ru 05:25
Политика

Беглов побеждает на выборах губернатора Петербурга

Ведомости вчера в 22:25
Политика

СМИ сообщили о дефиците топлива на украинских АЗС

На Украине возник дефицит топлива на АЗС из-за проблем с поставками на нефтебазы, в результате чего некоторые заправки были вынуждены прекратить работу.
RT на русском 08:52
Армия и оружие

Шойгу объяснил, как не допустить гонки ракетных вооружений в Европе

Ранее Шойгу заявил, что Минобороны готово сотрудничать с коллегами из Франции настолько тесно, насколько готовы французские военные.
Взгляд.ру 08:06
Происшествия

Напавший на дом Памфиловой признал вину

РИА Новости 08:56
Политика

Стали известны итоги выборов в Мосгордуму

Газета.Ru 03:47
Общество

Загадочное существо с клыками и клювом свалилось с неба

Венди Грей (Wendy Gray) и Энди Вээр (Andy Vere) заметили «похожее на змею существо с клыками и клювом, упавшее с неба», на своем заднем дворе в четверг, 5 сентября.
Lenta.ru вчера в 19:02
Шоу-бизнес

Собчак отреагировала на слухи о беременности

Телеведущая Ксения Собчак прокомментировала появившиеся в СМИ слухи о второй беременности. Ее слова приводит телеграм-канал Tatler.
Москва 24 08:22
Политика

Исполняющим обязанности мэра Сочи назначен Алексей Копайгородский

Исполняющим обязанности мэра Сочи назначен Алексей Копайгородский, который теперь занимает должность первого заместителя главы города.
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Политика

США ещё рассматривают санкции в отношении Турции за покупку С-400

RT на русском 09:59
Гаджеты

10 сентября Apple покажет новый iPhone. Каким он должен стать

На мероприятии 10 сентября компания Apple представит три новых модели iPhone.
Российская газета 09:50
Космос

Неизвестные сигналы из космоса зарегистрировали китайские астрономы

Астрономы из Китая зарегистрировали неизвестные сигналы из космоса с помощью самого крупного в мире сферического радиотелескопа пятисотметровой апертурой.
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