Политика

РБКРБКВышинский поблагодарил Путина за свое освобождение

Главный редактор «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский на пресс-конференции в Москве поблагодарил за свое освобождение президента России Владимира Путина и главу МИДа Сергея Лаврова. Об этом сообщает корреспондент РБК. Журналист также заявил, что на Украине он находится в статусе обвиняемого.
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с чего всё началось

Вышинский поблагодарил Путина за поддержку

Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский выразил благодарность Владимиру Путину за поддержку.
РИА Новости03:49

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Вышинский поблагодарил Путина за поддержку

РИА Новости03:49

Вышинский поблагодарил всех за помощь в его возвращении

RT на русском03:31

Вышинский поблагодарил Путина и Лаврова за свое освобождение

ТАСС03:41

Вышинский поблагодарил Путина за свое освобождение

РБК04:39

Главный редактор РИА «Новости-Украина» Кирилл Вышинский поблагодарил лично Владимира Путина за своё освобождение

Эхо Москвы04:00

Кирилл Вышинский поблагодарил Владимира Путина за поддержку

Говорит Москва03:45

Вышинский поблагодарил Путина, Лаврова и журналистов за своё освобождение

Life.ru03:37
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Автоматически обработано 6986 источников, обновлено в 09:30, Вашингтон
Энергетика

Додон рассказал о скидке на российский газ для Молдавии

Додон добавил, что с 1 января 2020 года скидка на российский газ может составить $45-50, а с 1 апреля цена может достичь $70 за 1 тыс. куб. м. О том, что Додон договорился с президентом России Владимиром Путиным о скидке на газ, стало известно 7 сентября, переговоры сторон прошли в рамках встречи глав двух государств.
Известия 09:27
Авто

Названы спецификации нового Toyota RAV4 для РФ

Более подробная информация об оснащении, ценах и комплектациях нового Toyota RAV4 для России появится 1 октября.
Автоновости дня 01:42
Финансы

Россия снизила зависимость от США и заработала миллиарды долларов

Россия за последнее десятилетие в четыре раза увеличила свои золотые резервы и заработала миллиарды долларов благодаря росту стоимости драгоценного металла до шестилетнего максимума.
Lenta.ru 07:20
Происшествия

Рогозин провел параллель между Бесланом и ЧП на объекте «Роскосмоса»

РИА Новости 07:56
Наука

Гормон роста позволил сбросить два эпигенетических года

В исследовании ученых из США и Канады в течение двух лет девять мужчин принимали смесь из гормона роста и антидиабетических препаратов и «помолодели» на два года по эпигенетическим часам.
Индикатор 07:01
Происшествия

Пассажир умер на борту самолета, летевшего из Владивостока в Москву

Мужчина умер на борту самолета, летевшего из Владивостока в Москву, по предварительным данным, от сердечного приступа.
ТАСС 05:03
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы о начале Второй мировой

РИА Новости вчера в 20:21
Политика

Глава МИД Франции назвал дело Дельпаля занозой в отношениях с Россией

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан прокомментировал ситуацию вокруг топ-менеджера Baring Vostok Филиппа Дельпаля, назвав его дело занозой в отношениях с Россией.
RT на русском 08:35
Происшествия

В Чите в детском саду обрушился потолок

Потолок обрушился в детсаду №38 Читы, никто не пострадал, сообщила РИА Новости пресс-секретарь городского комитета образования Юлия Рябова.
РИА Новости 09:13
Автоспорт

«Хаас» объявил о расставании со своим спонсором Rich Energy

Несмотря на улучшившуюся узнаваемость бренда посредством партнёрства с «Хаасом», у Rich Energy в процессе корпоративной реструктуризации возникла необходимость пересмотреть глобальную стратегию.
Чемпионат 09:18
Политика

На выборах в России побеждают все действующие главы регионов

Результаты обработки почти всех протоколов в единый день голосования 8 сентября показали, что временно исполняющие обязанности руководителей и действующие главы российских регионов сохранили свои места по итогам выборов.
FreeNews-Volga 04:58
Политика

Шойгу и Лавров ответили на призыв к России быть «нормальной страной»

Ранее Эспер заявил, что было бы прекрасно, если бы Россия «могла вести себя как более нормальная страна, которая разделяет западные ценности, которые разделяют США, Франция и другие союзники по НАТО».
RT на русском 08:08
Космос

Телескоп в Китае уловил неизвестные сигналы из космоса

Работники самого большого в мире сферического радиотелескопа с пятисотметровой апертурой обнаружили многократные быстрые радиовспышки, сообщает Синьхуа .
ИжевскИнфо.РУ 07:31
Политика

В Кремле прокомментировали результаты выборов

Результаты выборов в Мосгордуму свидетельствуют о том, что размышления политологов о "протестном голосовании" не подтвердились.
Pravda.Ru 08:23
Общество

Загадочное существо с клыками и клювом свалилось с неба

Венди Грей (Wendy Gray) и Энди Вээр (Andy Vere) заметили «похожее на змею существо с клыками и клювом, упавшее с неба», на своем заднем дворе в четверг, 5 сентября.
Lenta.ru вчера в 19:02
Происшествия

Подозреваемому в нападении на Памфилову предъявили обвинение

Следственный комитет России предъявил обвинение мужчине, подозреваемому в нападении на главу Центральной избирательной комиссии Эллу Памфилову, сообщила пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.
RT на русском 08:26
Происшествия

Рейс Ереван–Москва задержали из-за сообщения о бомбе на борту

Рейс Ереван–Москва авиакомпании «Сибирь» был задержан в понедельник, 9 сентября, более чем на два часа из-за сообщения одного из пассажиров о наличии у него бомбы.
Известия 04:58
Политика

Биатлонист Антон Шипулин побеждает на довыборах в Госдуму

REGNUM вчера в 14:59
Политика

Стала известна дата визита Зеленского в США

Визит президента Украины Владимира Зеленского в США начнется 23 сентября.
Известия 06:35
Происшествия

Ребенок скончался при падении дерева в детском саду в Краснодаре

Известия 05:44
Театры

Марк Захаров выписался из больницы

Художественный руководитель театра "Ленком" Марк Захаров выписан из больницы, передает ТАСС со ссылкой на директора театра Марка Варшавера.
Газета.Ru 08:13
Происшествия

В Тульской области десять человек пострадали в ДТП с микроавтобусом

Десять человек пострадали при столкновении микроавтобуса с автомобилем в Тульской области в понедельник, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы УМВД по региону Андрей Ярцев.
РИА Новости 05:40
Теннис

Даниил Медведев проиграл Рафаэлю Надалю в финале US Open

ToDay News Ufa вчера в 21:08
Транспорт

МВД предложило поменять правила получения водительских прав

МВД России разработало поправки в закон "О безопасности движения", которые коснутся правил получения водительских удостоверений разных категорий, следует из релиза, размещенного на сайте министерства.
РИА Новости 06 сентября в 15:19
Общество

Нарколог оценил «пьяное» выступление Билана в Самаре

Известия 08:03
Общество

Онкоцентр Блохина опроверг информацию о массовых увольнениях врачей

В московском онкоцентре имени Блохина не подтверждают информацию о массовых увольнениях сотрудников.
Интерфакс 04:52
Общество

Прокурор Москвы подал иск к сотрудникам ФБК

Коммерсантъ 07:32
Политика

Средняя явка на выборах в Мосгордуму составила 21,45%

Москва 24 вчера в 16:03
Политика

Актер из «Реальных пацанов» стал депутатом гордумы в Пермском крае

«Депутатом Осинской городской думы первого созыва по шестому округу избран директор ООО «Главное Осинское лесное хозяйство» Армен Бежанян», — приводит сообщение избиркома «РИА Новости».
Известия 08:21
Шоу-бизнес

Федор Бондарчук и Паулина Андреева тайно поженились

По некоторым данным свадьба Федора Бондарчука и Паулины Андреевой долго откладывалась из-за того, что Федор не был разведен.
Paparazzi.ru 04:05
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