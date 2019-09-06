Политика

News.ruNews.ruВышинского и Сенцова включили в список обмена между РФ и Украиной

Главный редактор портала «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский, режиссёр Олег Сенцов и украинские моряки, задержанные за инцидент в Керченском проливе, включены в список обмена между Москвой и Киевом.
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с чего всё началось

Источник сообщил о включении Сенцова и Вышинского в списки на обмен

В списки для выдачи Украине удерживаемых лиц в рамках обмена включили 24 моряков, арестованных после инцидента в Керченском проливе, и еще 11 осужденных, в том числе режиссера Олега Сенцова. Об этом "Интерфаксу" сообщил информированный источник. Предполагаемое начало обмена - 7 сентября.
Интерфакс01:13

Подробнее о событии

Источник сообщил о включении Сенцова и Вышинского в списки на обмен

Интерфакс01:13

Обмен заключенными между Россией и Украиной может начаться 7 сентября

Коммерсантъ02:22

Интерфакс: Кирилл Вышинский, Олег Сенцов и украинские моряки включены в списки на обмен между Москвой и Киевом

Эхо Москвы01:15

Источник сообщил о возможном обмене Сенцова на Цемаха

Московский Комсомолец01:46

«Интерфакс» узнал о включении Сенцова и Вышинского в список на обмен

Говорит Москва01:41

Названы имена подготовленных для обмена между Украиной и Россией заключенных

Lenta.ru03:48

Названы имена заключенных из списка по обмену между Москвой и Киевом

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