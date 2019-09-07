Политика

ТК ЗвездаТК ЗвездаОсвобожденный на Украине Кирилл Вышинский вылетел в Москву

В конце августа апелляционный суд освободил журналиста под личное поручительство. Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский, освобожденный ранее из-под ареста по решению суда, вылетел из Киева в Москву.
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