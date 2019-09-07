Политика

Lenta.ruLenta.ruКирилл Вышинский вылетает из Киева в Москву

Руководитель портала «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский, освобожденный в конце августа украинским судом, в ближайшее время вылетит из Киева в Москву. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на журналиста Дмитрия Киселева.
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Вышинский в ближайшие минуты вылетит из Киева в Москву

Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский, освобожденный в конце августа украинским судом, в ближайшие минуты вылетит из Киева в Москву, заявил генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. Пожелал хорошего полёта и мягкой посадки в Москве.
РИА Новости02:54

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Вышинский в ближайшие минуты вылетит из Киева в Москву

РИА Новости02:54

Дмитрий Киселев сообщил, что Кирилл Вышинский вылетает в Москву

ТАСС03:27

Вышинский в ближайшее время вылетит в Москву

РЕН ТВ02:55

Киселёв рассказал о скором вылете Вышинского из Киева в Москву

RT на русском03:43

Киселев анонсировал прибытие Вышинского в Москву

РБК03:09

Вышинский вылетает из Киева в Москву

Московский Комсомолец03:04

Телеведущий Киселев анонсировал прибытие журналиста Вышинского в Москву

URA.Ru03:37
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