Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский, освобожденный в конце августа украинским судом, в ближайшие минуты вылетит из Киева в Москву, заявил генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. Пожелал хорошего полёта и мягкой посадки в Москве.

Вышинский в ближайшие минуты вылетит из Киева в Москву

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