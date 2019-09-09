с чего всё началось

Главный редактор «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский на пресс-конференции в Москве поблагодарил за свое освобождение президента России Владимира Путина и главу МИДа Сергея Лаврова. Об этом сообщает корреспондент РБК. Журналист также заявил, что на Украине он находится в статусе обвиняемого.

Вышинский поблагодарил Путина за свое освобождение

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