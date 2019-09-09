Политика
РИА НовостиВышинский поблагодарил Путина за поддержку
Суд восемь раз продлевал меру пресечения в виде содержания под стражей, 28 августа Вышинского освободили, 7 сентября он прилетел в Москву. Владимир Путин назвал ситуацию с задержанием беспрецедентной, заявив, что журналиста арестовали "за его прямую профессиональную деятельность".
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Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский выразил благодарность Владимиру Путину за поддержку.РИА Новости03:49
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Происшествия
Рогозин прокомментировал задержания на режимном объекте «Роскосмоса»
8 сентября стало известно о задержании 14 человек, которые, как отмечали в «Роскосмосе», планировали повредить оборудование центра ракетно-космической промышленности.
RT на русском 07:43
Происшествия
В Грозном ликвидирован обстрелявший полицейских водитель
В Грозном сотрудники полиции ликвидировали преступника, который открыл огонь по силовикам.
Российская газета 05:22
Политика
Кремль назвал прошедшие выборы успешными для «Единой России»
Прошедшая избирательная оказалась успешной, она показала политическое лидерство «Единой России», заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Московский Комсомолец 06:23
Общество
Дельфин поблагодарил рыбаков за спасение детеныша
К итальянским рыбакам, которые отпустили попавшего в сеть дельфиненка, приплыла его мать. Об этом сообщает издание Daily Mail.
Lenta.ru 07:37
Энергетика
Партия Зеленского пообещала снизить цены на газ на Украине
В сентябре стоимость газа для населения может быть снижена на 115 гривен.
ИА Новороссия 06:27
Общество
Крупнейший круизный лайнер впервые пришвартовался во Владивостоке
Самый большой круизный лайнер Spectrum of the Seas впервые пришвартовался в России, во Владивостоке. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 02:58
Политика
В Хабаровском крае на выборах в Закдуму лидирует ЛДПР
По предварительным данным, 23 из 24 мандатов по одномандатным округам получают кандидаты от ЛДПР.
Выбор народа 04:10
Политика
По итогам выборов все главы регионов сохранили свои места
В соответствии с результатами обработки протоколов выборов, проходивших в регионах РФ в Единый день голосования, 8 сентября, все врио губернаторов сохранили свои места.
Наша версия 03:22
Происшествия
В Нижнем Новгороде умер мальчик, спасавший дедушку из горящей бани
Шестилетний мальчик из Карелии, получивший ожоги 90% тела при спасении дедушки из горящей бани, скончался в понедельник в ожоговом центре Нижнего Новгорода, сообщила РИА Новости пресс-секретарь регионального министерства здравоохранения Елена Коковурова.
РИА Новости 05:28
Политика
Помощник Зеленского рассказал о тоне переговоров с Путиным
Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский, договариваясь об обмене удерживаемыми лицами, вели конструктивный и вежливый диалог.
ТАСС 06:44
Политика
Встреча глав МИД и Минобороны Франции и России пройдет в Москве
Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан и французский министр обороны Флоранс Парли встретятся в понедельник со своими российскими коллегами Сергеем Лавровым и Сергеем Шойгу в Москве.
РИА Новости 00:16
Политика
Джонсон заявил, что Британия покинет Евросоюз до 31 октября
Премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон в рамках совместной пресс-конференции в Дублине со своим ирландским коллегой Лео Варадкаром заявил, что Британия выйдет из ЕС не позднее 31 октября.
Аргументы недели 06:28
Шоу-бизнес
Звезда «Зачарованных» вышла замуж в Калифорнии
Актриса Холли Мэри Комбс в третий раз вышла замуж. Свадьба состоялась в Калифорнии. Комбс вышла замуж за ресторатора Майка Райана.
VSE42.RU 07:01
Армия и оружие
Корабли ВМФ РФ получат новые российские двигатели вместо украинских
Объединенная двигателестроительная корпорация, входящая в Ростех, разработала новые силовые установки для кораблей ВМФ России.
Российская газета 06:23
Экономика
Суд в Лондоне разрешил беглому банкиру оплатить аренду квартиры в Монако
Высокий суд Лондона разрешил бывшему владельцу рухнувшего Внешпромбанка Георгию Беджамову, чьи активы с весны арестованы по иску Агентства по страхованию вкладов (АСВ), заплатить €246 тыс. (около $275 тыс.) за аренду квартиры в Монако, следует из промежуточного решения суда (есть у РБК).
РБК 06:52
Политика
Врио мэра Сочи назначили Копайгородского, сообщил источник
Вице-губернатор Кубани Алексей Копайгородский временно исполняет обязанности мэра Сочи до проведения конкурса на должность главы курорта, сообщил РИА Новости источник в администрации города.
РИА Новости 05:17
Общество
На британцев упало с неба змеевидное существо с клыками и клювом
Во двор дома в британском городе Кингстон-апон-Халл с неба упало странное существо, похожее на змею, но с клыками и клювом.
Вести.Ru 05:32
Политика
Путин и Миллер обсудили работу «Газпрома» с Украиной и Евросоюзом
Президент России Владимир Путин провел в Москве встречу с главой "Газпрома" Алексеем Миллером.
РЕН ТВ 07:35
Общество
Прокурор Москвы подал иск к Навальному и другим оппозиционерам
Прокурор Москвы подал иск к Алексею Навальному, Любови Соболь, Илье Яшину и другим оппозиционерам, говорится в картотеке Черемушкинского районного суда.
Ведомости 06:38
Единоборства
Дагестанки ответили флешмобом на слова Хабиба о ношении папахи
После победы над Порье Хабиб Нурмагомедов поблагодарил болельщиков, выделив тех, кто пришел смотреть бой в папахе.
Кавказский узел вчера в 15:42
Общество
Онкоцентр Блохина опроверг информацию о массовых увольнениях врачей
В московском онкоцентре имени Блохина не подтверждают информацию о массовых увольнениях сотрудников.
Интерфакс 04:52
Общество
В Омске директора гимназии уволили после травли ученика
Директора омской гимназии №62 уволили после длительного конфликта администрации учреждения с местной жительницей Натальей Граф, которая ранее заявляла о травле сына.
Новые Известия 07:22
Политика
Отказавшаяся выступать в РФ Катамадзе призналась в любви к россиянам
Грузинская джазовая певица и композитор Нино Катамадзе, комментируя свой отказ выступать на территории России, заявила, что любит своих российских фанатов.
Журналистская правда вчера в 04:23
Происшествия
На Камчатке мать заподозрили в убийстве двоих детей
Камчатские следователи возбудили уголовное дело по факту убийства двоих детей. В совершении преступления обвиняют их собственную мать.
Российская газета 00:55
Футбол
Бонуччи отказался извиняться перед Карапетяном
Защитник сборной Италии Леонардо Бонуччи не стал извиняться перед нападающим команды Армении Александром Карапетяном.
Sport24.ru 04:27
Политика
Собянин: Мосгордума стала политически разноплановой
По последним данным Мосгоризбиркома, самовыдвиженцы получают 25 мест в Мосгордуме, КПРФ — 14 кресел, в городской парламент также проходят "Справедливая Россия" и "Яблоко", сообщает РИА Новости.
Вести.Ru вчера в 20:45
Происшествия
В Краснодаре умер ребёнок, на которого в детском саду упало дерево
Ребёнок, пострадавший при падении дерева в детсаду Краснодара, скончался, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СУ СК по Краснодарскому краю.
RT на русском 05:48
Игры
Энтузиаст прекратил работу над неофициальным ремастером RDR после обращения Take-Two
В обновлении и в комментариях к посту GamingDamned объявил, что прекратил работу над проектом после звонка представителей Take-Two.
Игромания.ру 07:15