Политика
РБКВышинский поблагодарил Путина за свое освобождение
Главный редактор «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский на пресс-конференции в Москве поблагодарил за свое освобождение президента России Владимира Путина и главу МИДа Сергея Лаврова. Об этом сообщает корреспондент РБК. Журналист также заявил, что на Украине он находится в статусе обвиняемого.
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Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский выразил благодарность Владимиру Путину за поддержку.РИА Новости03:49
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Политика
Миллер назвал условия продажи газа Украине со скидкой 25%
Как сообщало ИА REGNUM, российская госкорпорация «Газпром» готова начать переговоры с Украиной о прямых поставках газа по сниженной цене, заявил 7 июня глава компании Алексей Миллер на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
REGNUM 07:31
Политика
Королева Елизавета II одобрила закон об отсрочке Brexit
Королева Елизавета II одобрила законопроект об отсрочке Brexit в случае, если соглашение по выходу из состава Евросоюза не будет одобрено британским парламентом, сообщает Sky News.
РБК 11:44
Происшествия
Житель Краснодара установил на Lada Priora колеса кареты
РИА Новости 10:18
Политика
Действующие губернаторы лидируют на всех выборах глав регионов
Аргументы и Факты вчера в 18:06
Авто
Hyundai Creta получила спецверсию для России
Дилеры Hyundai начали продажи лимитированной спецсерии компактного кроссовера Hyundai Creta под названием Rock Edition.
UsedCars.ru 10:10
Экономика
В Госдуме предложили установить единую минимальную цену на сигареты
Первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов (ЛДПР) планирует внести поправки об установлении единой минимальной цены на табачные изделия.
Коммерсантъ 03:49
Шоу-бизнес
Гуф признался Кети Топурии в любви в день ее рождения
Рэпер Алексей Долматов, более известный как Гуф, опубликовал на своей странице в Instagram трогательный пост.
RuNews24.ru 05:10
Политика
Москва обвинила Вашингтон в ведении визовой войны
Россия может поставить вопрос о переносе из штаб-квартиры ООН в США важных международных переговоров из-за проводимой Вашингтоном визовой войны.
Вести.Ru 12:27
Шоу-бизнес
Меган Маркл стала самой значимой персоной по версии журнала Tatler
Меган Маркл возглавила топ журнала Tatler, посвященного самым значимым персонам современности.
Телепрограмма 09:22
Политика
Разведка США вывезла своего «главного шпиона» в России в 2017 году
Соединенные Штаты Америки забрали своего «главного шпиона» из Российской Федерации в 2017 году сразу после того, как американский президент Дональд Трамп принял в Овальном кабинете министра иностранных дел Сергея Лаврова и бывшего тогда послом России в США Сергея Кисляка.
REGNUM 11:59
Экономика
ФАС приостановила рассмотрение дела нефтетрейдеров «Солид» и «А-Ойл»
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) приостановила рассмотрение антимонопольного дела в отношении нефтяного трейдера «Солид—товарные рынки», а также «А-Ойл» до окончания судебного разбирательства.
Коммерсантъ 12:14
Политика
Стали известны первые итоги выборов в Мосгордуму
Опубликованы первые итоги голосования в Московскую городскую думу, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 16:46
Происшествия
20 лет назад был взорван дом на улице Гурьянова в Москве
Ровно в полночь 9 сентября 1999 года (8 сентября в 23 часа 58 минут) в девятиэтажном шести подъездном доме № 19 дома по улице Гурьянова (ЮВАО) произошел взрыв мощностью около 350 кг в тротиловом эквиваленте.
Вести.Ru 05:20
Политика
Кандидат ЛДПР лидирует на довыборах в Госдуму в Хабаровском крае
На довыборах депутата Государственной Думы VII созыва по Комсомольскому одномандатному избирательному округу №70 в Хабаровском крае после обработки 43,61 процента протоколов участковых избирательных комиссий лидирует кандидат от ЛДПР Иван Пиляев.
Парламентская газета вчера в 12:41
Происшествия
В Краснодаре умерла девочка, на которую в детском саду упало дерево
Во время прогулки на площадку упало дерево, пострадали двое двухлетних детей из ясельной группы и воспитательница.
РИА Новости 05:55
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы о начале Второй мировой
РИА Новости вчера в 20:21
Политика
Канделаки высмеяла заявление Катамадзе о любви к россиянам
РИА Новости 07:35
Шоу-бизнес
Анна Седокова в третий раз появилась на обложке Playboy
Исполнительница рассказала, что ее фотография появилась на обложке знаменитого мужского журнала Playboy.Анна Седокова делится с фанатами своими переживаниями и радостными событиями в жизни.
Дни24 06:52
Общество
Появилась информация о массовых увольнениях из онкоцентра им. Блохина
«С появлением новых технологий время пребывания на койке существенно сократилось, поэтому в данный момент более 700 ставок, сформированных в НМИЦ онкологии двумя десятилетиями ранее, не заняты», — прокомментировали в онкоцентре.
REGNUM 06:31
Общество
Клип Тимати и Гуфа о Москве набрал миллион дизлайков на Youtube
Совместный клип рэперов Тимати и Гуфа «Москва» собрал на Youtube более 1 млн дизлайков и 61 000 лайков (на момент публикации материала).
Ведомости 10:34
Общество
Минтруд рассказал, кто сможет парковаться на местах для инвалидов
Согласно поправкам в закон "О социальной защите инвалидов", которые были приняты в июле 2019 года, с 2020 года право парковаться на местах для инвалидов будут иметь не только люди с I и II группами инвалидности, но также инвалиды III группы.
Российская газета 07:59
Экономика
ФАС не поддержала предложение Дерипаски забрать часть полномочий у ЦБ
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не планирует забирать часть полномочий у Банка России, сообщил глава ведомства Игорь Артемьев.
Коммерсантъ 10:37
Наука
Лечение гипертензии может замедлить ухудшение интеллекта
Гипертензия представляет собой стойкое повышение кровяного давления до величины 140/90 и выше.
Naked Science 11:55
Космос
Китайские астрономы зафиксировали редкие космические сигналы
Красная весна 11:19
Политика
В Крыму ответили на протест МИД Украины из-за местных выборов
Ранее Министерство иностранных дел Украины выразило официальный протест в связи с проходящими в Крыму выборами в местные органы власти.
News.ru вчера в 08:21