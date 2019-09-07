Политика
Lenta.ruКирилл Вышинский вылетает из Киева в Москву
Руководитель портала «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский, освобожденный в конце августа украинским судом, в ближайшее время вылетит из Киева в Москву. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на журналиста Дмитрия Киселева.
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с чего всё началось
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский, освобожденный в конце августа украинским судом, в ближайшие минуты вылетит из Киева в Москву, заявил генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. Пожелал хорошего полёта и мягкой посадки в Москве.РИА Новости02:54
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3DNews вчера в 14:10
Общество
Число погибших в результате урагана «Дориан» на Багамах возросло до 43
Число погибших в результате урагана "Дориан" на Багамских островах возросло до 43.
ТАСС вчера в 23:23
Политика
Повышение пенсионного возраста до 70 лет оценили в правительстве
Lenta.ru вчера в 11:26
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Активиста Котова приговорили к четырем годам лишения свободы
Аргументы и Факты 05 сентября в 20:04
Космос
Робот «Федор» вернулся на Землю
Российский робот "Федор" вернулся на Землю на корабле "Союз МС-14" с Международной космической станции, сообщил "Роскосмос".
РИА Новости вчера в 17:41
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Букмекеры.рф вчера в 15:42
Общество
Собянин поздравил москвичей с Днем города
Известия 03:45
Футбол
Мамаев и Кокорин освобождены по УДО
Осужденные за драки в центре Москвы футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин освобождены условно-досрочно.
Вести ФМ вчера в 03:11
Происшествия
При пожаре на судне в Калифорнии могла погибнуть уроженка России
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СМИ: «Манчестер Юнайтед» определился с голкипером, которого подпишет в случае ухода де Хеа
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Матч ТВ вчера в 23:48
Политика
Российского дипломата оклеветали в Италии
Итальянская газета Corriere della Sera совершила ошибку, причислив первого секретаря посольства России в Италии к фигурантам громкого дела о предполагаемом финансировании с российской стороны партии "Лига Севера".
Вести.Ru вчера в 11:29
Здоровье
Императрице Японии сделают операцию по удалению рака груди
Как отмечается, ей сделают операцию по удалению рака груди. Уточняется, что операция будет длиться на протяжении четырех часов.
Газета.Ru вчера в 23:37
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Футбол
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Экономика
Эксперт обосновал невозможность сдерживания роста цен на авиабилеты
Главная причина невозможности сдерживать рост цен на авиабилеты не превышая уровень инфляции заключается в том, что уровень инфляции никак не соотносится со стоимостью авиаперевозок вообще, и билетов на самолеты, в частности.
Lenta.ru вчера в 13:49