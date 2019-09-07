В конце августа апелляционный суд освободил журналиста под личное поручительство. Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский, освобожденный ранее из-под ареста по решению суда, вылетел из Киева в Москву.

Освобожденный на Украине Кирилл Вышинский вылетел в Москву

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