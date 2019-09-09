Политика
РИА НовостиВышинский поблагодарил Путина за поддержку
Суд восемь раз продлевал меру пресечения в виде содержания под стражей, 28 августа Вышинского освободили, 7 сентября он прилетел в Москву. Владимир Путин назвал ситуацию с задержанием беспрецедентной, заявив, что журналиста арестовали "за его прямую профессиональную деятельность".
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Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский выразил благодарность Владимиру Путину за поддержку.РИА Новости03:49
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Политика
Киев заявил о готовности Зеленского к встрече в «нормандском формате»
В конце августа президент Франции Эмманюэль Макрон сообщал, что встреча «в нормандском формате», посвященная урегулированию ситуации на юго-востоке Украины, может пройти в сентябре.
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«Регионам придется провести инвентаризацию системы здравоохранения для того, чтобы понять как модернизировать систему обязательного медицинского страхования», — уточнила Голикова.
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Футбол
Сарри ждет от Роналду 40 забитых голов за сезон
Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри в беседе с нападающим команды Криштиану Роналду озвучил ожидаемое количество голов от португальца в новом сезоне, сообщает Tuttosport.
Sport24.ru 05:57
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Рэпер Серега захотел украинское гражданство
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Онкоцентр Блохина опроверг информацию о массовых увольнениях врачей
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Футбол
Толстый король. Слуцкий шутит над своим образом из «Игры престолов»
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Спорт-Экспресс 07:18
Футбол
Селихов перенесет операцию и пропустит 7-8 месяцев
Как сообщает «Спорт-Экспресс», восстановление Селихова займет около 7-8 месяцев, при этом в первый из них травмированная нога должна находиться в состоянии полного покоя.
Bookmaker-ratings.ru 10:47
Общество
В Венеции хотят запретить курение на открытом воздухе
Мэр итальянской Венеции Луиджи Бруньяро выступил с инициативой запретить курение на открытом воздухе, начав с двух самых популярных достопримечательностей города.
РИА Новости 06:33
Армия и оружие
Корабли ВМФ РФ получат новые российские двигатели вместо украинских
Объединенная двигателестроительная корпорация, входящая в Ростех, разработала новые силовые установки для кораблей ВМФ России.
Российская газета 06:23
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Клип Тимати и Гуфа о Москве набрал миллион дизлайков на Youtube
Совместный клип рэперов Тимати и Гуфа «Москва» собрал на Youtube более 1 млн дизлайков и 61 000 лайков (на момент публикации материала).
Ведомости 10:34
Происшествия
На Украине произошёл взрыв во время передислокации военной части
В Запорожской области во время передислокации военной части на новое место службы взорвался прицеп с топливом.
RT на русском 10:11
Финансы
ЦБ предупредил о потерях банков от вкладов в евро
Некоторые банки уже отказываются от вкладов в евро и взимают комиссию за обслуживание счетов в европейской валюте, чтобы компенсировать возможные потери.
РБК 09:37
Политика
Шойгу и Лавров ответили на призыв к России быть «нормальной страной»
Ранее Эспер заявил, что было бы прекрасно, если бы Россия «могла вести себя как более нормальная страна, которая разделяет западные ценности, которые разделяют США, Франция и другие союзники по НАТО».
RT на русском 08:08
Политика
Украинский террорист Захтей попросил Путина о помиловании
Приговоренный к 6,5 годам колонии строгого украинский диверсант Захтей написал прошение о помиловании на имя президента России Владимира Путина.
ИА Новороссия 08:40
Политика
Путин уволил помощника Бастрыкина
Владимир Путин освободил от должности старшего помощника председателя Следственного комитета генерал-майора юстиции Игоря Комиссарова, сообщил "Коммерсант".
РИА Новости вчера в 14:15
Политика
Закон об отсрочке Brexit вступил в силу
Закон об отсрочке Brexit, принятый британским парламентом на прошлой неделе, вступил в силу в понедельник, получив королевскую санкцию Елизаветы II.
ТАСС 10:34
Шоу-бизнес
41-летняя телеведущая Ирина Муромцева разводится с мужем
Ведущая шоу «Доброе утро» на Первом канале Ирина Муромцева разводится с мужем – продюсером Максимом Волковым, сообщает «СтарХит» .
Passion.ru 05:25
Политика
Беглов побеждает на выборах губернатора Петербурга
Ведомости вчера в 22:25
Политика
СМИ сообщили о дефиците топлива на украинских АЗС
На Украине возник дефицит топлива на АЗС из-за проблем с поставками на нефтебазы, в результате чего некоторые заправки были вынуждены прекратить работу.
RT на русском 08:52
Армия и оружие
Шойгу объяснил, как не допустить гонки ракетных вооружений в Европе
Ранее Шойгу заявил, что Минобороны готово сотрудничать с коллегами из Франции настолько тесно, насколько готовы французские военные.
Взгляд.ру 08:06
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Напавший на дом Памфиловой признал вину
РИА Новости 08:56
Политика
Стали известны итоги выборов в Мосгордуму
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Загадочное существо с клыками и клювом свалилось с неба
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Lenta.ru вчера в 19:02
Шоу-бизнес
Собчак отреагировала на слухи о беременности
Телеведущая Ксения Собчак прокомментировала появившиеся в СМИ слухи о второй беременности. Ее слова приводит телеграм-канал Tatler.
Москва 24 08:22
Политика
Исполняющим обязанности мэра Сочи назначен Алексей Копайгородский
Исполняющим обязанности мэра Сочи назначен Алексей Копайгородский, который теперь занимает должность первого заместителя главы города.
Кубанские новости 05:21
Политика
США ещё рассматривают санкции в отношении Турции за покупку С-400
RT на русском 09:59
Гаджеты
10 сентября Apple покажет новый iPhone. Каким он должен стать
На мероприятии 10 сентября компания Apple представит три новых модели iPhone.
Российская газета 09:50
Космос
Неизвестные сигналы из космоса зарегистрировали китайские астрономы
Астрономы из Китая зарегистрировали неизвестные сигналы из космоса с помощью самого крупного в мире сферического радиотелескопа пятисотметровой апертурой.
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