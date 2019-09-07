Политика

РИА НовостиРИА НовостиВышинский в ближайшие минуты вылетит из Киева в Москву

Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский, освобожденный в конце августа украинским судом, в ближайшие минуты вылетит из Киева в Москву, заявил генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. Пожелал хорошего полёта и мягкой посадки в Москве.
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